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Консервативный польский политик, основатель партии "Право и справедливость".
Бывший президент Польши. Погиб 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе лайнера Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту.
Из-за пандемии коронавируса официальная церемония прошла в узком кругу без речей. В результате авиакатастрофы под Смоленском 10 лет тому назад погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 94 человека.
10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Десять лет спустя эти события все еще раскалывают польское общество.
Матеуш Моравецкий сообщил о планах участвовать в мероприятиях в память о погибшей в апреле 2010 года польской правительственной делегации в авиакатастрофе под Смоленском.
Дополнительный осмотр обломков самолета Качиньского пройдет с 3 по 7 сентября. Польша ранее инициировала повторное расследование крушения Ту-154М под Смоленском.
В Польше вышла книга, рассказывающая о предположительных связях Антония Мачеревича с Россией. "Репортеры без границ" признали ее автора Томаша Пьонтека журналистом года.
Министр обороны Польши сообщил, что правительственная комиссия готовит отчет с новой информацией об обстоятельствах крушения самолета Леха Качиньского.
Следственный комитет РФ назвал безосновательными заявления польских экспертов о том, что на крыле самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском, обнаружены следы взрыва.
Окончательные итоги вскрытия тел погибших при крушении польского самолета Ту-154М под Смоленском опубликуют в апреле 2018 года, заявил заместитель генерального прокурора Польши.
Самолет экс-президента Польши Леха Качиньского, разбившийся 10 апреля 2010 года, стал распадаться еще в воздухе, утверждают польские следователи.
Тела экс-президента Польши и его супруги были эксгумированы в рамках нового расследования катастрофы президентского лайнера в 2010 году под Смоленском.
Ярослав Качиньский назвал "скандалом" расследование крушения Ту-154, в результате которого погибла польская официальная делегация. По его словам, многие люди должны быть на скамье подсудимых.
В отчетах, которые составили российские медики, есть ошибки, заявили в прокуратуре Польши. Эксгумация останков погибших нужна для установления причин крушения, пояснили в ведомстве.
Глава МИД страны заявил, что катастрофа польского самолета привела к радикальному изменению внешней политики Польши, а расследование трагедии еще не закончено.
Польша стала жертвой терроризма в результате гибели самолета с правительственной делегацией на борту в 2010 году под Смоленском, заявил Антоний Мачеревич.
Правящая партия полагает, что авиакатастрофа 2010 года под Смоленском была спланирована. Брат погибшего президента также требует независимой оценки предыдущего расследования.
Жители Польши выбирают парламент страны. Лидерами опросов общественного мнения являются оппозиционная партия "Закон и справедливость" и правящая "Гражданская платформа".
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