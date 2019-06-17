 Леонид Волков вышел на свободу | Новости из Германии о России | DW | 18.06.2019

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Россия

Леонид Волков вышел на свободу

Ближайший соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу 18 июня, после того как срок его ареста был сокращен.

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков

Ближайший соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков утром во вторник, 18 июня, вышел на свободу, после того как суд сократил его срок ареста с 15 до 8 суток.  Об этом сам Волков сообщил на своей странице в Twitter.

10 июня Волков, только что отбывший 20 суток административного ареста, был приговорен к еще 15 суткам по обвинению в нарушении закона об организации митингов.

Аресты Волкова за нарушение закона о митингах в Санкт-Петербурге и Москве

Контекст

Девятый день активисты "Демократической коалиции" в Новосибирске держат голодовку. 6 августа их жалобу рассмотрит Центризбирком, сказал глава избирательного штаба в интервью DW.

В новом исследовании Amnesty International констатируются участившиеся случаи преследования политических активистов в России. Власти расширили свой репрессивный арсенал в борьбе с демонстрантами, утверждает AI.

Тверской суд Москвы признал Волкова организатором протеста против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге в том месте, где его проведение не было разрешено. Изначально акция на площади Ленина была согласована с властями, но затем мэрия объявила о невозможности ее проведения в связи с аварийными работами, вызванными прорывом трубопровода.

До этого Леонид Волков был приговорен к 20 суткам административного ареста за организацию "через интернет" аналогичной акции в Москве.

В 2018 году Волков возглавлял избирательный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, который, однако, в итоге не был допущен к участию в президентских выборах.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Дело Леонида Волкова: за что задержали соратника Навального?

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального.  

Ссылки в интернете

Статья КоАП РФ о нарушении установленного порядка организации митинга

Статья КоАП РФ о нарушении установленного порядка организации митинга

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Леонида Волкова: за что задержали соратника Навального?  

За что задержали Леонида Волкова?  

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