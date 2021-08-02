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Месторождение золота в Киргизии.
В 1994 году на Кумторе началось строительство рудника, который вступил в строй в 1998 году.
В Кыргызстан прилетел первый президент страны Аскар Акаев, проживший много лет в изгнании в Москве. Кто он и кому выгодно его возвращение?
Экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева подозревают в получении "материальных и иных благ" при заключении соглашения по разработке золотого месторождения "Кумтор" в Кыргызстане.
Власти Кыргызстана ввели внешнее управление на месторождении золота, которое разрабатывает фирма из Канады. DW - о подоплеке судебной тяжбы, ее возможных последствиях, а также интересах России и КНР.
Высшая судебная инстанция Канады отказалась арестовать акции крупнейшего золоторудного месторождения в Киргизии "Кумтор". Решение вынесено в пользу Киргизии и предприятия "Кыргызалтын".
Премьер-министр Киргизии объявил об отставке. Аналитики связывают его уход с нерешенным вопросом по золоторудному месторождению "Кумтор" и предстоящими парламентскими выборами.
Более года переговоров киргизского правительства с канадскими инвесторами о судьбе золоторудного месторождения "Кумтор" ни к чему не привели. Кабинету министров может грозить отставка.
Киргизия получит половину акций "Кумтора". Взамен Бишкек расстанется с 33 процентами акций канадской компании Centerra Gold, которая сейчас полностью владеет киргизским золоторудным месторождением.
Еще недавно Киргизия рассматривалась как очевидный кандидат на вступление в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Но ситуация изменилась. DW выясняла, с чем это связано.
Беспорядки на "Кумторе" и в Джалал-Абаде стихли. Но центральным властям Киргизии удалось достичь этого не за счет убедительности их позиции, полагают эксперты, опрошенные DW.
Бывший оппозиционер, а теперь министр экономики Киргизии Темир Сариев в интервью DW объяснил, почему он не боится новой революции и почему инвесторы должны прийти в республику.
Помимо рудника "Кумтор", в Киргизии имеется более десятка других золотоносных месторождений. Однако большинство из них не работают. В причинах разбирался корреспондент DW.
На фоне роста протестных настроений в обществе киргизские власти попытались снизить напряженность. Обвинив оппозиционеров в особо тяжком преступлении, их приговорили лишь к 1,5 годам лишения свободы.
Киргизия требует от канадской компании сотни миллионов за экологический ущерб.
Киргизия хочет повысить доходы от крупнейшего в регионе месторождения золота "Кумтор" и получить компенсацию за экологический ущерб. Парламент требует пересмотра договора с разрабатывающей "Кумтор" канадской компанией.
В Киргизии золоторудное месторождение "Кумтор", которое дает свыше 10 процентов ВВП республики, ожидает значительное сокращение объемов золотодобычи в этом году. Это уже начало сказываться на экономике всей страны.
"Кумтор" относится к крупным месторождениям золота. Но республиканский бюджет получал от него сравнительно немного. Парламент решил изменить это положение дел, регулярное меняющееся с 1994 года.
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