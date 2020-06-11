К чему может привести аннексия Израилем Иорданской долины?

В среду, 1 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может приступить к реализации спорного плана Вашингтона по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. План, предложенный президентом США Дональдом Трампом, дает Израилю зеленый свет на аннексию обширных территорий Западного берега реки Иордан, в том числе Иорданской долины, которую Израиль оккупирует с 1967 года. Пока, впрочем, неясно, какие именно территории могут быть аннексированы: Израиль все еще ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Конец концепции "двух государств для двух народов"?

Аннексия Западного берега может окончательно свести на нет концепцию "двух государств для двух народов", которая предполагает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. План Трампа, в свою очередь, также предусматривает создание палестинского государства, однако без стратегически и экономически важной Иорданской долины и без Восточного Иерусалима в качестве столицы. При этом стоит отметить, что палестинцы в разработке данного плана не участвовали.

Акция протеста в секторе Газа против ожидаемой аннексии, 26 июня

Жители Палестинской национальной автономии (ПНА) выступают категорически против аннексии. "Нам обещали государство, но мы его так и не получили. Мы крайне разочарованы - в том числе и тем, что мир нас не слушает. Фактически наши территори уже давно колонизированы и никто не стал этому препятствовать", - сетует глава независимого Палестинского института публичной дипломатии Салем Барамех.

На взгляд эксперта, идея создания "двух государств для двух народов" обречена на провал. Он отмечает, что палестинская администрация фактически контролирует лишь порядка 18 процентов оккупированных территорий Западного берега реки Иордан: решения по всем ключевым вопросам принимает Израиль. "Израиль контролирует свободу передвижения, доступ к водным ресурсам и сектору услуг. Израильские спецслужбы каждую ночь арестовывают жителей городов и деревень", - утверждает палестинец.

Рядовым израильтянам не до аннексии?

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне, 28 января 2020 года

Между тем для многих израильтян еврейского происхождения вопрос о возможной аннексии не играет столь значительной роли. Согласно исследованию, проведенному сотрудниками "Женевской инициативы" - проекта по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, рядовые граждане куда больше обеспокоены пандемией коронавируса и ее последствиями для экономики страны. Лишь небольшая часть респондентов хотят, чтобы правительство сделало вопрос аннексии своим главным приоритетом.

Результаты опроса в целом подтверждают и другие исследования. Чуть больше половины израильтян поддерживают идею аннексии в той или иной форме, однако у них нет единого мнения о том, как именно она должна происходить, рассказывает военный аналитик организации "Международная кризисная группа" (ICG) Офер Зальцберг.

"Конфликт длится слишком долго"

Таир Розенблат и Адар Кейш

Тем временем молодые израильтяне Адар Кейш и Таир Розенблат едут в Тель-Авив на демонстрацию против запланированной аннексии. В первую очередь, активистов заботит будущее экономики страны. "В данный момент у нас нет денег на то, чтобы тешить себя планами об аннексии", - говорит Таир, которая из-за карантина лишилась работы официанткой в ресторане. По ее словам, правительство должно заботиться о сохранении рабочих мест, а не о спорном одностороннем присоединении палестинских земель. Кроме того, в разработке плана должно было учитываться и мнение палестинской стороны, уверена девушка.

Адар Кейш, в свою очередь, сетует на то, что многие люди не до конца осознают масштабы запланированной аннексии. "Когда конфликт длится так долго, многие становятся к нему безразличны", - говорит молодой человек.

Палестинцы прекращают сотрудничество с Израилем

В ответ на планы израильского правительства Палестинская национальная автономия расторгла все договоренности с Израилем, включая соглашения о сотрудничестве в области безопасности. Правительство премьер-министра ПНА Мухаммеда Штайе в данный момент находится под огромным давлением: недавно органы автономии не смогли выплатить работникам общественного сектора зарплату в полном объеме. Такая ситуация возникла из-за спора вокруг таможенных сборов и налоговых отчислений на импортируемые в автономию товары, которые Израиль обычно регулярно выплачивал ПНА.

В свою очередь в секторе Газа, где у власти находится радикальное исламистское движение ХАМАС, аннексию в любой форме будут считать "объявлением войны".

Международное сообщество - против плана Трампа

В то время как США одобряют присоединение Иорданской долины к Израилю, большая часть мирового сообщества видит в этих планах нарушение норм международного права и предостерегает Израиль от аннексии палестинских территорий.

К примеру, в середине июня главы МИД Германии и Франции Хайко Мас (Heiko Maas) и Жан-Ив Ле Дриан предупредили, что такой шаг лишь усугубит конфликт на Ближнем Востоке. По словам французского министра, единственным решением конфликта может стать урегулирование на основе мирного сосуществования израильского и палестинского государств. "Наша цель остается прежней - не допустить противоправной аннексии", - подчеркнул его немецкий коллега.

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