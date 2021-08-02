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Кумтор

Месторождение золота в Киргизии.

В 1994 году на Кумторе началось строительство рудника, который вступил в строй в 1998 году.

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 18, 2012. First President of Kyrgyzstan Askar Akayev attends an international conference _Russia and world: 2012 _ 2020_ as part of Gaidar Forum at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. (Photo ITAR-TASS / Sergei Fadeichev)

Первый президент Кыргызстана Акаев вернулся в Бишкек и дает показания: почему? 02.08.2021

В Кыргызстан прилетел первый президент страны Аскар Акаев, проживший много лет в изгнании в Москве. Кто он и кому выгодно его возвращение?
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 18, 2012. First President of Kyrgyzstan Askar Akayev attends an international conference _Russia and world: 2012 _ 2020_ as part of Gaidar Forum at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. (Photo ITAR-TASS / Sergei Fadeichev)

Экс-президент Кыргызстана Акаев заявил о готовности сотрудничать со следствием 02.08.2021

Экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева подозревают в получении "материальных и иных благ" при заключении соглашения по разработке золотого месторождения "Кумтор" в Кыргызстане.

6560269 28.05.2021 Mining trucks carry gold ore at the Kumtor gold mine in the Issyk-Kul region, Kyrgyzstan. The Kumtor mine is one of the largest western-operated gold mines in Central Asia and the second-highest gold mining operation in the world after Yanacocha gold mine in Peru. Igor Yegorov / Sputnik

Страсти по "Кумтору", или Как поссорился Бишкек с канадскими золотодобытчиками 01.06.2021

Власти Кыргызстана ввели внешнее управление на месторождении золота, которое разрабатывает фирма из Канады. DW - о подоплеке судебной тяжбы, ее возможных последствиях, а также интересах России и КНР.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Верховный суд Канады поддержал Киргизию в иске по "Кумтору" 16.06.2017

Высшая судебная инстанция Канады отказалась арестовать акции крупнейшего золоторудного месторождения в Киргизии "Кумтор". Решение вынесено в пользу Киргизии и предприятия "Кыргызалтын".
16. Mai 2014 ANKARA, TURKEY - MAY 16: Kyrgyz Prime Minister Djoomart Otorbayev speaks to the media about his official visit to Turkey in Ankara on May 16, 2014. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Эксперты: отставка премьера не повлияет на вступление Киргизии в ЕАЭС 23.04.2015

Премьер-министр Киргизии объявил об отставке. Аналитики связывают его уход с нерешенным вопросом по золоторудному месторождению "Кумтор" и предстоящими парламентскими выборами.
Hände halten einen Gesteinsbrocken mit Golderz, aufgenommen in der in der Goldmine bei Berejosowski am 18.09.2008. Foto: Matthias Toedt +++(c) dpa - Report+++

Киргизия: политические баталии вокруг месторождения золота "Кумтор" 09.04.2015

Более года переговоров киргизского правительства с канадскими инвесторами о судьбе золоторудного месторождения "Кумтор" ни к чему не привели. Кабинету министров может грозить отставка.
Ein Mitarbeiter der Firma Holcim hält in Rheinzabern kleine Goldstücke in den Händen (Foto vom 02.12.2011). Der Kies- und Betonhersteller Holcim hat ein spezielles Verfahren entwickelt, um beim Kiesabbau gleichzeitig auch Gold zu gewinnen. Foto: Uwe Anspach dpa/lsw (zu lsw-Korr: Industrielle Waschung - Kieswerke auf Goldsuche vom 26.12.2011)

Киргизия пересмотрит соглашение по золоторудному месторождению "Кумтор" 06.02.2014

Киргизия получит половину акций "Кумтора". Взамен Бишкек расстанется с 33 процентами акций канадской компании Centerra Gold, которая сейчас полностью владеет киргизским золоторудным месторождением.
Beschreibung: Landesgrenze zwischen Weißrussland und Russland Schlagworte: Belarus, Weißrussland, Russland, Grenze, Grenzkontrolle, Grenzüberganz, Zollunion, Autos, LKW, Kontrolle, Zoll, Waren, Lager Jahr/Ort: Belarus, 15.07.2013 Bild: Alexander Burakov Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber seinen Namen auf dem Foto zu vermerken.

