Лига Европы УЕФА - ежегодный турнир по футболу, впервые проведенный в 1971 году. До сезона 2008-2009 годов включительно назывался Кубком УЕФА.

Лига Европы УЕФА - второе по значимости соревнование для футбольных клубов стран Европы, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций - УЕФА, после Лиги чемпионов УЕФА. Право на участие в матчах Лиги Европы УЕФА определяется местом, которое команда заняла в национальном первенстве и рейтингом клуба в УЕФА. В турнире также участвуют победители или финалисты розыгрыша национальных Кубков.