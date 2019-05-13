Лауреатом премии Фонда Немцова стала Анастасия Шевченко

Находящаяся под домашним арестом активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова 2019 года за смелость в отстаивании демократических ценностей. Награда представителю Шевченко будет вручена в День России 12 июня, сообщил председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

В шорт-лист премии 2019 года входили также оппозиционер Алексей Навальный, активист и блогер Михаил Светов, отбывающий тюремный срок глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев и находящийся под арестом глава карельского филиала той же организации Юрий Дмитриев. Премия будет вручена в четвертый раз. Ее обладателями в предыдущие годы стали псковский политик Лев Шлосберг, вышедший на свободу активист Ильдар Дадин и организатор массовых протестов в Москве Надежда Митюшкина.

Дело Анастасии Шевченко

Организатор протестных акций и других публичных мероприятий в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко является первой в России обвиняемой по уголовному делу о работе "нежелательных" организаций, хотя "Открытая Россия" не входит в их список.

С 23 января 2019 года Шевченко находится под домашним арестом. Ей вменяют в вину два эпизода: координирование политических дебатов в Таганроге и организацию семинара для кандидатов в депутаты ростовского законодательного собрания. В середине мая Шевченко сообщила о решении выдвинуть свою кандидатуру на довыборах депутатов ростовской городской думы.

8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. "Шевченко лишена свободы исключительно из-за ее политических убеждений и в связи с ненасильственным осуществлением свободы мысли, свободы выражения мнений и информации, свободы мирных собраний и ассоциаций, иных прав и свобод", - говорилось в заявлении организации.

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