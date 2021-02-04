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Лех Валенса

Лех Валенса (29.9.1943) – польский политик, с 1990 по 1995 год президент Польши.

Лех Валенса (29.9.1943) – польский политик. Создал в 1980 году первый независимый профсоюз в Восточной Европе "Солидарность". Награжден Нобелевской премией мира в 1983 году. Возглавлял профсоюзное движение в Польше в политической борьбе с коммунистическим режимом, которая в 1989 году привела к победе "Солидарности" на первых относительно свободных парламентских выборах в Польше. С 1990 по 1995 год был президентом Польши.

Russian opposition leader Alexei Navalny, accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement, attends a court hearing in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Moscow City Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Лех Валенса номинировал Алексея Навального на Нобелевскую премию мира 04.02.2021

Лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Валенса считает, что Навальный приложил немалые усилия для выявления коррупции и противодействия режиму в России, который становится все более авторитарным.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) begrüßt Swetlana Tichanowskaja, Oppositionspolitikerin aus Belarus, zu einem Gespräch im Schloss Bellevue.

Тихановская в Берлине: Нам нужна поддержка не на словах, а на деле 14.12.2020

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заканчивает двухдневный визит в столицу ФРГ. В понедельник она встречалась с председателем бундестага и федеральным президентом.
A man attends a voting during parliamentary election at a polling station in Warsaw, Poland, October 13, 2019. REUTERS/Kacper Pempel

"Президент для всех": станет ли новым лидером Польши кандидат от оппозиции? 28.06.2020

28 июня в Польше проходят президентские выборы. По данным опросов, действующий лидер страны Анджей Дуда и представитель оппозиции Рафал Тшасковский имеют равные шансы на победу.
11.02.2015 * Former Polish President Lech Walesa attends a church service to commemorate former German President Richard von Weizsaecker in Berlin February 11, 2015. Former president Richard von Weizsaecker, who challenged German attitudes about the Holocaust by arguing that the country had been liberated by the Nazi defeat in 1945, died on Saturday at the age of 94, the current president's office said. REUTERS/Markus Schreiber/Pool (GERMANY - Tags: OBITUARY SOCIETY POLITICS)

Валенса грозит протестами против судебной реформы в Польше 14.12.2019

"Ни в коем случае нельзя допустить разрушения независимой судебной системы" - заявил экс-президент Польши Лех Валенса. Он выразил готовность возглавить массовый протест.
Balloons which were part of the installation 'Lichtgrenze' (Border of Light) are released in front of the Brandenburg Gate in Berlin, November 9, 2014. A part of the inner city of Berlin is being temporarily divided from November 7 to 9, with a light installation featuring 8000 luminous white balloons, following the 9.5-mile (15.3 kmilometre) path the Berlin Wall once occupied, to commemorate the 25th anniversary of the fall of the Wall. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS ANNIVERSARY SOCIETY)

Советник Гельмута Коля: Горбачев сдержал свое слово 08.11.2019

Известие о падении Берлинской стены 9 ноября 1989 года настигло канцлера ФРГ Коля в Польше. Он прервал визит и вернулся в Берлин. О тех событиях вспоминает советник Коля Хорст Тельчик.
28.03.2017+++Warschau, Polen+++ A convoy of U.S. troops, a part of NATO's reinforcement of its eastern flank, who are on their way from Germany to Orzysz in northeast Poland, drive through Sulejowek towards a military base in Wesola, near Warsaw, Poland, March 28, 2017. REUTERS/Kacper Pempel

Польша - образцовый ученик НАТО: 20 лет в составе альянса 12.03.2019

Вступление Польши в НАТО было обусловлено желанием усилить свою безопасность и защититься от РФ. 20 лет спустя внешнюю политику Варшавы определяют эти же чувства, и она ищет сближения с США.
Russian opposition leader Alexei Navalny (C) attends a protest rally ahead of President Vladimir Putin's inauguration ceremony, Moscow, Russia May 5, 2018. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Комментарий: Навальный в поисках "Солидарности" 25.01.2019

Навальный пытается оседлать новый социальный протест и стать российским Валенсой. Однако российскому обществу не хватает солидарности для защиты своих прав, считает Иван Преображенский.
Poland's two most famous foes, the country's de facto leader, head of the ruling party Jaroslaw Kaczynski, right, and former President Lech Walesa, second left, stand near each other after exchanging wry comments before a courtroom in Gdansk, Poland, on Thursday, Nov. 22, 2018. Kaczynski is suing Walesa for blaming him for a 2010 plane crash that killed his twin, then-President Lech Kaczynski. (AP Photo/Wojciech Strozyk) |

В Польше начался суд по иску Ярослава Качиньского к экс-президенту Леху Валенсе 23.11.2018

