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Лига Европы УЕФА

Лига Европы УЕФА - ежегодный турнир по футболу, впервые проведенный в 1971 году. До сезона 2008-2009 годов включительно назывался Кубком УЕФА.

Лига Европы УЕФА - второе по значимости соревнование для футбольных клубов стран Европы, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций - УЕФА, после Лиги чемпионов УЕФА. Право на участие в матчах Лиги Европы УЕФА определяется местом, которое команда заняла в национальном первенстве и рейтингом клуба в УЕФА. В турнире также участвуют победители или финалисты розыгрыша национальных Кубков.

Soccer Football - Champions League - Semi Final Second Leg - Manchester City v Paris St Germain - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 4, 2021 Manchester City's Riyad Mahrez scores their second goal REUTERS/Phil Noble

УЕФА отменит правило выездного гола в клубных турнирах 24.06.2021

Союз европейских футбольных ассоциаций предложил отменить правило гостевого гола. За его отмену высказывались многие тренеры и болельщики, заявил глава УЕФА.
01.12.2018+++Volkan Ağır am Spiel von FC Köln gegen Greuter Fürth. (c) DW/Volkan Agir

Финал Лиги Европы 2019-2020 года состоится в Кельне 17.06.2020

Исполком УЕФА объявил о формате проведения плей-офф в еврокубках. Нынешний сезон Лиги Европы доиграют в Германии, а Лиги чемпионов – в Португалии.
Coronavirus File Photo. File photo dated 25-02-2020 of a general view of UEFA signage. Issue date: Friday March 13, 2020. All matches in UEFA competitions, including the Champions League and Europa League, will not take place next week due to the coronavirus, the governing body has announced. See PA story SPORT Coronavirus. Photo credit should read Mike Egerton/PA Wire URN:51313636 |

УЕФА отменил из-за коронавируса все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы 01.04.2020

Исполком УЕФА отложил на неопределенный срок все матчи, запланированные на июнь. Отменены все игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.
ARCHIV - Der Champions League-Pokal steht im Hauptquartier der UEFA in Nyon in der Schweiz (Archivfoto vom 23.06.2006). Die begehrteste Trophäe für europäische Fußball- Vereinsmannschaften ist bereits die fünfte Anfertigung. Die vier Vorgänger sind gemäß UEFA-Statut schon in Vereinsbesitz übergegangen. Nach insgesamt fünf Siegen oder drei Erfolgen hintereinander darf der Cup behalten werden. Das gelang bisher Real Madrid und dem AC Mailand als fünfmaligen Siegern sowie Bayern München und Ajax Amsterdam, die in den siebziger Jahren jeweils den Titel-Hattrick schafften. Foto: Salvatore Di Nolfi (zu dpa 0408 vom 24.08.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

УЕФА приостановил проведение европейских кубковых турниров 13.03.2020

Запланированные на будущую неделю матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы переносятся на неопределенный срок.16 марта может быть принято решение о приостановке матчей чемпионата Германии по футболу.
26.11.2019, Russland, Moskau: Fußball: Champions League, Lokomotive Moskau - Bayer 04 Leverkusen, Gruppenphase, Gruppe D, 5. Spieltag in der RZD Arena. Die Leverkusener freuen sich über das Tor zum 2:0 durch Sven Bender (verdeckt). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Локомотив" после матча с "Байером" потерял шанс на выход в Лигу Европы 26.11.2019

Клуб из немецкого Леверкузена в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА обыграл москвичей на их домашнем стадионе со счетом 2:0.
29.05.2019 Chelsea players celebrate with the trophy after the UEFA Europa League final football match between Chelsea FC and Arsenal FC at the Baku Olympic Stadium in Baku, Azerbaijian on May 29, 2019. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP)

"Челси" во второй раз стал победителем Лиги Европы 29.05.2019

В финале Лиги Европы в Баку лондонский клуб "Челси" одержал крупную победу над лондонской же командой "Арсенал" - 4:1.
Atletico's Antoine Griezmann, left, scores 2-0 passing Marseille's goalkeeper Steve Mandanda, bottom right, and Marseille's Jordan Amavi, rear, during the Europa League Final soccer match between Marseille and Atletico Madrid at the Stade de Lyon in Decines, outside Lyon, France, Wednesday, May 16, 2018. (AP Photo/Francois Mori) |

Мадридский "Атлетико" стал трехкратным победителем Лиги Европы 16.05.2018

Со счетом 3:0 в пользу испанского клуба закончился финальный матч Лиги Европы между мадридским "Атлетико" и французской командой "Марсель".
Ajax v Manchester United - UEFA Europa League Final - Friends Arena. Manchester United's Henrikh Mkhitaryan celebrates scoring his side's second goal of the game with team mate Manchester United's Paul Pogba during the UEFA Europa League Final in Stockholm URN:31439111 |

