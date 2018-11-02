Лев Шлосберг подготовил законопроекты о "неуважении власти к народу"

Руководитель отделения партии "Яблоко" в Пскове Лев Шлосберг подготовил пакет законопроектов о "неуважении власти к народу". Документы предполагают административную ответственность за публичные действия, которые выражают или формируют "отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией России правам и свободам человека", но в то же время не несут признаков экстремизма, заявил политик во вторник, 9 апреля.

В частности, пакет предусматривают наказание для публичных лиц в виде штрафов до одного миллиона рублей, обязательных работ на срок до 200 часов или административный арест до 30 суток. Шлосберг планирует внести законопроекты в Госдуму РФ через областное Собрание депутатов.

Закон о неуважении к власти

Законопроекты о так называемых "фейковых" новостях и неуважении к власти и обществу были приняты российской Госдумой в третьем чтении 7 марта 2019 года. Оба документа разработали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, представляющие партию "Единая Россия". В том же месяце их одобрил Совфед и подписал президент России.

Законы вступили в силу 29 марта. Теперь за оскорбление власти или неуважение к обществу в интернете полагается наказание в виде штрафа от 30 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Эти меры распространяются на лиц старше 16 лет.

"Орудие власти против людей"

За день до вступления законов в силу Лев Шлосберг заявил, что право на принятие решений, которые определяют жизнь десятков миллионов людей, "в условиях безнаказанности вылилось в тотальное, ежедневное насилие власти" по отношению к народу. Законы "перестали соответствовать праву и стали орудием власти против людей", добавил псковский депутат.

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