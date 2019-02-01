 Куклы в хиджабах и другие новинки ярмарки игрушек в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.02.2019

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Культура и стиль жизни

Куклы в хиджабах и другие новинки ярмарки игрушек в Германии

В баварском Нюрнберге проходит самая крупная в мире ярмарка-выставка игрушек и игр. По статистике, в прошлом году немцы потратили на игрушки более трех миллиардов евро.

  • Плюшевые игрушки

    Игрушки - 2019

    Интерактивные плюшевые игрушки Tiny Furries - лишь одна из нескольких тысяч новинок, представленных в этом году на отраслевой ярмарке игрушек в баварском Нюрнберге. 2900 фирм привезли сюда свою продукцию.

  • Плюшевые игрушки

    Игрушки - 2019

    Кто-то привозит в Нюрнберг игрушки, аналогов которым в мире еще не существует. А кто-то - классику, которая всегда в цене. Так, знаменитая немецкая фирма Steiff демонстрирует на своем стенде огромных плюшевых мишку и обезьянку.

  • Барби

    Игрушки - 2019

    Американская компания Mattel представляет новинку из серии Barbie loves Crayola. Ребенок может раскрасить платье Барби водяным фломастером. Когда платье высыхает, на нем не остается и следа краски. И можно начинать игру сначала!

  • Куклы

    Игрушки - 2019

    Производитель игрушек Zileej (Дубай) привез в Нюрнберг кукол из серии "Salam Sisters", знакомящих детей с многообразием мировых культур.

  • Конструктор

    Игрушки - 2019

    Тайваньский производитель Qbi Globe представил в Нюрнберге новинку для самых маленьких любителей машинок. Детали конструктора крепко сцепляются благодаря магнитам.

  • Мяч

    Игрушки - 2019

    Нидерландская фирма Footy привезла на ярмарку игрушек мяч, который можно собирать и (вот так) разбирать.

  • Ручка в виде Трампа

    Игрушки - 2019

    Политика - игрушка для взрослых! Вот такие шариковые ручки в виде Трампа-боксера представила на ярмарке немецкая фирма Out of the blue. Прикольные подарки - завсегдатаи Spielwarenmesse Nürnberg - крупнейшей ярмарки игрушек в мире. Она открыта до 3 февраля.

  • банка шоколадно-ореховой пасты

    Игрушки - 2019

    Еще один вариант шуточного подарка для взрослых - банка шоколадно-ореховой пасты с надписью "Стул" (в смысле - "кал"). Так развлекается немецкий производитель "приколов" Erfurth Fun.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Плюшевые игрушки

    Игрушки - 2019

    Интерактивные плюшевые игрушки Tiny Furries - лишь одна из нескольких тысяч новинок, представленных в этом году на отраслевой ярмарке игрушек в баварском Нюрнберге. 2900 фирм привезли сюда свою продукцию.

  • Плюшевые игрушки

    Игрушки - 2019

    Кто-то привозит в Нюрнберг игрушки, аналогов которым в мире еще не существует. А кто-то - классику, которая всегда в цене. Так, знаменитая немецкая фирма Steiff демонстрирует на своем стенде огромных плюшевых мишку и обезьянку.

  • Барби

    Игрушки - 2019

    Американская компания Mattel представляет новинку из серии Barbie loves Crayola. Ребенок может раскрасить платье Барби водяным фломастером. Когда платье высыхает, на нем не остается и следа краски. И можно начинать игру сначала!

  • Куклы

    Игрушки - 2019

    Производитель игрушек Zileej (Дубай) привез в Нюрнберг кукол из серии "Salam Sisters", знакомящих детей с многообразием мировых культур.

  • Конструктор

    Игрушки - 2019

    Тайваньский производитель Qbi Globe представил в Нюрнберге новинку для самых маленьких любителей машинок. Детали конструктора крепко сцепляются благодаря магнитам.

  • Мяч

    Игрушки - 2019

    Нидерландская фирма Footy привезла на ярмарку игрушек мяч, который можно собирать и (вот так) разбирать.

  • Ручка в виде Трампа

    Игрушки - 2019

    Политика - игрушка для взрослых! Вот такие шариковые ручки в виде Трампа-боксера представила на ярмарке немецкая фирма Out of the blue. Прикольные подарки - завсегдатаи Spielwarenmesse Nürnberg - крупнейшей ярмарки игрушек в мире. Она открыта до 3 февраля.

