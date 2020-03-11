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Летняя сказка (Sommermärchen)

Хотя ЧМ-2006 не стал "золотым" для немцев, он остался в народной памяти как праздник.

Чемпионат мира по футболу, состоявшийся в Германии в 2006 году, немцы назвали летней сказкой.

March 2, 2012*** FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - MARCH 02: Horst R Schmidt (L), outgoing DFB president Theo Zwanziger (C) and designated successor Wolfgang Niersbach look on during the DFB Federal Meeting on March 2, 2012 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Ulrich Roth/Bongarts/Getty Images)

Начались слушания по делу немецкой футбольной "летней сказки" 11.03.2020

В Швейцарии судят по обвинению в мошенничестве немецких футбольных функционеров. Но из-за коронавируса на процесс решился приехать только один из них.
ARCHIV - Das Präsidium des Organisationskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland (l-r): der 1. Vizepräsident Horst R. Schmidt, Vizepräsident Theo Zwanziger, Präsident Franz Beckenbauer und Vizepräsident Wolfgang Niersbach am 18.11.2005 im Frankfurter Waldstadion hinter einer Bandenwerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Foto: Kunz/dpa (zu dpa-Meldung: «Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2006» vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Футбольный ЧМ-2006: швейцарцы портят немцам "летнюю сказку" 08.03.2020

Чемпионат мира по футболу 2006 года стал для Германии настоящим праздником. Но у "летней сказки" есть темная сторона. В Швейцарии начинается процесс по делу экс-чиновников НФС, обвиняемых в мошенничестве.
12.05.2015, Fussball Championsleague 2014/2015, Halbfinale Rückspiel, FC Bayern München - FC Barcelona, in der Allianz-Arena München. Spieler Barcelona am Ball.

ЧМ-2006 в ФРГ: а был ли подкуп? (видео) 04.03.2016

У юристов Freshfields нет доказательств, что ЧМ 2006 по футболу в Германии был куплен, но полностью этого они не исключают.

ЧМ-2006 в ФРГ: а был ли подкуп? (04.03.2016) 04.03.2016

У юристов Freshfields нет доказательств, что ЧМ 2006 по футболу в Германии был куплен, но полностью этого они не исключают.
ARCHIV - Der Präsident des deutschen FIFA Organisationskomitees, Franz Beckenbauer (l.), spricht am 07.12.2005 mit seinem Vize-Präsidenten, Wolfgang Niersbach, auf einer Pressekonferenz auf der Leipziger Messe. Beide informierten über den Stand der Vorbereitungen zur Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 am 09.12.2005 in Leipzig. Foto: Peter Endig/dpa (zu dpa-Meldung: «Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2006» vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Президент Немецкого футбольного союза ушел, скандал остался 10.11.2015

Отставку президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха обозреватели немецких СМИ считают только началом расследования коррупционных обвинений в связи с ЧМ-2006 по футболу.
GettyImages 71398681 STUTTGART, GERMANY - JULY 08: German football supporters cheer at a public viewing area prior to their teams match on July 8, 2006 in Stuttgart, Germany. Germany faces Portugal in their FIFA World Cup 2006 third-round play-off football match in Stuttgart. (Photo by Ralph Orlowski/Getty Images)

Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года 24.10.2013

Немецкий футбольный союз хочет повторить "летнюю сказку" 2006 года. УЕФА назовет место турнира не раньше 2017 года.
GettyImages 71402192 BERLIN, GERMANY - JULY 9: Fans celebrate the German National Team at the fan mile at Brandenburger Tor on July 9, 2006 in Berlin, Germany. The German team finished third in the FIFA World Cup 2006 by winning 3-1 the evening before in its match against Portugal. Hundreds of thousand of fans came to celebrate the team at the 'Fan Fest' in Berlin. (Photo by Markus Gilliar/Pool/Bongarts/Getty Image)

Возможна ли в России "летняя сказка" на ЧМ-2018? 18.10.2012

На конференции в Берлине немцы поделились с россиянами опытом проведения ЧМ по футболу в 2006 году.
ЧМ-2011: летняя сказка для Японии и триумф женского футбола

ЧМ-2011: "летняя сказка" для Японии и триумф женского футбола 18.07.2011

Завершившийся 17 июля в Германии чемпионат мира по футболу среди женщин стал "летней сказкой" для сборной Японии, взявшей "золото". Прекрасно организованный турнир превратился в большой успех для всего женского футбола.
Fußball, 2. Bundesliga, 1. FC Köln - 1860 München, am Sonntag (19.11.2006) im RheinEnergieStadion in Köln. Kölner Fans halten ein Plakat mit der Aufschrift Daum is back hoch. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw (Achtung Sperrfrist! Die DFL erlaubt die Weiterverwertung der Bilder im IPTV, Mobilfunk und durch sonstige neue Technologien erst zwei Stunden nach Spielende. Die Publikation und Weiterverwertung im Internet ist während des Spiels auf insgesamt sechs Bilder pro Spiel begrenzt.) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Бундеслига переживает экономический бум 20.03.2007

36 профессиональных клубов первой и второй Бундеслиги сообщили о рекордных доходах. И "летняя сказка" минувшего ЧМ по футболу в Германии здесь ни при чем.

"Летняя сказка" собрала 30 процентов аудитории 07.12.2006

"Летняя сказка" в осеннем репертуаре немецких кинотеатров 04.10.2006

"Германия. Летняя сказка". Первая тайна ЧМ-2006 раскрыта 15.09.2006