Лех Валенса возложил на брата-близнеца погибшего президента ответственность за крушение под Смоленском правительственного лайнера в 2010 году.
Former Polish President Lech Walesa attends a church service to commemorate former German President Richard von Weizsaecker in Berlin, Germany, in this February 11, 2015 file picture. Walesa, onetime leader of the pro-democracy Solidarity trade union that ended communism in Poland, called on December 23, 2015 for a referendum which would force governing Law and Justice (PiS) party to conduct early election, as he sees democracy at risk. REUTERS/Markus Schreiber/Pool/Files +++ (C) Reuters/M. Schreiber

Валенса разделяет мнение о выплате Берлином репараций Польше 29.09.2018

Поляки должны начать диалог с Германией, предоставив доказательства того, что вопрос компенсаций за ущерб от Второй мировой войны еще не решен, заявил Лех Валенса в интервью DW.
GDANSK, POLAND - JUNE 20: Former Polish President and Nobel Peace Laureate Lech Walesa listens while speaking with journalists at his office on June 20, 2012 in Gdansk, Poland. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира 28.08.2018

Олег Сенцов поддерживал Евромайдан в Украине "как части демократической Европы" и мирно протестовал против аннексии своего родного Крыма, отметил экс-президент Польши.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как власти Польши пытаются укротить строптивых судей 03.07.2018

Правящая в Польши партия "Закон и справедливость" хочет отправить в отставку судей Верховного суда. А они считают это незаконным и уходить не хотят. В этом конфликте ЕС на стороне судей.
23.07.2017 +++ Protesters shout slogans during a protest in front of the presidential palace in Warsaw, as they urge Polish President to reject a bill changing the judiciary system on July 23, 2017. Protesters take to the streets across Poland after lawmakers adopted a controversial reform of the Supreme Court despite the threat of unprecedented EU sanctions. The rallies sprung up after the lower house of parliament, which is controlled by the ruling conservative Law and Justice (PiS) party, voted 235 to 192 -- with 23 abstentions -- in favour of giving the government power to select candidates for the court. / AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI (Photo credit should read JANEK SKARZYNSKI/AFP/Getty Images)

Как Лех Валенса хочет с помощью ЕС остановить судебную реформу в Польше 12.06.2018

ЕС должен помочь остановить спорную судебную реформу в Польше, указывают ее критики, отмечая, что проводимые правящей партией изменения разрушают демократию. Один из критиков - Лех Валенса.
Former President of Poland Lech Walesa during the anti judicial reform protest is seen in Gdansk, Poland on 22 July 2017 Crowds gathered under the Fallen Shipyard Monument in Gdansk to protest at government changes to Polands judicial system. Protesters argued the changes limit judicial independence and threaten the separation of powers in the country. (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Лех Валенса присоединился к протестам против судебной реформы в Польше 23.07.2017

Основатель "Солидарности" поддержал протесты против скандальной судебной реформы, выступив на митинге в Гданьске. "Мы дали вам демократическую Польшу, защищайте ее", - заявил он.
11.02.2015 * Former Polish President Lech Walesa attends a church service to commemorate former German President Richard von Weizsaecker in Berlin February 11, 2015. Former president Richard von Weizsaecker, who challenged German attitudes about the Holocaust by arguing that the country had been liberated by the Nazi defeat in 1945, died on Saturday at the age of 94, the current president's office said. REUTERS/Markus Schreiber/Pool (GERMANY - Tags: OBITUARY SOCIETY POLITICS)

Экс-президент Польши Лех Валенса госпитализирован 08.07.2017

Сын бывшего польского президента Леха Валенсы сообщил, что его отец госпитализирован в кардиологическое отделение из-за проблем с сердцем.

©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Franck Dubray ; 18/04/2013. L' ancien président de la Pologne et prix Nobel de la Paix Lech Walesa était présent aux commémorations du soulèvement vendéen de 1793 à l' Historial de la Vendée en présence de Bruno Retailleau président du conseil général. 2013/04/18. Former Poland President Lech Welesa is in France.

Лех Валенса: Германия в ответе за развитие всей Европы 10.05.2017

В интервью DW экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса рассказал, что думает о борьбе с популизмом, развитии Европы и роли Германии в нем.
Former Polish President Lech Walesa attends a church service to commemorate former German President Richard von Weizsaecker in Berlin, Germany, in this February 11, 2015 file picture. Walesa, onetime leader of the pro-democracy Solidarity trade union that ended communism in Poland, called on December 23, 2015 for a referendum which would force governing Law and Justice (PiS) party to conduct early election, as he sees democracy at risk. REUTERS/Markus Schreiber/Pool/Files +++ (C) Reuters/M. Schreiber

Эксперты подтвердили агентурное прошлое Леха Валенсы 31.01.2017

В польском Институте национальной памяти считают, что доказали факт сотрудничества Валенсы со Службой безопасности ПНР. Сам Валенса обвинения отвергает.
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