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Лех Качиньский

Консервативный польский политик, основатель партии "Право и справедливость".

Бывший президент Польши. Погиб 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе лайнера Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту.

10.-04.2020+++Warschau, Polen+++10.04.2020, Polen, Warschau: 6217849 10.04.2020 Jaroslaw Kaczynski, the twin brother of the late President Lech Kaczynski takes part in a ceremony to mark the tenth anniversary of the crash of the Polish government plane at the Monument to Lech Kaczynski, in Warsaw, Poland. In 2010, the aircraft with Polish President Lech Kaczynski aboard crashed during landing at Smolensk-Severny Airport killing all passengers and crew. Alexey Vitvitsky / Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa |

В Польше почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2020

Из-за пандемии коронавируса официальная церемония прошла в узком кругу без речей. В результате авиакатастрофы под Смоленском 10 лет тому назад погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 94 человека.
Flowers lay on the wreckage of crashed Polish government Tupolev Tu-154 aircraft near Smolensk airport on April 11, 2010. The bodies of Polish president Lech Kaczynski and his wife Maria will arrive in Poland at 1200 GMT Sunday from Russia where they were among 96 killed in an air crash a day earlier, Polish radio reported. They were killed when a Russian-built jet came down in thick fog near Smolensk on Saturday on the way to a memorial service for 22,000 Poles massacred by Soviet troops in World War II. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

Смоленская авиакатастрофа раскалывает Польшу даже 10 лет спустя 10.04.2020

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Десять лет спустя эти события все еще раскалывают польское общество.
Prime Minister of Poland Mateusz Morawiecki. |

Премьер Польши намерен посетить Смоленск в десятилетнюю годовщину авиакатастрофы 13.02.2020

Матеуш Моравецкий сообщил о планах участвовать в мероприятиях в память о погибшей в апреле 2010 года польской правительственной делегации в авиакатастрофе под Смоленском.
(FILES) In a photo taken on April 11, 2010, Russian rescuers inspect the wreckage of a Polish government Tupolev Tu-154 aircraft which crashed on April 10 near Smolensk airport, that killed president Lech Kaczynski and dozens of other high-profile Poles. Polish Prime Minister Donald Tusk said on August 4, 2011, that three Polish air force generals and 10 other top officers have been fired after a probe into last year's plane crash. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

СК разрешил Польше осмотреть обломки самолета Качиньского 23.08.2018

Дополнительный осмотр обломков самолета Качиньского пройдет с 3 по 7 сентября. Польша ранее инициировала повторное расследование крушения Ту-154М под Смоленском.
ARCHIV 2013 ***** Bildnummer: 60493688 Datum: 17.09.2013 Copyright: imago/Eastnews 74th anniversary of Soviet aggression in Poland - WARSZAWA, Poland - ANTONI MACIEREWICZ EN 01097821 0069 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY People x1x xsk 2013 quer MICHAL WARGIN EAST NEWS 2013 09 17 WARSZAWA 74 ROCZNICA AGRESJI ZWIAZKU RADZIECKIEGO NA POLSKE Z ANTONI MACIEREWICZ POLSKA Copyright: picture-alliance/epa/B. Czerwinski

Связан ли министр обороны Польши с Путиным и русской мафией? 08.11.2017

В Польше вышла книга, рассказывающая о предположительных связях Антония Мачеревича с Россией. "Репортеры без границ" признали ее автора Томаша Пьонтека журналистом года.
Soldiers of the Russian Interior Ministry stand guard on April 11, 2010 near the wreckage of a Polish government Tupolev Tu-154 aircraft which crashed on April 10 near Smolensk airport. Appalling as it is, the plane tragedy that killed Poland's president is a potential game-changer in thorny Russian-Polish ties that may impact broader East-West relations in Europe, experts say. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Польша обнаружила на самописце самолета Качиньского запись взрыва 15.10.2017

Министр обороны Польши сообщил, что правительственная комиссия готовит отчет с новой информацией об обстоятельствах крушения самолета Леха Качиньского.
Soldiers of the Russian Interior Ministry stand guard on April 11, 2010 near the wreckage of a Polish government Tupolev Tu-154 aircraft which crashed on April 10 near Smolensk airport. Appalling as it is, the plane tragedy that killed Poland's president is a potential game-changer in thorny Russian-Polish ties that may impact broader East-West relations in Europe, experts say. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Россия опровергла выводы Польши о следах взрыва на самолете Качиньского 10.08.2017

Следственный комитет РФ назвал безосновательными заявления польских экспертов о том, что на крыле самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском, обнаружены следы взрыва.
FILE - A file photo dated 13 April 2010 shows a Russian specialist working at the site of the Polish government Tupolev Tu-154 plane that crashed near Smolensk airport, Russia. All people aboard the plane including Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria Kaczynska were killed in the crash. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zur Berichterstattung zum Thema Vor dem Beginn der Exhumierungen der Smolensk-Opfer in Polen vom 13.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В гробу Леха Качиньского найдены фрагменты тел других людей 01.06.2017

