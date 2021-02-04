Лех Валенса (29.9.1943) – польский политик, с 1990 по 1995 год президент Польши.

Лех Валенса (29.9.1943) – польский политик. Создал в 1980 году первый независимый профсоюз в Восточной Европе "Солидарность". Награжден Нобелевской премией мира в 1983 году. Возглавлял профсоюзное движение в Польше в политической борьбе с коммунистическим режимом, которая в 1989 году привела к победе "Солидарности" на первых относительно свободных парламентских выборах в Польше. С 1990 по 1995 год был президентом Польши.