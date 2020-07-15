 Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене | Новости из Германии о России | DW | 11.11.2020

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Россия

Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Россиянин Дмитрий Федоткин арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения и штраф до 500 тысяч рублей.

Судейский молоток

Судейский молоток

Лефортовский суд Москвы в среду, 11 ноября, на два месяца арестовал россиянина Дмитрия Федоткина по подозрению в госизмене. Федоткин будет находиться под арестом до 10 января 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По статье 275 Уголовного кодекса РФ ("госизмена"), ему грозит от 12 до 20 лет заключения и штраф до 500 тысяч рублей. Других данных об арестованном в суде не дали.

С 1997 года, когда в УК РФ были введены статьи о госизмене и шпионаже, по ним, по данным Судебного департамента, были осуждены порядка 100 человек. Эти цифры в несколько раз меньше тех, что называет президент Владимир Путин, говорится в докладе "Команды 29", которая выпустила его в 2018 году. С тех пор известно всего об одном оправдательном приговоре по таким делам. Заседания по ним проходят в закрытом режиме – это дает обвинению, следствию и суду дополнительные возможности для нарушений, указывают правозащитники.

Фигурантами дел о госизмене, в частности, стали журналист Иван Сафронов, физик Роман Ковалев, ученый Виктор Кудрявцев. Все они находятся под арестом, а дела против них засекречены.

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