Куклы в хиджабах и другие новинки ярмарки игрушек в Германии

Игрушки - 2019

Политика - игрушка для взрослых! Вот такие шариковые ручки в виде Трампа-боксера представила на ярмарке немецкая фирма Out of the blue. Прикольные подарки - завсегдатаи Spielwarenmesse Nürnberg - крупнейшей ярмарки игрушек в мире. Она открыта до 3 февраля.