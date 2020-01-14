Лавров призвал все стороны конфликта в Ливии приехать в Берлин

Москва надеется, что представители всех сторон конфликта в Ливии примут приглашение на берлинский саммит по урегулированию.
Российские власти считают необходимым участие в берлинской конференции по ливийскому урегулированию всех сторон конфликта. Москва рекомендовала правительству ФРГ пригласить всех участников ливийского конфликта на предстоящую встречу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 15 января, в Нью-Дели.
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что данное приглашение "они рассмотрят положительно", и подчеркнул, что это является "важным пунктом".
Одновременно Лавров выразил сожаление, что не все стороны ливийского конфликта подписали на переговорах в Москведокумент по урегулированию. "Мы не драматизируем эту ситуацию, такое уже случалось и в прошлом", - отметил он, указав, что данную встречу можно рассматривать в качестве подготовки к берлинскому саммиту.
Встреча в Москве и берлинский саммит по Ливии
13 января в Москве безрезультатно завершилась продолжавшаяся семь часов встреча командующего Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения, а подконтрольные ему войска объявили в соцсетях, что "готовы и полны решимости сражаться до достижения победы". В свою очередь глава ПНС Фаиз Сарадж подписал соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск.
Берлинский саммит по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН состоится 19 января на уровне глав государств и правительств. Как сообщило ведомство федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), на эту встречу приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, а также руководство ООН, Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств. Отдельно упомянуты премьер-министр международно признанного правительства Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар.
Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу с полуночи 12 января. Однако армия под командованием Хафтара и силы правительства, признанного международным сообществом, обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Прекращение огня стало возможно лишь после настоятельных призывов Турции, России и ряда стран Европейского Союза, в том числе Германии.
Ливийский конфликт
После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.
ПНС под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. На стороне Хафтара, помимо России, выступают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Турция, со своей стороны, оказывает поддержку правительству в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.
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