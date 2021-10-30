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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ЛГБТ".
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Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества прибыла из Афганистана в Великобританию. Британский МИД заявил, что в ближайшие месяцы продолжит операцию по их эвакуации.
Насмешки, презрение, угроза уголовного преследования. При талибах жизнь ЛГБТ-сообщества в Афганистане стала еще сложнее, чем раньше. DW выслушала истории двух молодых людей, которым удалось покинуть страну.
В немецкой индустрии развлечений все еще популярны стереотипы. А как обстоят дела с разнообразием?
В течение полугода должны быть отменены все ограничения, которые запрещают однополым парам прибегать к услугам суррогатных матерей.
Александр Лашкарава стал жертвой нападения противников ЛГБТ-сообщества 5 июля в Тбилиси. Вместе с другими журналистами он намеревался освещать проведение в Тбилиси гей-парада.
Закон запрещает просветительские программы о гомо- и транссексуальности. ЕС протестует, Венгрия заявляет, что всего лишь возвращает родителям право решать, как воспитывать собственных детей.
Урсула фон дер Ляйен убеждена, что венгерский закон о запрете "рекламы" гомосексуальности использует защиту детей как предлог для дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации. Она считает этот закон позорным.
Председатель Центрального совета немецких синти и рома заявил, что стыдится носить врученный премьером Венгрии орден Заслуг после принятия Будапештом закона о запрете "рекламы" гомосексуальности.
Почему представители ЛГБТ-сообщества, воевавшие в Донбассе, не дают сдачи гомофобам, которые атакуют правозащитные мероприятия? И зачем им "радужный" взвод в ВСУ? Репортаж DW.
YouTube, церковь и квир - совместимо ли это в Германии? Оказывается - вполне! Лесбийская пасторская семья доказывает это - в жизни и рассказывает об этом - на YouTube-канале.
На стадионе в Мюнхене, на котором пройдет матч между сборными Германии и Венгрии на чемпионате , планируют зажечь подсветку всех цветов радуги. Это станет знаком солидарности с ЛГБТ-сообществом.
Пандемия привела к повышению уровня насилия и дискриминации в отношении ЛГБТИ - от оскорблений в интернете до преступлений на почве ненависти, сообщил Жозеп Боррель от имени Евросоюза.
Где кроются истоки нетерпимости к гомосексуалам в Восточной Европе? Ведь в вопросах сексуальной ориентации этот регион когда-то был гораздо терпимее Западной Европы, пишет Норберт Маппес-Нидик.
Когда и как гомосексуальные пары смогут легализовать свои отношения в Украине и какая альтернатива однополым бракам в стране возможна, рассказал DW эксперт Святослав Шеремет.
Более 300 религиозных лидеров призвали запретить репаративную терапию. ФРГ сделала это одной из первых. DW поговорила с двумя геями, подвергнувшимися этой насильственной практике.
Слежка агентов штази, отсутствие возможности открыто встречаться с возлюбленными, неоднозначное отношение в обществе. В беседе с DW представительница ЛГБТ вспоминает о жизни в ГДР.
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