Кто придумал украшать елку

Под украшенной яркими игрушками, разноцветными гирляндами и мишурой елкой собираются взрослые и дети. Хоть маленькая, хоть пластмассовая, но на Рождество елка должна быть обязательно. Не случайно она на немецком языке так и называется: Weihnachtsbaum - "рождественское дерево".
Елка как языческое дерево
Но елка была обязательным атрибутом рождественских праздников не всегда. Обычай наряжать ее существует всего несколько сот лет. И зародился он в Германии. Правда, вечнозеленая ель издревле использовалась человеком в различных обрядах. Еловые ветви украшали жилища германских племен еще до принятия ими христианства: они должны были отгонять злых духов тьмы и холода.
Однако упоминание о первых наряженных, украшенных елках относится к 1605 году. Летописец так описывал праздник Рождества в немецкоязычном Эльзасе (на территории сегодняшней Франции): "На Рождество здесь устанавливают в домах елки, а на их ветвях навешивают розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишуру".
"Рождественские деревья" появились сначала в домах богатых купцов и дворян. Кроме того, позолоченными яблоками и гирляндами из орехов в средневековой Германии украшали не только ели, но и сосны, а также ветки вишневых деревьев и буков. К тому же этот обычай получил сначала распространение в протестантских областях Германии. В католических же регионах елка еще долгие десятилетия считалась языческим символом.
Елочные шары, гирлянды и орехи
Обязательным атрибутом Рождества елка окончательно стала только в XIX веке. В первой его половине ели стали регулярно устанавливать в королевских и царских дворцах Франции, Германии, Англии, Дании, Норвегии и России. Но позже празднично украшенные елки потеряли свою элитарность: их начал покупать на рождественских базарах и простой люд.
Украшалась елка в разных регионах Германии по-разному. Первый стеклянный шар для нее был выдут в Тюрингии около 400 лет назад. Где-то на ветки вешали картофелины или яблоки, где-то - пряники, морковь и орехи. Праздничное убранство дополняли бумажные звезды, снежинки, гирлянды, фигурки ангелов.
В 1850 году в той же Тюрингии началось промышленное производство елочных игрушек: мастера делали из стекла и дерева колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи и прочую всячину.
Мода на елочные игрушки
Примерно в то же время появилось на елке и освещение. Украшать ее свечами считалось в течение долгого времени привилегией дворянской знати и богатого бюргерства. Остальные просто не могли позволить себе сжигать "для красоты" дорогие свечи из натурального пчелиного воска и поэтому вынуждены были любоваться великолепием елочных огней в окнах домов богатых соседей.
Лишь в XIX веке, когда свечи намного подешевели, потому что изготовлять их стали из стеарина, они появились на елках и в домах людей более скромного достатка. А позже, конечно, уступили место гирляндам электрических лампочек.
Классика из моды не выходит: натуральные материалы и красный цвет
Примерно в 1870 году рождественская елка окончательно приобрела знакомый нам сегодня вид: с шарами, фигурками, огнями и мишурой. Однако ее убранство, как у кокетливой девицы, подвержено постоянным изменениям капризной моды. Так, в XVII веке у людей богатых в почете были баснословно дорогие тогда игрушки из стекла и фарфора, расписанные вручную известными мастерами, а бедняки обходились фруктами и бумажными украшениями. Во время промышленной революции в конце XIX - начале XX веков на елочных ветвях появились модели велосипедов, автомобилей, паровозов и аэропланов.
Чутко следить за капризами рождественской моды немцам помогает созданная в Германии мощная отрасль по производству елочных украшений. Их выпускают десяток крупных и около сорока мелких предприятий. В данной области Германия пока не знает в Европейском Союзе серьезных конкурентов. Причем, немцы не только сами пользуются игрушками, но еще и экспортируют их.
В другие страны каждый год продается елочных украшений на несколько десятков миллионов евро. Более половины экспорта идет в США. Постоянными крупными клиентами немецких мастеров являются также Австрия, Швейцария и Италия.