Окончательные итоги вскрытия тел погибших при крушении польского самолета Ту-154М под Смоленском опубликуют в апреле 2018 года, заявил заместитель генерального прокурора Польши.
FILE - A file photo dated 13 April 2010 shows a Russian specialist working at the site of the Polish government Tupolev Tu-154 plane that crashed near Smolensk airport, Russia. All people aboard the plane including Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria Kaczynska were killed in the crash. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zur Berichterstattung zum Thema Vor dem Beginn der Exhumierungen der Smolensk-Opfer in Polen vom 13.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Поляки обнародовали новые данные о крушении самолета Качиньского 10.04.2017

Самолет экс-президента Польши Леха Качиньского, разбившийся 10 апреля 2010 года, стал распадаться еще в воздухе, утверждают польские следователи.
KRAKOW, POLAND - APRIL 18: A ceremonial guard stands at the sarcophagus of late Polish President Lech Kazcynski and his wife Maria following their official, state funeral at Wawel Castle on April 18, 2010 in Krakow, Poland. Kaczynski, First Lady Maria and leading members of the Polish military, government and the arts were killed when the presidential plane they were traveling in crashed while attempting to land at Smolensk, Russia, on April 10. Delegations from around the world arrived to pay their last respects. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Экс-президента Качиньского и его супругу повторно похоронили в Кракове 19.11.2016

Тела экс-президента Польши и его супруги были эксгумированы в рамках нового расследования катастрофы президентского лайнера в 2010 году под Смоленском.

Flowers lay on the wreckage of crashed Polish government Tupolev Tu-154 aircraft near Smolensk airport on April 11, 2010. The bodies of Polish president Lech Kaczynski and his wife Maria will arrive in Poland at 1200 GMT Sunday from Russia where they were among 96 killed in an air crash a day earlier, Polish radio reported. They were killed when a Russian-built jet came down in thick fog near Smolensk on Saturday on the way to a memorial service for 22,000 Poles massacred by Soviet troops in World War II. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

В Польше эксгумируют останки Леха Качиньского 15.10.2016

Ярослав Качиньский назвал "скандалом" расследование крушения Ту-154, в результате которого погибла польская официальная делегация. По его словам, многие люди должны быть на скамье подсудимых.

This image from Polish Television's TVP via APTN shows a firefighter walking near some of the wreckage at the crash site where Polish President Lech Kaczynski, his wife and some of the country's most prominent military and civilian leaders died Saturday April 10, 2010 along with dozens of others when the presidential plane crashed as it came in for a landing in thick fog in near Smolensk in western Russia. (ddp images/AP Photo/TVP via APTN)

Польша хочет эксгумировать останки жертв крушения Ту-154 22.06.2016

В отчетах, которые составили российские медики, есть ошибки, заявили в прокуратуре Польши. Эксгумация останков погибших нужна для установления причин крушения, пояснили в ведомстве.
Soldiers of the Russian Interior Ministry stand guard on April 11, 2010 near the wreckage of a Polish government Tupolev Tu-154 aircraft which crashed on April 10 near Smolensk airport. Appalling as it is, the plane tragedy that killed Poland's president is a potential game-changer in thorny Russian-Polish ties that may impact broader East-West relations in Europe, experts say. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

МИД Польши сравнил крушение Ту-154 с попыткой устранить руководство страны 16.03.2016

Глава МИД страны заявил, что катастрофа польского самолета привела к радикальному изменению внешней политики Польши, а расследование трагедии еще не закончено.
18.10.2013 Bildnummer: 60612351 Datum: 18.10.2013 Copyright: imago/Eastnews Antoni Macierewicz - Pressekonferenz zur Untersuchung des Flugzeugabsturzes von Smolensk in Warschau, Polen - EN_01101700_0017 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Politik people xas x1x 2013 quer 60612351 Date 18 10 2013 Copyright Imago Antoni Macierewicz Press conference to Investigation the Flugzeugabsturzes from Smolensk in Warsaw Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY politics Celebrities x1x 2013 horizontal Imago/Eastnews

Глава Минобороны Польши связал действия России с терроризмом 14.03.2016

Польша стала жертвой терроризма в результате гибели самолета с правительственной делегацией на борту в 2010 году под Смоленском, заявил Антоний Мачеревич.
Russian rescue workers at the site of the Polish government Tupolev Tu-154 plane that crashed near Smolensk airport, Russia, 13 April 2010. All 96 passenges and crew onboard the plane including Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria Kaczynska were killed in the crash. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zu dpa 0552) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Польша готовит новое расследование авиакатастрофы под Смоленском 26.11.2015

Правящая партия полагает, что авиакатастрофа 2010 года под Смоленском была спланирована. Брат погибшего президента также требует независимой оценки предыдущего расследования.
25.10.2015 A couple prepare to cast their ballots at a polling station in Przecieszyn, Poland October 25, 2015. Poles vote in an election that could end nearly a decade of economic and political stability in the country of 38 million, bringing to power a conservative, eurosceptic party whose policies diverge from many of Poland's European allies. Copyright: Reuters/K. Pempel

Граждане Польши выбирают парламент 25.10.2015

Жители Польши выбирают парламент страны. Лидерами опросов общественного мнения являются оппозиционная партия "Закон и справедливость" и правящая "Гражданская платформа".
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