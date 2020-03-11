Летняя сказка (Sommermärchen)

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Хотя ЧМ-2006 не стал "золотым" для немцев, он остался в народной памяти как праздник.
Чемпионат мира по футболу, состоявшийся в Германии в 2006 году, немцы назвали летней сказкой.
В Швейцарии судят по обвинению в мошенничестве немецких футбольных функционеров. Но из-за коронавируса на процесс решился приехать только один из них.
Чемпионат мира по футболу 2006 года стал для Германии настоящим праздником. Но у "летней сказки" есть темная сторона. В Швейцарии начинается процесс по делу экс-чиновников НФС, обвиняемых в мошенничестве.
У юристов Freshfields нет доказательств, что ЧМ 2006 по футболу в Германии был куплен, но полностью этого они не исключают.
Отставку президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха обозреватели немецких СМИ считают только началом расследования коррупционных обвинений в связи с ЧМ-2006 по футболу.
Немецкий футбольный союз хочет повторить "летнюю сказку" 2006 года. УЕФА назовет место турнира не раньше 2017 года.
На конференции в Берлине немцы поделились с россиянами опытом проведения ЧМ по футболу в 2006 году.
Завершившийся 17 июля в Германии чемпионат мира по футболу среди женщин стал "летней сказкой" для сборной Японии, взявшей "золото". Прекрасно организованный турнир превратился в большой успех для всего женского футбола.
36 профессиональных клубов первой и второй Бундеслиги сообщили о рекордных доходах. И "летняя сказка" минувшего ЧМ по футболу в Германии здесь ни при чем.
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