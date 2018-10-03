 ″Левада-центр″: Рейтинг Владимира Путина упал до уровня 2013 года | Новости из Германии о России | DW | 04.10.2018

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Россия

"Левада-центр": Рейтинг Владимира Путина упал до уровня 2013 года

Снижение рейтинга составило 17 процентных пунктов по сравнению с 2017 годом. Социологи "Левада-центра" связывают это с непопулярной в российском обществе пенсионной реформой.

Владимир Путин

Рейтинг доверия  в сентябре снизился по сравнению с 2017 годом на 17 процентных пунктов и составил 58 процентов. Это означает, что рейтинг главы российского государства вернулся к показателям 2013 года до аннексии Крыма, сообщает в четверг, 4 октября, социологический институт "Левада-центр" со ссылкой на результаты проведенного опроса.

При этом с 4 до 13 процентов выросла доля тех, кто считает, что Путин "совсем не заслуживает доверия". Проведенный "Левада-центром" опрос показал, что впервые за последние годы уровень доверия к армии оказался выше, чем к президенту - на 8 процентов.

Контекст

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Голосование депутатов по пенсионной реформе - вот реальное отражение ситуации в России, а вовсе не победа прирученной оппозиции на губернаторских выборах, уверен Иван Преображенский. (27.09.2018)

Социолог Денис Волков сказал, что заметное падение президентского рейтинга было отмечено еще в начале 2018 года. "Предвыборные настроения оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина. После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста", - пояснил Волков.

По данным "Левада-центра", самого высокого уровня (80 процентов) рейтинг Путина достиг в 2015 году. В 2016 году о доверии президенту заявили 74 процента опрошенных, а в 2017 году - 75 процентов.

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