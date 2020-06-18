Лидеры Армении и Азербайджана не приедут на Парад победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на Парад победы, который состоится в Москве 24 июня. Об этом говорится в письме Пашиняна президенту России Владимиру Путину, опубликованном на сайте премьера Армении в пятницу, 19 июня. "Как вы знаете, я с большим удовольствием принял ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, - пишет Пашинян. - Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит".

Премьер Армении выразил надежду на "скорую встречу" с Путиным для обсуждения вопросов, касающихся отношений между обеими стран. Между тем советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ также отказался от приезда на парад из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса.

Накануне об отказе от участия в победы сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе телефонного разговора с Путиным Алиев выразил сожаление, что его приезд "невозможен из-за расширения карантинных мер в Азербайджане", сообщает пресс-служба азербайджанского президента. Путин с пониманием отнесся к этому решению, говорится далее.

Кто приедет на Парад победы 24 июня в Москве

На Параде победы, который был перенесен из-за пандемии коронавируса, Айзербайджан представят министр обороны страны Закир Гасанов и 75 военнослужащих. 17 июня главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил в интервью газете "Красная звезда", что в Россию для участия в параде прибыли военнослужащие из 12 стран. На парад также планируют приехать, в частности, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, президент Беларуси Александр Лукашенко, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и делегация сенаторов из Франции, сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее многие города России отказались от проведения Парада победы 24 июня в связи с эпидемиологической ситуацией. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 критически отнеслась к намерению России провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией, отметив, что любое массовое мероприятие сопряжено с риском дальнейшего распространения вируса.

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