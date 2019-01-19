 Левые движения провели акцию против передачи Курил Японии | Новости из Германии о России | DW | 20.01.2019

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Россия

Левые движения провели акцию против передачи Курил Японии

Согласованный с властями митинг по вопросу принадлежности Курильских островов прошел в центре Москвы.

Акция в Москве против передачи Курил Японии

Акция в Москве против передачи Курил Японии

Согласованный с властями митинг против передачи Курильских островов в состав Японии прошел в воскресенье, 20 января, на Суворовской площади в центре Москвы. Его организаторами выступил ряд левых и националистических организаций и движений: "Левый фронт", "Партия дела", "Другая Россия", "Новороссия". По данным координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, в акции приняло участие около тысячи человек. Представитель столичного департамента региональной безопасности Елена Романова ранее сообщила "Интерфаксу", что согласованная численность участников акции на Суворовской площади - 500 человек.

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Перед началом митинга полиция задержала нескольких человек, которые выкрикивали националистические лозунги.

По итогам митинга собравшиеся потребовали прекратить кулуарные переговоры с Японией и поставить точку в вопросе принадлежности Курильских островов. Закончилась акция скандированием лозунга "Курилы - наша земля" и пением песни "Вставай, страна огромная".

Акция против возможной передачи части островов Курильской гряды в этот же день прошла в Хабаровске. Пикеты с той же тематикой состоялись в Находке и Калининграде.

История территориального спора Японии и России

Острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает это, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР "в качестве жеста доброй воли" готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Однако в Токио мирный договор подписать отказались.

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    Автор: Ирина Филатова


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