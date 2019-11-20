 Лидеры Турции и Азербайджана запустили последний участок газопровода TANAP | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2019

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Мир

Лидеры Турции и Азербайджана запустили последний участок газопровода TANAP

Трансанатолийский газопровод окончательно введен в строй. Он входит в "Южный газовый коридор", предназначенный для поставок газа из каспийского региона в Европу в обход России.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев в субботу, 30 ноября, запустили завершающий участок Трансанатолийского газопровода (TANAP). Он будет доставлять газ из каспийского региона в Европу в обход России.

TANAP является частью проекта "Южный газовый коридор". По мнению Алиева, этот проект "создаст мосты и приведет к более крупному соглашению между участниками". Семь государств, в том числе три члена ЕС, "будут долго продолжать совместное сотрудничество и вместе пожинать плоды", добавил президент Азербайджана на церемонии запуска в турецкой провинции Эдирне. Он оценил стоимость "Южного газового коридора" в 38 млрд долларов (в пересчете - 34,5 млрд евро).

Схема Южного газового коридора

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Протяженность TANAP от грузино-турецкой границы до западных границ Турции составляет 1850 километров. Он будет доставлять газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море. Его пропускная способность составляет 16 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов будет направляться в Европу, а 6 миллиардов кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 31 миллиарда кубометров.

Проект строительства TANAP был запущен в 2015 году. Первый участок Трансанатолийского газопровода был введен в строй в июне 2018 года. Помимо TANAP, в "Южный газовый коридор" входят Южно-Кавказская трубопроводная магистраль из Баку через Грузию до границы с Турцией, а также Трансадриатический трубопровод, соединяющий Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

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    Автор: Андрей Гурков


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