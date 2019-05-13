Лауреатом премии Фонда Немцова стала Анастасия Шевченко

Активистка "Открытой России" удостоена награды за смелость в отстаивании демократических ценностей. Премия представителю находящейся под домашним арестом Шевченко будет вручена 12 июня.
Находящаяся под домашним арестом активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова 2019 года за смелость в отстаивании демократических ценностей. Награда представителю Шевченко будет вручена в День России 12 июня, сообщил председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.
В шорт-лист премии 2019 года входили также оппозиционер Алексей Навальный, активист и блогер Михаил Светов, отбывающий тюремный срок глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев и находящийся под арестом глава карельского филиала той же организации Юрий Дмитриев. Премия будет вручена в четвертый раз. Ее обладателями в предыдущие годы стали псковский политик Лев Шлосберг, вышедший на свободу активист Ильдар Дадин и организатор массовых протестов в Москве Надежда Митюшкина.
Дело Анастасии Шевченко
Организатор протестных акций и других публичных мероприятий в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко является первой в России обвиняемой по уголовному делу о работе "нежелательных" организаций, хотя "Открытая Россия" не входит в их список.
С 23 января 2019 года Шевченко находится под домашним арестом. Ей вменяют в вину два эпизода: координирование политических дебатов в Таганроге и организацию семинара для кандидатов в депутаты ростовского законодательного собрания. В середине мая Шевченко сообщила о решении выдвинуть свою кандидатуру на довыборах депутатов ростовской городской думы.
8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. "Шевченко лишена свободы исключительно из-за ее политических убеждений и в связи с ненасильственным осуществлением свободы мысли, свободы выражения мнений и информации, свободы мирных собраний и ассоциаций, иных прав и свобод", - говорилось в заявлении организации.
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