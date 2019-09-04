К юбилею карривурст: Германия и ее сосиски

70 лет назад в Берлине придумали рецепт легендарной сосиски под соусом карри. Вскоре этот фастфуд завоевал весь мир. А какие еще виды сосисок, колбасок и сарделек любят немцы?
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