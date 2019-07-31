К тушению пожаров в Сибири привлекли министерство обороны РФ

Власти России привлекли к тушению лесных пожаров на территории Сибири министерство обороны РФ. В Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами, сообщили в министерстве в среду, 31 июля. Авиационный экипаж имеет специальную подготовку и уже неоднократно тушил пожары в различных регионах РФ.

Авиагруппа отправлена по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин принял это решение после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Он также распорядился "до особого распоряжения" сохранить группировку ВС в Иркутской области.

Россияне требуют ввести режим ЧС во всей Сибири

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров превышает 2,8 млн гектаров. Работы по активному тушению проводятся на площади более 170 тысяч гектаров, при этом большая часть приходится на территории Иркутской области и Красноярского края. По информации Минприроды РФ, основная причина пожаров в сибирских регионах - природный фактор, так называемые "сухие грозы".

Лесные пожары зафиксированы, в частности, на территории Таймыра, Эвенкии, а также ряда районов Красноярского края. Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Петицию на сайте change.org с требованием ввести ЧС на всей территории Сибири подписали более 830 тысяч человек.

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