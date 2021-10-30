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ЛГБТ

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ЛГБТ".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Polish Rainbow UK at Pride 2018, London - Photo by PolishRainbowUK

Лондон принял первых представителей сексуальных меньшинств из Афганистана 30.10.2021

Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества прибыла из Афганистана в Великобританию. Британский МИД заявил, что в ближайшие месяцы продолжит операцию по их эвакуации.
A Taliban fighter stands guard along a street near the Zanbaq Square in Kabul on September 23, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

ЛГБТ-сообщество в Афганистане: подполье и постоянный страх смерти 10.10.2021

Насмешки, презрение, угроза уголовного преследования. При талибах жизнь ЛГБТ-сообщества в Афганистане стала еще сложнее, чем раньше. DW выслушала истории двух молодых людей, которым удалось покинуть страну.
Proud ballet student with peers in a dance studio model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCreatistax Panthermedia06920373

Немецкой индустрии развлечений нужны перемены 30.08.2021

В немецкой индустрии развлечений все еще популярны стереотипы. А как обстоят дела с разнообразием?
TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 14: Revellers take part in the annual Gay Pride Parade on June 14, 2019 in Tel Aviv, Israel. Tens of thousands of Israelis and tourists packed the streets of Tel Aviv for the annual LGBT pride march (Photo by Amir Levy/Getty Images)

Верховный суд Израиля разрешил суррогатное материнство для однополых пар 11.07.2021

В течение полугода должны быть отменены все ограничения, которые запрещают однополым парам прибегать к услугам суррогатных матерей.
Anti-LGBT protesters shout as they take part in a rally ahead of the planned March for Dignity during Pride Week in Tbilisi, Georgia July 5, 2021. REUTERS/Irakli Gedenidze

В Грузии скончался избитый гомофобами телеоператор ТВ "Пирвели" 11.07.2021

Александр Лашкарава стал жертвой нападения противников ЛГБТ-сообщества 5 июля в Тбилиси. Вместе с другими журналистами он намеревался освещать проведение в Тбилиси гей-парада.
People march with their giant rainbow flag from the parliament building in Budapest downtown during the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) Pride Parade in the Hungarian capital on July 6, 2019. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) (Photo credit should read ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

В Венгрии вступил в силу спорный закон о "гей-пропаганде" 08.07.2021

Закон запрещает просветительские программы о гомо- и транссексуальности. ЕС протестует, Венгрия заявляет, что всего лишь возвращает родителям право решать, как воспитывать собственных детей.

Demonstrators protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

Еврокомиссия настаивает на отмене венгерского закона о "гей-пропаганде" 07.07.2021

Урсула фон дер Ляйен убеждена, что венгерский закон о запрете "рекламы" гомосексуальности использует защиту детей как предлог для дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации. Она считает этот закон позорным.
ARCHIV - Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats der Sinti und Roma, spricht ein Grußwort am 17.02.2016 im Bundesgerichtshof in Karlsruhe (Baden-Württemberg) bei der Eröffnung des Symposiums zur weiteren Aufarbeitung des an Sinti und Roma begangenen Unrechts. (zu dpa: «Zentralrat der Sinti und Roma fordert Verzicht auf Nellys Abenteuer» vom 12.11.2017) Foto: Christoph Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit.

Глава совета синти и рома в ФРГ вернет Венгрии орден из-за закона против ЛГБТ 28.06.2021

Председатель Центрального совета немецких синти и рома заявил, что стыдится носить врученный премьером Венгрии орден Заслуг после принятия Будапештом закона о запрете "рекламы" гомосексуальности.
LGBT Abzeichen in ukrainischer Armee © privat

Каково быть геем или лесбиянкой в украинской армии? 25.06.2021

Почему представители ЛГБТ-сообщества, воевавшие в Донбассе, не дают сдачи гомофобам, которые атакуют правозащитные мероприятия? И зачем им "радужный" взвод в ВСУ? Репортаж DW.
Ein lesbisches Paar, zwei evangelische Pastorinnen Steffi (34 Jahre) und Ellen Radke (35 Jahre) aus Hannover haben ein Kind zur Welt gebracht und führen im YouTube einen eigenen Kanal über lesbische Liebe und alltägliche Probleme. Wie reagiert die Gemeinde darauf? Die Bilder habe ich von dem Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen bekommen. Bild 1: Jonathan Haase / Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen

