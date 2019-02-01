Куклы в хиджабах и другие новинки ярмарки игрушек в Германии

В баварском Нюрнберге проходит самая крупная в мире ярмарка-выставка игрушек и игр. По статистике, в прошлом году немцы потратили на игрушки более трех миллиардов евро.
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