Куклы в хиджабах и другие новинки ярмарки игрушек в Германии

Женщина мечты: бездетная карьеристка с грудью пятого размера

Она вечно молода и всегда с иголочки одета. Деньги на свой розовый дом заработала сама. Мужчина ей друг, но не более. Барби делает карьеру, и у нее нет времени на создание семьи. (24.02.2015)