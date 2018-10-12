К чему призывает РФ резолюция ПАСЕ о трагедии под Смоленском

Россия должна немедленно вернуть Польше обломки польского президентского авиалайнера Ту-154, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года, и до момента передачи польской стороне обеспечить надежные условия хранения этих обломков, поскольку они являются потенциальными уликами в расследовании обстоятельств этой трагедии. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая была принята единогласно сегодня, 12 октября, в Страсбурге.

Вопросы, оставшиеся без ответа

Катастрофа в небе над Смоленском, произошедшая восемь лет тому назад и унесшая 96 человеческих жизней, стала одним из самых трагических событий в истории Польши. Ведь на борту президентского Ту-154 находились первые лица государства, среди которых был президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели.

Место крушения самолета Ту-154М Леха Качиньского под Смоленском

Делегация вылетела из Варшавы в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) РФ, который по согласию польской стороны проводил расследование и выяснял условия воздушной безопасности на момент крушения самолета, его системы до столкновения с землей работали нормально. Но из-за сильного тумана видимость на аэродроме "Смоленск-Северный" была ниже допустимой для совершения посадки, о чем российский диспетчер сообщил пилотам польского авиалайнера. Согласно выводам МАК, опубликованным в отчете в январе 2011 года, причиной крушения польского президентского самолета стали неправильные действия экипажа.

Через полгода польская комиссия, созданная для расследования обстоятельств этого крушения, также признала его причиной ошибку экипажа, указав при этом на неудовлетворительные действия российских диспетчеров и недостаточную техническую обеспеченность смоленского аэропорта.

Резолюция ПАСЕ по трагедии в Смоленске

Но в апреле 2018 года Польша решила пересмотреть выводы своих экспертов и инициировала повторное расследование. В этом отчете говорится, что самолет был разрушен еще в небе, в результате нескольких взрывов на его борту. На данный момент расследование крушения президентского Ту-154 считается незавершенным из-за того, что российская сторона удерживает часть обломков самолета, "черные ящики" с записями последних событий на его борту до удара с землей, а также другие улики.

И хотя у ПАСЕ нет мандата на оценку юридических или уголовных обстоятельств трагедии под Смоленском, она решила подготовить резолюцию по этому вопросу, чтобы в этом резонансном деле была поставлена точка, а родственники жертв, погибших в авиакатастрофе, узнали правду. В резолюции содержится также призыв к российским властям воздержаться от дальнейших расследований на месте катастрофы, "что может рассматриваться как его осквернение". В документе также говорится, что процесс исторического примирения, который продолжается в отношениях России и Польши, должен базироваться на исторической правде, "а не подвергаться риску из-за оскорбительного или провокационного поведения по отношению к трагическим событиям под Смоленском".

Москве есть что скрывать?

Во время дебатов в ПАСЕ депутаты подчеркивали, что согласно Конвенции о международной гражданской авиации, так называемой Чикагской конвенции, на основании которой велось расследование, Москва обязана вернуть все обломки польского самолета польской стороне.

Литовский депутат Эмануелис Зингерис заметил, что расследование трагедии под Смоленском российскими властями приобретает "странный оборот", поскольку, по его информации, "начинают исчезать доказательства, стираются все следы трагедии из-за ремонтных работ в Смоленском аэропорту". "То, что Россия не возвращает обломки самолета более восьми лет, означает, что ей есть что скрывать", - считает французский депутат Андре Гаттолан. Он убежден, что только передача всех улик Польше "сможет окончательно закрыть расследование".

Очень эмоциональными во время дебатов были выступления польских депутатов. Так, Доминик Ташинский призвал коллег оказывать давление на российские власти с требованием вернуть обломки президентского самолета. "Мы не верим в наивные слова о доброй воле России в этом деле и настаиваем, чтобы ПАСЕ контролировала исполнение российскими властями этой резолюции", - поддержал его Ярослав Обремский.

Другой польский депутат Йозеф Лесняк выразил мнение, что только возвращение всех улик в деле о трагедии под Смоленском способно "перевернуть эту черную страницу" в истории двух стран и дать возможность оказать должное уважение памяти погибших и их семьям.

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