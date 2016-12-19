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Лейбниц, Готфрид Вильгельм

Немец Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 - 1716) был последним великим ученым-универсалистом.

Немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц (Gottfried Wilhelm Leibniz) (1646 - 1716), разработчик двоичной системы исчисления, будучи также лингвистом и философом, вел интенсивную переписку с коллегами и друзьями со всего мира. 15 тысяч писем из архива Лейбница включены в число документов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Письма хранятся в Ганновере и считаются уникальным историческим свидетельством перехода от эпохи барокко к эпохе раннего просвещения. В последний год своей жизни ученый и дипломат предпринимал усиленные попытки сблизить Европу, Россию и Китай.

Konfekt und eine Demels Sachertorte sind in einem Schaufenster der K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel in Wien ausgestellt, aufgenommen am 19.07.2005. Foto: Votava +++(c) dpa - Report+++

Съедобные знаменитости (фотогалерея) 19.12.2016

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Der Philosoph und Gelehrte Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz soll unter diesem Gedenkstein in der Neustädter Kirche in Hannover begraben liegen (Foto vom 25.09.2009). Jetzt klärt ein neues Dokument, das über Jahrzehnte in einem Wohnhaus im verborgenen gelegen hat, über das Rätselraten der Gebeine auf. Foto: Jochen Lübke dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Калькулятор, печенье, Facebook: что оставил нам великий Лейбниц 15.11.2016

Готфрид Вильгельм Лейбниц был последним великим ученым-генералистом. 300 лет после его смерти мы по-прежнему удивляемся его таланту.
ILLUSTRATION - Der Schatten einer Frau, die ein Tablet in den Händen hält, ist am 17.10.2013 in Berlin vor dem Login auf der Homepage des sozialen Netzwerks Facebook zu sehen. Foto: Franziska Gabbert

Facebook придумали в эпоху барокко 17.02.2016

Думаете, соцсети - продукт эпохи глобализации? А вот и нет: первая такая платформа появилась более 300 лет назад. А создал ее великий немецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц.
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Выпускник московского вуза стал лауреатом немецкой научной премии 02.04.2015

Министерство образования и научных исследований Германии объявило лауреатов премии имени Хайнца Майера-Лейбница за 2015 год.
Die Luftaufnahme vom 15.07.2013 zeigt die Herrenhäuser Gärten in Hannover (Niedersachsen) mit dem neuen Schloss Herrenhausen. Die Herrenhäuser Gärten in Hannover sollen ins Rennen um den begehrten Titel Unesco-Weltkulturerbe geschickt werden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu lni-Meldung vom 12.08.2013) pixel

Ганноверские сады предлагают включить в список ЮНЕСКО 12.08.2013

История королевских садов "Херренхойзер Гэртен" в Ганновере охватывает 350-летний период развития садово-паркового искусства.
BERLIN, GERMANY - OCTOBER 4: In this photo provided by the German Government Press Office (BPA), Hermann Parzinger, President of the Prussian State Heritage Foundation, speaks to German President Joachim Gauck and Sergey Zhelznyak, Deputy Chairman of the Russian Duma, in front of a painting of Russian Empress Catherine the Great while touring 'Russians and Germans - 1,000 Years of Art, History and Culture' on the exhibition's pre-opening night at the Neues Museum on October 4, 2012 in Berlin, Germany. The exhibition is the first to highlight the two nations' common history on a large scale and is a joint effort between Russian and German cultural institutions. It will be open to the public from October 6 through January 13. (Photo by Gero Breloer/Bundesregierung-Pool via Getty Images)

"Русские и немцы": без Путина с любовью 06.10.2012

В Берлине открылась выставка "Русские и немцы. 1000 лет искусства, истории и культуры". Проект очень амбициозный. И, судя по всему, в высшей степени удавшийся.
Doppelkekse © Fotolia/ Thomas Siepmann #38734323

Немецкое печенье: хрустящее и зубастое 27.09.2012

Немцы, включая грудных младенцев, в среднем съедают до девяти килограммов печенья в год. Самых любимых сортов - два: один - с шоколадом, другой - без.