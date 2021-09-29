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Лефортовский суд Москвы

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В Москве арестован по подозрению в госизмене сооснователь компании Group-IB 29.09.2021

В штаб-квартире крупной российской компании, работающей в сфере компьютерной безопасности, Group-IB прошел обыск, а ее сооснователя Илью Сачкова Лефортовский суд отправил в СИЗО на два месяца.
MOSCOW, RUSSIA - JULY 16, 2020: Ivan Safronov, information policy adviser to the Roscosmos State Corporation General Director, charged with reason, appears at a hearing at the Moscow City Court. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E046D

Суд оставил Ивана Сафронова под арестом до 7 июля 30.04.2021

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Таким образом, журналист проведет под арестом минимум год.
MOSCOW, RUSSIA - JULY 16, 2020: Ivan Safronov, information policy adviser to the Roscosmos State Corporation General Director, charged with reason, during a hearing at the Moscow City Court. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E046C

Суд в Москве продлил арест журналиста Ивана Сафронова до 7 мая 02.03.2021

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Адвокат журналиста сообщил о появлении в деле секретного свидетеля.
MOSCOW, RUSSIA. APRIL 16, 2015. A police car seen outside the offices of former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky's Open Russia foundation. Sergei Fadeichev/TASS

СК РФ потребовал заочно арестовать уехавшего из РФ тюменского блогера 19.11.2020

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство прокуратуры об аресте блогера Алексея Кунгурова, покинувшего РФ год назад, по статье о призывах к терроризму и возбуждении вражды.
Europäischer Gerichtshof weist Klagen von Bodenreformopfern zurück Der Hammer eines Richters liegt am Mittwoch (30.03.2005) in einem Gerichtssaal im Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg. Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hervor, das am Mittwoch verkündet wurde. Foto: Ronald Wittek +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене 11.11.2020

Россиянин Дмитрий Федоткин арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения и штраф до 500 тысяч рублей.
People crowd outside the city court in Moscow, on October 1, 2012, during a court hearing of the all-girl punk band Pussy Riot case. The Moscow city court heard today the appeal of jailed punk rockers Pussy Riot against their two-year prison camp sentence for performing an anti-Kremlin song in a cathedral, with supporters hoping at best for a slight softening of the sentence. From AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/GettyImages)

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-журналиста Сафронова 15.09.2020

Мосгорсуд отказался смягчать меру пресечения Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Лефортовский суд ранее продлил срок ареста экс-журналиста до 7 декабря.
Das hat unsere Korrespondentin Elena Barysheva heute für uns im Gericht gemacht, wo die Vorwürfe gegen den Berater des Chefs von Roskosmos Ivan Safronov behandelt werden. Die Verhandlung findet in Moskau statt. Auf dem Foto ist Ivan Safronov im Käfig zu sehen.

Лефортовский суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца 07.07.2020

Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова обвиняют в передаче НАТО сведений об обороне и безопасности России. Суд по выбору меры пресечения прошел в закрытом режиме.
26.11.2018, Russland, Kertsch: Dieses Bild aus einem Video der russischen Küstenwache, veröffentlicht vom russischen Bundessicherheitsdienst, zeigt den Vorfall zwischen der russischen Küstenwache und einem ukrainischen Marineboot. Russland zufolge fuhren drei ukrainische Schiffe unbefugt durch russische Hoheitsgewässer, während die Ukraine behauptet, dass eines ihrer Boote von einem russischen Küstenwachschiff gerammt wurde. Foto: AP/Russia's Federal Security Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Суд в Москве продлил арест украинских моряков 17.07.2019

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 октября арест 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
MOSCOW REGION, RUSSIA - JULY 20, 2018: A man leaving the Central Research Institute of Machine Building (TsNIIMash) under the Roscosmos State Corporation responsible for Russian space industry development, currently searched by the Russian Federal Security Service, along with URSC (United Rocket and Space Corporation) official Dmitry Paison's office, in connection with the criminal case launched over a possible data leak concerning Russian hypersonic technologies. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

