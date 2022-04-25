Лавров заявил о реальной опасности ядерной войны

Существует реальная опасность ядерной войны, заявил в понедельник, 25 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать", - сказал он в программе "Большая игра" в эфире Первого канала.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с периодом Карибского кризиса, министр заявил, что тогда, как и сейчас, было мало "писаных правил". Но, по его словам, Москве было понятно, как ведет себя Вашингтон, а Вашингтону - как ведет себя Москва. Лавров указал, что во времена Карибского кризиса "был канал общения, которому доверяли лидеры" СССР и США. "Сейчас нет такого канала, и никто не пытается его создать", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Лаврова, кроме СНВ, "инструменты контроля над вооружениями и нераспространением практически порушены".

Лавров: "Из Украины делали "антиРоссию"

Он также заявил, что поставки Киеву вооружений странами-членами НАТО являются "прокси-войной против России". Вооруженные силы РФ будут рассматривать склады этих вооружений как цель на территории Украины, сообщил Лавров. "Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной вооруженной операции, - сказал он. - Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает это прокси, то на войне как на войне".

Москва не отказывается от требований, которые выдвигала в начале полномасштабного военного вторжения в Украину, подтвердил глава МИД РФ. "То, что мы считаем необходимым, было объявлено президентом России Путиным: уничтожение военной инфраструктуры в контексте демилитаризации страны, из которой делали прямую угрозу России, по выражению Путина, "антиРоссию".

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