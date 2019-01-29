Лидер венесуэльской оппозиции ожидает от ЕС санкций против режима Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя временным главой государства, Хуан Гуайдо требует от Европейского Союза усилить давление на режим Николаса Мадуро. "Нам нужны дальнейшие санкции со стороны Евросоюза по примеру американских. Мы находимся в ситуации диктатуры, необходимо давление. Все больше людей убивают", - заявил он в интервью изданию Bild, которое выйдет в среду, 30 января.

По словам Гуайдо, он и другие оппозиционеры "находятся на грани ареста или даже убийства", что "не мешает им воспринимать свою ответственность". Между тем во вторник генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб подал запрос о запрете на выезд за границу Гуайдо и ходатайствовал перед Верховным судом о заморозке его счетов и начале против него предварительного следствия.

В понедельник власти США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под санкции попадает государственный нефтяной концерн PdVSA, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро, не будет.

Политический кризис в Венесуэле

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий глава государства Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года.

22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы венесуэльской столицы вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых, честных президентских выборов в стране.

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