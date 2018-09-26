ЛДПР и КПРФ будут участвовать в выборах на Сахалине

Партии ЛДПР и КПРФ выставят своих кандидатов на досрочных выборах губернатора Сахалинской области, несмотря на сообщения о том, что Кремль недоволен их чрезмерными успехами и собирается "наказать" партии, сведя их на уровень "внесистемной оппозиции". Об этом в ночь на четверг, 27 сентября, пишет агентство "Интерфакс", ссылаясь на заявления региональных отделений КПРФ и ЛДПР.

"Безусловно КПРФ будет выставлять своего кандидата. Проведем обсуждение в ближайшее время на разных уровнях нашей партии", - заявил руководитель Сахалинского отделения КПРФ Павел Ашихмин. "Вероятность победы нашего кандидата очень высокая", - добавил он.

"Своего кандидата обязательно будем выдвигать и участвовать в выборах. У нас есть достойные люди, которые могут идти на выборы. Они имеют шансы на победу", - заявил член координационного совета Сахалинского отделения ЛДПР Дмитрий Флеер.

О досрочных выборах губернатора Сахалинской области заговорили после того, как 26 сентября Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края. Кожемяко будет участвовать в перевыборах губернатора Приморского края, которые должны состояться до середины декабря.

Информация о том, что Кремль может "наказать" КПРФ и ЛДПР появилась в издании "Ведомости". В ходе региональных выборов партии КПРФ и ЛДПР показали себя в качестве внесистемной оппозиции, а значит не могут рассчитывать на помощь и сотрудничество со стороны Кремля. Этим партиям придется "разделить судьбу" внесистемной оппозиции, пишет издание, ссылаясь на источник, "близкий к администрации президента".

Кремль, напомнил собеседник издания, может отказать в помощи КПРФ и ЛДПР при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах, а также перестать согласовывать с ними региональных кандидатов. Кроме того, ни Владимиру Жириновскому, ни Геннадию Зюганову в ближайшее время не стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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