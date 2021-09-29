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В штаб-квартире крупной российской компании, работающей в сфере компьютерной безопасности, Group-IB прошел обыск, а ее сооснователя Илью Сачкова Лефортовский суд отправил в СИЗО на два месяца.
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Таким образом, журналист проведет под арестом минимум год.
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Адвокат журналиста сообщил о появлении в деле секретного свидетеля.
В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство прокуратуры об аресте блогера Алексея Кунгурова, покинувшего РФ год назад, по статье о призывах к терроризму и возбуждении вражды.
Россиянин Дмитрий Федоткин арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения и штраф до 500 тысяч рублей.
Мосгорсуд отказался смягчать меру пресечения Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Лефортовский суд ранее продлил срок ареста экс-журналиста до 7 декабря.
Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова обвиняют в передаче НАТО сведений об обороне и безопасности России. Суд по выбору меры пресечения прошел в закрытом режиме.
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 октября арест 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест 77-летнего Сергея Мещерякова. Это уже третий фигурант в деле о госизмене сотрудников ЦНИИМаш.
По ходатайству ФСБ РФ Лефортовский суд Москвы продлил арест украинских моряков на три месяца до 24 июля.
В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о продлении на три месяца срока ареста бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Судебное заседание состоится 22 февраля.
Лефортовский суд в Москве продлил арест на три месяца еще четырем задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Адвокаты обжалуют решение.
Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина находится в СИЗО "Лефортово". В настоящий момент неизвестно, в каких эпизодах госизмены ее подозревают, передает "Дождь".
Лефортовский суд за июнь арестовал уже двух человек по подозрению в государственной измене, и еще одного - по статье о шпионаже. Материалы дел засекречены.
Лефортовский суд Москвы счел неправомерным решение Адвокатской палаты Московской области лишить адвокатского статуса одного из самых известных российских юристов.
По версии следствия, Евгений Матайтис по заданию литовской разведки собирал сведения о вооруженных силах РФ. ФСБ ранее сообщала, что обвиняемый дал признательные показания.
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