Киргизия в Таможенном союзе: кто за, кто против 11.10.2013

Еще недавно Киргизия рассматривалась как очевидный кандидат на вступление в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Но ситуация изменилась. DW выясняла, с чем это связано.
A protester with Kyrgyz national flag stands on roof of seized police truck as others try to get into a mine in Kyrgyz town of Barskoon on Friday, May 31, 2013. Hundreds of protesters stormed the office a gold mine run by a Canadian-based company, demanding its nationalization and more social benefits. About 2,000 people descended on the office of the Kumtor mine operated by Centerra Gold in protests that have been going on for several days. Police arrested 80 protesters Thursday night after several hundred, some on horseback, entered a power transformer unit and cut off electricity to the mine for several hours.(AP Photo/Abylay Saralayev)

Кто займется укреплением киргизской государственности 07.06.2013

Беспорядки на "Кумторе" и в Джалал-Абаде стихли. Но центральным властям Киргизии удалось достичь этого не за счет убедительности их позиции, полагают эксперты, опрошенные DW.
Das Foto hat unser Korrespondent in Bischkek (Kirgisien) Alexander Tokmakov im Januar 2013 gemacht. Das Foto darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Energiemangel in Kirgisien. Stichworte: Kirgisien, Bischkek, Energiemangel, Energie, Kraftwerk Bildbeschreibung: ein Kraftwerk in kirgisischer Hauptstadt Bischkek Zulieferer: Andreas Brenner

Министр экономики Киргизии: "Мы учли опыт предыдущих лет" 29.04.2013

Бывший оппозиционер, а теперь министр экономики Киргизии Темир Сариев в интервью DW объяснил, почему он не боится новой революции и почему инвесторы должны прийти в республику.
Ein Mitarbeiter der Firma Holcim hält in Rheinzabern kleine Goldstücke in den Händen (Foto vom 02.12.2011). Der Kies- und Betonhersteller Holcim hat ein spezielles Verfahren entwickelt, um beim Kiesabbau gleichzeitig auch Gold zu gewinnen. Foto: Uwe Anspach dpa/lsw (zu lsw-Korr: Industrielle Waschung - Kieswerke auf Goldsuche vom 26.12.2011)

Почему Киргизия не добывает больше золота 26.04.2013

Помимо рудника "Кумтор", в Киргизии имеется более десятка других золотоносных месторождений. Однако большинство из них не работают. В причинах разбирался корреспондент DW.
Proteste der kirgisischen Opposition in Bischkek

В Киргизии оппозиционных депутатов признали виновными в захвате власти 30.03.2013

На фоне роста протестных настроений в обществе киргизские власти попытались снизить напряженность. Обвинив оппозиционеров в особо тяжком преступлении, их приговорили лишь к 1,5 годам лишения свободы.
Hände halten einen Gesteinsbrocken mit Golderz, aufgenommen in der in der Goldmine bei Berejosowski am 18.09.2008. Foto: Matthias Toedt +++(c) dpa - Report+++

Месторождение "Кумтор" - золотое яблоко раздора 28.02.2013

Киргизия требует от канадской компании сотни миллионов за экологический ущерб.
Hände halten einen Gesteinsbrocken mit Golderz, aufgenommen in der in der Goldmine bei Berejosowski am 18.09.2008. Foto: Matthias Toedt +++(c) dpa - Report+++

Бишкек требует пересмотра договора по месторождению золота "Кумтор" 27.06.2012

Киргизия хочет повысить доходы от крупнейшего в регионе месторождения золота "Кумтор" и получить компенсацию за экологический ущерб. Парламент требует пересмотра договора с разрабатывающей "Кумтор" канадской компанией.
Caption ARCHIV - Ein drei Gramm schweres Stück Gold, gefunden in Australien (Archivfoto vom 24.04.2009, Illustration zum Thema Goldschürfen). In den alten Goldgräberorten Kaliforniens, die Mitte des 19. Jahrhunderts Zigtausende von Abenteurern auf der Suche nach dem großen Reichtum anlockten, grassiert ein neues Goldfieber, wie man es seit Jahren nicht mehr erlebt hat. In dem von der Rezession schwer gebeutelten «Goldenen Staat» suchen viele nach neuen Geldquellen. Brachte eine Unze Gold Ende 2008 rund 750 Dollar ein, so schoss der Preis in den vergangenen Monaten auf fast 1000 Dollar hoch. Foto: Hendrik Schmidt (zu dpa-Korr. Neuer Goldrausch im krisengeschüttelten Kalifornien vom 05.06.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сокращение золотодобычи обнажило состояние экономики Киргизии 08.05.2012

В Киргизии золоторудное месторождение "Кумтор", которое дает свыше 10 процентов ВВП республики, ожидает значительное сокращение объемов золотодобычи в этом году. Это уже начало сказываться на экономике всей страны.
28.10.2008 dw-tv made in germany gold

Новое соглашение по золотоносному руднику в Киргизии 30.04.2009

"Кумтор" относится к крупным месторождениям золота. Но республиканский бюджет получал от него сравнительно немного. Парламент решил изменить это положение дел, регулярное меняющееся с 1994 года.
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