В деле о госизмене сотрудников ЦНИИМаш появился третий фигурант 15.07.2019

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест 77-летнего Сергея Мещерякова. Это уже третий фигурант в деле о госизмене сотрудников ЦНИИМаш.
05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service approaches the Kerch Strait Bridge linking the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Суд в Москве продлил арест всем 24 украинским морякам 17.04.2019

По ходатайству ФСБ РФ Лефортовский суд Москвы продлил арест украинских моряков на три месяца до 24 июля.
22.01.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 22, 2019: US national Paul Whelan, 48, appears for a bail hearing at the Moscow City Court (Court of Moscow) following his arrest on charges of spying against Russia; Paul Whelan, a retired United States Army officer who also holds citizenships of Canada, the United Kingdom, and Ireland, was detained in Moscow on 28 December 2018, on suspicion of espionage; on 29 December 2018, Moscow's Lefortovo Court ruled that Whelan remain in custody till 28 February 2019; according to Whelan's relatives he arrived in Russia on invitation for a friend's wedding; the Moscow City Court has refused the application for bail. Sergei Savostyanov/TASS Foto: Sergei Savostyanov/TASS/dpa |

ФСБ просит суд продлить арест обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана 20.02.2019

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о продлении на три месяца срока ареста бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Судебное заседание состоится 22 февраля.
05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service approaches the Kerch Strait Bridge linking the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Суд в Москве продлил арест всем украинским морякам 16.01.2019

Лефортовский суд в Москве продлил арест на три месяца еще четырем задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Адвокаты обжалуют решение.
People walk near the barbed-wire topped walls of the Lefortovo prison in Moscow on July 8, 2010 where convicted Russian arms expert Igor Sutyagin is being held. Expectations grew that Russia and the United States were on the verge of agreeing a dramatic spy exchange to end an espionage scandal, after both sides failed to deny the Cold War-style plan. AFP PHOTO / Alexey SAZONOV (Photo credit should read Alexey SAZONOV/AFP/Getty Images)

Калининградский эксперт по Балтии задержана по подозрению в госизмене 19.07.2018

Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина находится в СИЗО "Лефортово". В настоящий момент неизвестно, в каких эпизодах госизмены ее подозревают, передает "Дождь".
ILLUSTRATION - ARCHIV - 18.04.2016, Bayern, Regensburg: Handschellen liegen im Landgericht in Regensburg auf einem Tisch. Nach langen Ermittlungen gegen Betreiber des früheren Internet-Shops «Migrantenschreck» ist ein Verdächtiger verhaftet worden. Bei den Vorwürfen geht es um den Verkauf verbotener Waffen. Der Mann wurde in Ungarn gefasst. (zu dpa «Internet-Shop «Migrantenschreck»: Verhaftung in Ungarn» vom 28.03.2018) Foto: Armin Weigel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Москве арестован подозреваемый в госизмене 28.06.2018

Лефортовский суд за июнь арестовал уже двух человек по подозрению в государственной измене, и еще одного - по статье о шпионаже. Материалы дел засекречены.
15.01.2007 Moscow, RUSSIAN FEDERATION: Lawyer Igor Trunov (L) talks to the press as defendant Alexei Frenkel hides his face from cameras, at a Moscow court, 15 January 2007. Moscow's Basmanny Court sanctioned 15 January 2007 the arrest of Frenkel, a suspected mastermind behind the September 2006 murder of First Deputy Chairman of Central Bank Andrei Kozlov. AFP PHOTO / MAXIM MARMUR (Photo credit should read MAXIM MARMUR/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. Marmur

Суд отменил решение о лишении Игоря Трунова статуса адвоката 30.12.2016

Лефортовский суд Москвы счел неправомерным решение Адвокатской палаты Московской области лишить адвокатского статуса одного из самых известных российских юристов.
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Гражданин РФ и Литвы приговорен к 13 годам колонии за госизмену 13.04.2016

По версии следствия, Евгений Матайтис по заданию литовской разведки собирал сведения о вооруженных силах РФ. ФСБ ранее сообщала, что обвиняемый дал признательные показания.
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