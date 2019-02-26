 К кому дочь Дмитрия Пескова устроилась на практику в Европарламент | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.02.2019

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Европа

К кому дочь Дмитрия Пескова устроилась на практику в Европарламент

Дочь пресс-секретаря президента РФ проходит практику в Европейском парламенте. Интереснее этого факта то, у кого именно она работает. DW - о французском депутате со скандальной репутацией.

Эймерик Шопрад

Эймерик Шопрад

В Европейском парламенте работают 750 депутатов, большинство из них - представители умеренных взглядов. Но Эймерик Шопрад, к которому с ноября прошлого года устроилась на практику Елизавета Пескова, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, - не из их числа. DW рассказывает о французском народном избраннике, склонном к авантюрам.

Профессор геополитики

Эймерик Шопрад - видный депутат Европарламента, сегодня он является заместителем руководителя фракции "Европа свободы и прямой демократии" - малочисленной группы евроскептиков в Европарламенте. Он также является членом комитетов по иностранным делам, по промышленности и подкомитета по обороне. Предмет его особого интереса - Россия. Шопрад был одним из европейских политиков, которые приезжали в Крым в марте 2014 года. Вместе с ними он наблюдал за непризнанным международным сообществом референдумом, которые российские власти организовали для обоснования аннексии украинского полуострова. "Я никогда не скрывал, что рассматриваю Крым как исторически российскую территорию", - говорил Шопрад тогда. 

Елизавета Пескова

Елизавета Пескова

Французский политик неоднократно восхищался деятельностью российского руководства и подчеркивал, что считает приход Владимира Путина к власти в России самым важным геополитическим событием после развала СССР. В путинской России он видит модель государства, альтернативную современным странам ЕС: антилиберальную и противостоящую глобализму. По его представлениям, Россия "основана на возвращении к ценностям семьи и патриотизма".

Конек Шопрада - геополитика: он был доцентом и профессором геополитики в Военной академии в Париже, а его книга с одноименным названием - "Геополитика" - пережила во Франции не одно переиздание. Эймерик Шопрада является автором и других книг и статьей, выступает на радио и ТВ.

Также Шопрад консультировал известного французского политика Марин Ле Пен по внешнеполитическим вопросам и был видным членом ее правопопулистской партии "Национальный фронт" (ныне - "Национальное объединение"). А вот случай, после которого Шопрад покинул партию и фракцию Ле Пен в Европарламенте, выглядит как готовый сценарий художественного фильма.

"Кокаиновый рейс" и Шопрад-авантюрист

История, в которую оказался замешан французский политик, случилась шесть лет назад, когда в доминиканском аэропорту Пунта-Кана были задержаны несколько человек. На борту частного самолета Falcon, который направлялся во французский Сен-Тропе, полицейские обнаружили почти 700 килограммов кокаина на сумму в 30 миллионов евро. По обвинению в торговле наркотиками местный суд приговорил к длительным срокам заключения в том числе и двух французов, бывших военных летчиков Брюно Одоса и Паскаля Форе.

Оба утверждали, что не знали о содержимом 26 чемоданов, которые были у них на борту, и подали апелляционные жалобы на приговор. Вот тогда к ним на помощь и пришел Эймерик Шопрад, по крайней мере так он сам утверждал в интервью "Пари матч". Он заявлял о "тысячах причин не верить в их виновность". И якобы при его помощи был организован побег осужденных французов. По версии Шопрада, он встретился с пилотами в отеле, где остановился сам (Одос и Форе были выпущены под подписку о невыезде), возил их на автомобиле, чтобы замести следы, а затем на лодке помог им добраться до Мартиники, откуда Одос и Форе уже вернулись во Францию.

Контекст

Дочь пресс-секретаря Путина проходит практику в Европарламенте у бывшего советника Марин Ле Пен. Елизавета Пескова не имеет доступа к секретным документам и встречам, сообщили в Брюсселе. (26.02.2019)

Парламентарии из Франции стали первыми за долгое время политиками из ЕС, посетившими Крым. Ранее в ходе украинского кризиса на полуострове и в Донбассе уже побывали и другие их коллеги. (24.07.2015)

СМИ в России периодически рассказывают о делегатах из ЕС в Крыму. DW присмотрелась к гостям. Среди них обвиняемый в шпионаже в пользу РФ, члены националистических партий и выходцы из СССР. (12.12.2016)

Какими были действия Шопрада на самом деле, достоверно не известно. Власти Доминиканской Республики обвинили его в том, что он помог французским пилотам бежать из страны. Но спустя несколько лет ожидания - Франция не выдала его - в 2018 году Интерпол проинформировал Шопрада, что ордер на его арест отозван.

История с кокаином не закончилась: на минувшей неделе, 18 февраля, уголовный процесс над пилотами Одосом и Форе стартовал уже во Франции. Им грозит 30 лет тюрьмы по обвинениям, связанным все с тем же эпизодом от 2013 года. Будет ли разбираться во французском суде участие политика Шопрада в побеге пилотов, оперативно выяснить не удалось. Сам Шопрад на запрос DW прокомментировать свою роль в этой истории не отреагировал.

Разрыв с Ле Пен

Кокаиновый скандал имел для Шопрада, как минимум, политические последствия. Из-за участия в побеге летчиков его отношения с Марин Ле Пен резко испортились. "После "кокаинового рейса" наши разногласия с Эймериком Шопрадом стали слишком серьезными для него, чтобы он мог оставаться в "Национальном фронте", - заявила руководитель партии в 2015 году. Шопрад в ответ не скупился на резкие заявления в адрес Ле Пен: "У нее невероятные способности лгать".

В общем, Елизавета Песковой проходит практику у политика с богатым и разнообразным опытом. Правда, в скором времени полномочия Эймерика Шопрада заканчиваются: в апреле нынешний созыв Европарламента завершает работу, в мае состоятся новые выборы. О том, выставит ли Шопрад свою кандидатуру вновь, на его личной страничке в интернете ничего не сообщается.

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