  • банка шоколадно-ореховой пасты

    Игрушки - 2019

    Еще один вариант шуточного подарка для взрослых - банка шоколадно-ореховой пасты с надписью "Стул" (в смысле - "кал"). Так развлекается немецкий производитель "приколов" Erfurth Fun.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотрите также:

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    Германия - бесспорный мировой лидер по производству и экспорту этих деревянных игрушек. И хотя делают их немецкие мастера с давних пор, в США, например, популярными щелкунчики стали лишь в 50-е годы минувшего столетия.

  • Сцена из Балета Щелкунчик в Большом театре

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    "Щелкунчик и Мышиный король" - повесть-сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, впервые опубликованная в 1816 году. В 1844 году Александр Дюма (отец) предложил читателям свою версию сказки. Она потом легла в основу либретто к балету П. И. Чайковского "Щелкунчик", премьера которого состоялась в 1892 году в Мариинском театре.

  • Книга сказок братьев Гримм

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    Мифология

    Якоб Гримм, старший из братьев, в своей книге "Немецкая Мифология" описывает традиционную роль выструганных из дерева фигурок в немецкой культуре. Щелкунчик не только колет орехи, он символизирует силу и власть, выступает в роли защитника, приносит счастье и удачу. Устрашающе лязгая зубами, он отгоняет злых духов, не давая им проникнуть в дом.

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    Автор детской книжки "Степка-растрепка" Генрих Гофман в 1851 году также написал свою версию истории - "Король Щелкунчик и бедный Рейнольд". Герой сказки - бедный малыш, он попадает в волшебную страну игрушек, где встречает короля Щелкунчика с поистине королевским подбородком.

  • Фридрих Вильгельм Фюхтнер - отец Щелкунчика

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    "Папа Фридрих"

    "Отцом" щелкунчика считается столяр Фридрих Вильгельм Фюхтнер. Вдохновленный сказкой Гофмана, он в 1870 году впервые выстругал щелкунчика, каким мы его привыкли видеть в наши дни. Именно эта фигурка стала началом серийного производства. Сегодня уже восьмое поколение мануфактуры Фюхтнер продолжает традиционное ремесло.

  • Щелкунчик родом из региона Рудных гор

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Родина щелкунчика

    В районе Рудных гор, на границе Германии и Чехии, с давних пор жили горняки. Чтобы хоть как-то скрасить долгие зимние вечера, а заодно пополнить доход, они вырезали из дерева рождественские пирамиды, ажурные подсвечники, щелкунчиков. Здесь же, в Нойхаузене, открылся первый в Европе Музей щелкунчиков.

  • Экспонаты Музея щелкунчиков

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Рыцари да солдаты

    Массовым производство деревянных фигурок стало в конце XIX века. На снимке - экспонаты Музея щелкунчиков: рыцарь слева выструган в 1650 году, по центру - совсем свежий экземпляр из Штатов, справа - типичный для Рудных гор щелкунчик, выструганный в 1870 году.

  • Щелкунчик в образе Наполеона (в центре)

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Находчивые мастера

    Если верить легенде, появились подобные орехоколы по прихоти одного зажиточного крестьянина, не желавшего тратить силы на раскалывание орехов. За скромное вознаграждение один из сельчан выстругал человечка, который щелкает орехи. Щелкунчик в образе Наполеона (в центре) появился 1822 году.

  • Щелкунчиков расписывают вручную

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Трудоемкий процесс

    В процессе изготовления традиционного немецкого щелкунчика необходимо проделать не менее 130 рабочих операций. Каждая фигурка состоит из 60 частей и делается, как правило, из бука или пихты. И расписывают щелкунчиков, конечно, вручную. Такой оригинал стоит не менее 70 евро.

  • Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Каждому ли орех по зубам?

    Традиционно фигурку изображают в виде короля, солдата, лесника. Но периодически "ореховая миссия" возлагается и на современных героев. Жертвами "политического переворота" стали, например, Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер.

  • Щелкунчик Дарт Вейдер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Традиция и тренд

    Фирма Steinbach в Ганновере - известнейший производитель щелкунчиков. Семейное предприятие разрослось в послевоенные годы. Способствовало этому общение с американскими солдатами, служившими на территории Западной Германии: возвращаясь домой, они брали с собой щелкунчиков в качестве сувенира. Ежегодно Steinbach пополняет ассортимент. Одна из недавних разработок - щелкунчик Дарт Вейдер.

    Автор: Элизабет Грениэр, Инга Ваннер


Контекст

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