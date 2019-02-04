Лидер немецких либералов призвал изменить политику в отношении РФ

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал скорректировать политический курс правительства ФРГ в отношении Москвы. Либералы, в отличие от правящей в Германии "большой коалиции" консерваторов и социал-демократов, "выступают за то, чтобы действительно открыть путь диалогу", заявил он в опубликованном в субботу, 14 сентября, интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"В наших интересах должно быть не повторение эскалации холодной войны, а создание условий для возобновления кооперации. Еще два года назад я говорил, что если мы будем откладывать диалог до полного урегулирования крымского вопроса, то не будет никакого продвижения. С тех пор ситуация не улучшилась, а ухудшилась", - отметил Линднер.

Линднер подчеркнул невозможность принять аннексию Крыма

Одновременно он подчеркнул, что нельзя соглашаться с нарушением международного законодательства Москвой, аннексировавшей украинский полуостров. Вместе с тем, по словам политика, необходимо дать сигнал российскому руководству: "Если вы вернетесь от конфронтации к кооперации, то, в конце концов, станет возможной пошаговая отмена санкций".

Лидер немецких либералов также прокомментировал позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и главы МИД Хайко Маса (Heiko Maas), ответивших отказом на предложение президента США Дональда Трампа вернуть формат переговоров G8 с участием России. "Если бы на посту министра иностранных дел (Германии. - Ред.) находился либерал, то он бы сказал: "Трамп тут прав". Это не стоило бы многого в политическом смысле, но привнесло бы движение. Унижением невозможно ничего не достичь", - указал далее Линднер.

В Берлине не поддерживают позицию Трампа по восстановлению РФ в G8

Ранее официальный Берлин отклонил идею Трампа о восстановлении формата "большой восьмерки". Переговоры с президентом России Владимиром Путиным, к примеру, о выполнении минских договоренностей, отчасти продвинулись вперед, но причины, по которым Россию исключили из G8, остаются, заявила Меркель, имея в виду аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины.

Незадолго до саммита G7 в Биаррице президент США в очередной раз призвал возобновить членство РФ в клубе индустриальных держав. "Думаю, что будет более целесообразно, если пригласить Россию, в частности, в G8, потому что многое из того, что мы обсуждаем, связано с Россией. Я, безусловно, вижу возможность возвращения к формату G8; если кто-нибудь пойдет на этот шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать на него с благосклонностью", - заявил он 20 августа.

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