Пасторы-лесбиянки в Германии, или Аминь по-другому 24.06.2021

YouTube, церковь и квир - совместимо ли это в Германии? Оказывается - вполне! Лесбийская пасторская семья доказывает это - в жизни и рассказывает об этом - на YouTube-канале.
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Радужная подсветка стадиона Мюнхена на Евро-2020 в знак протеста против курса Орбана 19.06.2021

На стадионе в Мюнхене, на котором пройдет матч между сборными Германии и Венгрии на чемпионате , планируют зажечь подсветку всех цветов радуги. Это станет знаком солидарности с ЛГБТ-сообществом.
WARSAW, POLAND - AUGUST 06: Police remove a protester wearing a shirt saying love with rainbow colours as he protests during the ruling Presidents, Andrzej Duda, swearing in ceremony in front of the Parliament on August 06, 2020 in Warsaw, Poland. Growing hostility towards the LGBT community in Poland has driven a wave of protests from both sides. President Duda is said to have conducted a campaign that actively deployed anti-LGBT rhetoric as an election strategy, and calling “LGBT ideology” more dangerous than communism. Several Polish municipalities have declared their territory as LGBT-Free Zone, leading to sanctions by the European Commission. (Photo by Omar Marques/Getty Images)

Дискриминация ЛГБТИ во всем мире усилилась во время пандемии 17.05.2021

Пандемия привела к повышению уровня насилия и дискриминации в отношении ЛГБТИ - от оскорблений в интернете до преступлений на почве ненависти, сообщил Жозеп Боррель от имени Евросоюза.
People march to the parliament building during the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) Pride Parade in Budapest, Hungary on July 7, 2018. (Photo by GERGELY BESENYEI / AFP) (Photo credit should read GERGELY BESENYEI/AFP via Getty Images)

Комментарий: Почему Восточная Европа стала гомофобной? 11.03.2021

Где кроются истоки нетерпимости к гомосексуалам в Восточной Европе? Ведь в вопросах сексуальной ориентации этот регион когда-то был гораздо терпимее Западной Европы, пишет Норберт Маппес-Нидик.
A participant (C) holds a placard reading There is a family, there is Ukraine during the annual Gay Pride parade in Kiev, on June 23, 2019. - More than 8,000 people turned out on June 23 for Kiev's annual Gay Pride parade amid tight security as far-right activists sought to disrupt the celebration, organisers said. The marchers, waving rainbow and Ukrainian flags and wearing colourful costumes, marched through the centre of the capital as thousands of police and National Guard troops stood by to ensure order. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo credit should read GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images)

Альтернатива браку для гомосексуальных пар: что предлагают в Украине? 26.01.2021

Когда и как гомосексуальные пары смогут легализовать свои отношения в Украине и какая альтернатива однополым бракам в стране возможна, рассказал DW эксперт Святослав Шеремет.
November 25, 2019, San Salvador, El Salvador: A man wearing a rainbow flag walks during a protest against violence towards women and members of the LGBT community in San Salvador. (Credit Image: Â© Camilo Freedman/ZUMA Wire

Гомосексуальность - не болезнь. Почему не запретят репаративную терапию? 28.12.2020

Более 300 религиозных лидеров призвали запретить репаративную терапию. ФРГ сделала это одной из первых. DW поговорила с двумя геями, подвергнувшимися этой насильственной практике.
Jacqueline Brösicke, Geschäftsführerin des Soziokulturellen und Frauenzentrum Courage in Magdeburg Volksbad Buckau Copyright: Privat

Однополая любовь в ГДР: история одной женщины 26.10.2020

Слежка агентов штази, отсутствие возможности открыто встречаться с возлюбленными, неоднозначное отношение в обществе. В беседе с DW представительница ЛГБТ вспоминает о жизни в ГДР.
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