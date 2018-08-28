 Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2018

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Россия

Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

Олег Сенцов поддерживал Евромайдан в Украине "как части демократической Европы" и мирно протестовал против аннексии своего родного Крыма, отметил экс-президент Польши.

Лех Валенса

Лех Валенса

Основатель знаменитого профсоюза "Солидарность" и первый президент посткоммунистической Польши Лех Валенса выдвинул украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается в заявлении Валенсы, опубликованном на сайте Польской киноакадемии во вторник, 28 августа. "Я глубоко убежден, что… Сенцов представляет все те идеалы, которые вдохновляли меня во время мирной борьбы за мировое будущее", - написал экс-президент Польши.

Контекст

Сто дней голодает Олег Сенцов в российской тюрьме. Президент Европейской киноакадемии говорит в интервью DW о "замкнутом круге", бессилии и моральной ответственности. (21.08.2018)

В трагический финал голодовки Олега Сенцова не хочется верить. Режиссер должен творить, а не умирать в тюрьме. Но важнее оставаться живым в борьбе за свободу, считает Сергей Руденко. (10.08.2018)

В своем заявлении Валенса отметил, что Сенцов поддерживал Евромайдан в Украине "как части демократической Европы" и "мирно протестовал против российской аннексии своего родного Крыма". Правозащитная организация Amnesty International признала приговор Сенцову несправедливым, а главный свидетель обвинения отказался от своих показаний, заявив, что они даны под пытками, напомнил экс-президент Польши.

Голодовка Сенцова длится дольше 100 дней

Украинский режиссер голодает уже дольше 100 дней, требуя освобождения всех политических заключенных в России и не прося при этом собственной свободы, отметил Валенса, который как лауреат Нобелевской премии мира имеет права предлагать кандидатуру на получение этой награды.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он с 14 мая держит голодовку в российской колонии. С призывами освободить Сенцова к российским властям ранее обращались  руководители многих стран, а также известные кинорежиссеры и писатели.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Олег Сенцов: 100 дней голодовки

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

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Ссылки в интернете

Заявление Леха Валенсы об Олеге Сенцове на сайте Польской киноакадемии

Аудио- и видеофайлы по теме

Олег Сенцов: 100 дней голодовки  

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

Зоя Светова в "Немцова.Интервью": Путин и силы зла не вечны  

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