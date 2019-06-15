Леонид Волков: Политика - не грязное дело

Леонид Волков, ближайший соратник оппозиционного политика Алексея Навального, 18 июня вышел на свободу, потому что суд сократил срок его ареста с 15 до 8 суток. Это было уже второе для Волкова наказание подряд: до этого оппозиционер успел отсидеть 20 суток по аналогичному обвинению: нарушение закона об организации митингов. Речь шла о демонстрациях против пенсионной реформы, которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года. Волков в митингах не участвовал и считает себя невиновным.

DW: Как вы себя чувствуете после освобождения?

Леонид Волков: Чувствую себя хорошо - свободным человеком. Облегчение, безусловно, испытываю, потому что нельзя сказать, что это какая-то очень сложная штука - там сидеть, но противно и нудно.

- Какими были условия вашего содержания?

- Как всегда. Спецприемник - это такое место, куда обычно сажают пьяных водителей. Основной контингент: лишенный прав, да еще и нетрезвый. За это дают минимум десять суток. Довольно противное место: камера, в которой нет ничего - телевизора, холодильника, розеток, нельзя пользоваться средствами связи. Спишь, читаешь, читаешь, спишь.

- Что вас натолкнуло на мысль в спецприемнике писать статью про фейковые новости?

Леонид Волков во время судебного заседания в московском суде, 22 мая 2019 года

- Это же медитативное место. А тут у меня просто появилось время изложить эти мысли на бумаге. В обычной повседневной жизни на это не хватает времени. Благодарен, что вы прочитали, я этой статьей очень горжусь.

- После оглашения приговора вы обещали много читать. Назовите одну книгу, которая на вас произвела самое сильное впечатление.

- Я прочитал 32 книги, и много из них - хороших. Но если надо выбрать одну, то самая крутая - "Bad blood" ("Дурная кровь"), расследование журналиста издания The Wall Street Journal о стартапе Theranos Элизабет Холмс. Это история про шедевральную журналистскую работу в поисках правды, такую, которой нам часто не хватает.

- Как вы объясняете ваше повторное административное наказание за митинги девятимесячной давности, в которых вы лично не участвовали?

- Повторное наказание, дважды за одно и то же, объяснить невозможно, это исключено и Европейской конвенцией, и российской Конституцией, и КоАП (Кодекс об административных нарушениях РФ. - Ред.). И тут мы еще будем судиться и наказывать этих жуликов за повторное наказание. Впрочем, и первое незаконно - за журналистскую работу, за трансляцию с митингов. Ее вело множество журналистов, но почему-то за это сел я. Объясняю выборами, безусловно, - тем, что у нас на носу выборы в Мосгордуму и муниципальных депутатов в Питере и другие выборы, которыми я в рамках "Умного голосования" занимаюсь.

- Известная общественная деятельница Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму на том участке, где выдвигается кандидат от ФБК Любовь Соболь. ФБК призывал ее сняться. Вы рады?

- Я рад, что она снялась. Безусловно, правильный шаг. Я прочитал пост, в котором она заявила о своем снятии. Пост мне не понравился. В нем есть штамп, что, мол, я убедилась, что политика - грязное дело.

Политика - не грязное дело, а прекрасное и нужное, дело для самоотверженных людей, которые пытаются защищать важные ценности. Без политики не может существовать государство. Грязное дело - это политические игры такого пошиба, в которые Нюту пыталась вовлечь мэрия Москвы.

- Пока вы сидели, произошел громкий скандал с наркотиками, которые подбросили журналисту Ивану Голунову. Как вы реагировали?

- Я очень переживал. Я Ивана знаю. Он великолепный журналист-расследователь. В том числе наш московский штаб иногда координирует с ним свои действия, потому что тоже занимается расследованиями в отношении мэрии Москвы. Темы пересекаются, они обмениваются информацией. Он нам совершенно не чужой. Это абсолютно наглое дело. Я был рад тому, как удалось всем подняться и его отбить.

- Какие планы теперь?

- Да работать! Вот я сейчас весь в совещаниях, разгребаю залежи долгов в почте, во всех мессенджерах. Завтра в нашем центре сбора подписей независимых кандидатов в Москве мы проводим мероприятие с моим участием: презентацию центра.

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