"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы 24.05.2017

Британцы в Стокгольме взяли верх над нидерландским "Аяксом". Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.
ARCHIV - UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti zieht am 05.08.2016 eine Loskugel bei der UEFA Champions League Auslosung im UEFA Hauptquartier in Nyon, Schweiz. Am Freitag (17.03.2017) werden in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im Schweizer Nyon die vier Paarungen des Champions-League-Viertelfinales ermittelt. (zu dpa-Meldung: «FC Bayern gespannt auf Champions-League-Auslosung: «Schwere Brocken»» vom 16.03.2017) Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Немецкие клубы узнали своих соперников по 1/4 финала еврокубков 17.03.2017

Мюнхенская "Бавария" сыграет с мадридским "Реалом", а дортмундская "Боруссия" с французским "Монако". В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
Football Soccer - Europa League - PAOK Salonika vs FC Schalke 04 - Round of 32 First Leg - Toumba stadium, Thessaloniki, Greece - 16/02/2017. Guido Burgstaller of FC Schalke 04 scores a goal. REUTERS/Alkis Konstantinidis

"Шальке" разгромил ПАОК в первой игре 1/16 финала Лиги Европы 16.02.2017

Гельзенкирхенцы начали плей-офф с победы 3:0 в Греции. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха уступила дома "Фиорентине" со счетом 0:1. "Ростов", "Краснодар" и "Шахтер" свои матчи выиграли, "Зенит" проиграл.
ARCHIV - epa04902002 The UEFA Europa League trophy is seen before the draw ceremony for the UEFA Europa League group stage at Grimaldi Forum in in Monte Carlo, Monaco, 28 August 2015. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO (zu dpa-Meldung: «FC Augsburg voller Vorfreude auf Auslosung - Schalke 04 sauer» vom 14.12.2015) +++(c) picture-alliance/dpa/G. Horcajuelo

Жеребьевка определила пары 1/16 финала Лиги Европы 12.12.2016

Своих соперников узнали три российских, два немецких и один украинский клуб, пробившиеся в плей-офф. Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 февраля, ответные поединки пройдут 23 февраля.
18.05.2016 Sevilla's players celebrate with the trophy after winning the UEFA Europa League final football match between Liverpool FC and Sevilla FC at the St Jakob-Park stadium in Basel, on May 18, 2016. AFP PHOTO / MICHAEL BUHOLZER / AFP / MICHAEL BUHOLZER (Photo credit should read MICHAEL BUHOLZER/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. Buholzer

Испанская "Севилья" выиграла Лигу Европы 18.05.2016

На стадионе в Базеле "Севилья" обыграла английский "Ливерпуль" 3:1. Андалузский клуб стал победителем престижного европейского турнира третий сезон подряд.
5.5.2016 *** SEVILLE, SPAIN - MAY 05: Kevin Gameiro of Sevilla FC scores the opening goal past Maksym Malyshev (L) and Andriy Pyatov of FC Shakhtar Donetsk during the UEFA Europa League Semi Final second leg match between Sevilla and Shakhtar Donetsk at Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan on May 05, 2016 in Seville, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images) Copyright: Getty Images/D. Ramos

Лига Европы: "Шахтер" не смог пробиться в финал 05.05.2016

Украинский клуб уступил в полуфинале испанской "Севилье". В финале, который пройдет 18 мая в швейцарском Базеле, действующий победитель Лиги Европы "Севилья" встретится с "Ливерпулем".
LIVERPOOL, ENGLAND - APRIL 14: Gonzalo Castro of Borussia Dortmund makes a break during the UEFA Europa League quarter final, second leg match between Liverpool and Borussia Dortmund at Anfield on April 14, 2016 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) © Getty Images/C.Brunskill

Лига Европы: "Боруссия" не смогла выйти в полуфинал 14.04.2016

Дортмундская "Боруссия" после голевой феерии на "Энфилде" уступила английскому "Ливерпулю" со счетом 3:4 и не смогла пробиться в полуфинал Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" крупно обыграл португальскую "Брагу".
Tottenham Hotspur's French goalkeeper Hugo Lloris dives but cannot prevent the shot from Borussia Dortmund's Gabonese striker Pierre-Emerick Aubameyang (not pictured) opening the scoring in the UEFA Europa League round of 16, second leg football match between Tottenham Hotspur and Borussia Dortmund at White Hart Lane in London on March 17, 2016. / AFP / Ben STANSALL (Photo credit should read BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

Дортмундская "Боруссия" вышла в четвертьфинал Лиги Европы 17.03.2016

Компанию дортмундскому клубу в восьмерке сильнейших команд Лиги Европы составил донецкий "Шахтер". Другой немецкий клуб - леверкузенский "Байер" - выбыл из розыгрыша.
Football Soccer - VfL Wolfsburg v Manchester United - UEFA Champions League Group Stage - Group B - Volkswagen-Arena, Wolfsburg, Germany - 8/12/15 Naldo celebrates after scoring the first goal for Wolfsburg Reuters / Fabian Bimmer Livepic EDITORIAL USE ONLY.

Немецкий "Вольфсбург" впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов 09.12.2015

Обыграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2, "Вольфсбург" впервые прошел в плей-офф Лиги чемпионов. В тот же вечер "Манчестер Сити" победил в матче с "Боруссией", которая в итоге выбыла из турнира.
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