К юбилею карривурст: Германия и ее сосиски

Фотогалерея: Немецкие колбасные поговорки

Дополнительная колбаса

Eine Extrawurst kriegen. Дополнительная колбаса может быть сладкой, как шоколадный соус, который официантка добавила по доброте души, но совсем не обязательно - съедобной. Немец получает "экстра-колбасу", например, когда его переводят без доплаты в бизнес-класс. Ну, а если у всех на тарелках по две колбаски, а у кого-то - больше, это не считается крутым везеньем, просто кто-то очень хочет есть.