Ливень, плюшевые игрушки, ноль задержаний: как прошел "Марш матерей"

В Москве в среду, 15 августа, состоялся "Марш матерей" в поддержку фигуранток дела "Нового величия". Организаторы акции требовали выпустить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик и перевести их под домашний арест. Участники несогласованного с властями города шествия прошли от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице. Корреспондент DW поговорила с организаторами и участниками акции.

Без плакатов и омоновцев

Первые участники марша начали собираться в Новопушкинском сквере уже в шесть вечера. У них в руках были не плакаты, а мягкие игрушки. Особенно много было плюшевых единорогов, которых любит Анна Павликова. Почти сразу начались гроза и ливень. Если бы не десятки журналистов и интервью, которые раздавали организаторы, можно было подумать, что несколько сотен людей просто стоят вместе под зонтами. Не было ни криков, ни лозунгов, ни ОМОНа.

"Меня эта история сильно зацепила. Несколько дней о ней думала, не могла успокоиться. Наверное потому, что я с этими девушками ассоциирую себя больше, чем с какими-либо политическими заключенными", - сказала 31 летняя участница марша Татьяна.

Татьяна Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева, у которой в руках был большой розовый единорог, также уверена, что "иногда нужно выходить на улицу, чтобы посмотреть на близких по духу людей".

Накануне шествия стало известно, что следователь ходатайствует об изменении меры пресечения Анне Павликовой и Марии Дубовик: вместо заключения в СИЗО на домашний арест. Из-за этого у адвокатов фигуранток "Нового величия" были разногласия, нужно ли проводить акцию, не повлияет ли она негативно на решение суда.

По мнению мамы Анны Павликовой, Юлии, которая пришла на марш, уличный протест не повредит ее дочери. "Когда в Кемерове умерло столько детей, тоже был организован марш, и ничего страшного в этом нет. Ждать больше двух недель согласования митинга мы не можем. Дети теряют здоровье", - сказала она корреспонденту DW. По словам Юлии, эта акция - не только в поддержку девушек, но и всех подростков, которые могут столкнуться с уголовным преследованием. "Когда Аня сидела в шестерке (СИЗО-6. - Ред.), рассказывала, что там очень много сидело ребят за репосты в интернете. Поэтому ничего удивительного, что здесь собралось столько людей. У каждого второго что-то такое может случиться".

Юлия Павликова

"Отец тоже мать": мужчины на "Марше матерей"

Несмотря на то, что на акции было больше женщин, мужчины также присоединились к маршу. Так, писатель Дмитрий Быков пришел в футболке с надписью "Отец тоже мать".

"Это беззаконие абсолютное. Девочек подставили, - сказал DW филолог и литературовед Олег Лекманов. - Я вообще не очень политизированный человек, но в данном случае, мне кажется, просто невозможно было не прийти".

С ним солидарен 28-летний Артем Темиров: "Мне знакомо родительское и подростковое чувство. Очень бы хотелось, чтобы не было никаких таких дел идиотских, сфабрикованных. Это ненормально. Страшно и не хочется жить, когда все так".

"Марш матерей" в Москве

Игрушки у Верховного суда

Колонна участников - несколько сотен человек - прошла от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда России. Там демонстранты долго скандировали "Свободу!" и "Детям не место в камере!". Несмотря на ливень, который шел уже второй час, люди не расходились. Наконец, одна из организаторов Анна Наринская взяла полицейский мегафон, попросила не нарушать общественный порядок и предложила возложить мягкие игрушки к дверям Верховного суда России. Она назвала прошедший марш "трогательным и прекрасным", призвала не "испортить его какими-то безобразиями" и разойтись.

По данным "ОВД-Инфо", на акции не было задержанных. Ходатайство следователя об изменении меры пресечения Анне Павликовой и Марии Дубовик рассмотрят в Дорогомиловском суде Москвы 16 августа.

О том, что в столице пройдет демонстрация под названием "Марш матерей", стало известно 13 августа. Телеведущая Татьяна Лазарева, литературный критик Анна Наринская, актриса Яна Троянова и другие попросили присоединиться "всех матерей, которым небезразлично будущее наших детей" и выйти на мирное шествие. Так они отреагировали на отказ суда выпустить подсудимую Анну Павликову под домашний арест вместо СИЗО, где девушка сидит уже почти полгода.

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