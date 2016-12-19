Лейбниц, Готфрид Вильгельм

Немец Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 - 1716) был последним великим ученым-универсалистом.

Немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц (Gottfried Wilhelm Leibniz) (1646 - 1716), разработчик двоичной системы исчисления, будучи также лингвистом и философом, вел интенсивную переписку с коллегами и друзьями со всего мира. 15 тысяч писем из архива Лейбница включены в число документов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Письма хранятся в Ганновере и считаются уникальным историческим свидетельством перехода от эпохи барокко к эпохе раннего просвещения. В последний год своей жизни ученый и дипломат предпринимал усиленные попытки сблизить Европу, Россию и Китай.