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Автор: Максим Нелюбин
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Немецкая кухня в зимние праздники
Пирог волхвов
В Европе начиная с XVI века в День трех святых королей (также праздник Богоявления) 6 января пекут "пирог волхвов" (Dreikönigskuchen). Рецептов приготовления праздничного пирога существует множество. В Германии его выпекают из сдобного теста с изюмом и сюрпризом - монеткой, бобом или фигуркой, которые символизируют дары. "Раскусивший" сюрприз счастливчик становится одним из королей праздника.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Гусь фаршированный
Ну а открывает зимнее праздничное меню немцев фаршированный гусь. Его подают в день Святого Мартина 11 ноября. За ним следует предрождественский пост. И только в первый день Рождества (а вовсе не в Сочельник), то есть 25 декабря, снова на столе появляется долгожданный гусь, начиненный по вкусу. Обычно - яблоками или каштанами.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Кнедли или клецки
Их обязательно подают к запеченной в праздник Рождества птице. И чаще всего это кнедли (Knödeln) из картофеля. Традиционно кнедли подавали зимой еще в дохристианскую эпоху, где это блюдо посвящали мифической Перхте (своего рода Бабе-яге древних германцев), навещавшей примерных и менее примерных жителей страны в святочные недели. Сегодня это излюбленный гарнир.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Печеные яблоки
Без аромата печеных яблок Рождество просто не наступит! Их также подают на праздничный стол к жаркому в качестве гарнира. Яблоки можно запечь просто так или начинить марципаном, миндалем и полить медом.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Фазан, утка, индейка
Впрочем, вовсе не обязательно готовить целого гуся. В списке фаворитов праздничного застолья он, согласно опросам, занимает лишь второе место. Нередко вместо гуся запекают утку, фазана или молодую индюшку. И подают традиционно - с "тройным" гарниром: с кнедлями, печеными яблоками и краснокочанной капустой, тушеной с вином, корицей и анисом.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Девять разносолов
"Neunerlei" значит "девятеро". В центральной Германии и на северо-востоке страны на Рождество принято подавать сразу девять блюд. К жаркому из гуся или кролика (счастье и благополучие) необходимо съесть колбаску (сердечность и сила), горох (деньги), сельдерей (плодовитость), капусту (сладкая жизнь), свеклу и грибы (радость), орехи (удача), компот (оптимизм), молоко с сухарями (от простуды).
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Немецкая кухня в зимние праздники
Карп
Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню - карп. Постный вариант многолик. В Баварии, например, карпа панируют в сухарях и обжаривают в масле, в северной части страны его готовят целиком - так он приобретает характерный голубой цвет. Говорят, носить чешуйку именно этого карпа в кармане приносит успех. А косточки, зарытые под яблоней, - залог богатого урожая.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Салат и колбаски
Далеко не всем хочется в праздничный вечер готовить сложное меню. Абсолютным кулинарным фаворитом немцев в Рождество считается картофельный салат, который дят в паре с сосисками или жареными колбасками. Такое простое яство готовится быстро и символизирует скромность и бедность Марии и Иосифа. Альтернативный вариант – селедка нежного посола…
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Немецкая кухня в зимние праздники
Айнтопф
Знаменитый немецкий айнтопф (Eintopf, то есть сваренный "в одном котле") некогда являлся самой обыкновенной крестьянской похлебкой, совмещающей несколько блюд в одном. Сегодня наваристый густой суп (мясной, рыбный или овощной) украшает праздничное застолье. Особенно популярен суп-гуляш (на снимке).
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Немецкая кухня в зимние праздники
Фондю
Как подтверждают социологические опросы, национальное блюдо швейцарцев невероятно популярно в Германии именно в зимние праздники. Кусочки хлеба, картофеля и других продуктов обмакивают в растопленный сыр или бульон. Скорость приготовления определяется индивидуально. Уютное застолье позволяет вести неспешную беседу.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Раклет
Своего рода мини-гриль также кулинарный фаворит в зимние праздники. Можно ограничиться просто расплавленным сыром, а можно проявить недюжинную фантазию. Главное - в своем выборе каждый гость абсолютно свободен.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Шоколадное фондю
Это праздничное блюдо - вариант для сладкоежек. Вместо классических компонентов - хлеба, овощей, рыбы или мяса - в ход идут фрукты и ягоды.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Пламенный пунш
Традиционный горячий напиток готовят из красного вина с добавлением пряностей и лимона. Поперек металлического сосуда (кастрюли) укладывают специальную решетку, которую раньше заменяли каминные шипцы. На нее помещается сахарная голова, которую поливают ромом и поджигают. Сладкий пунш называется Feuerzangenbowle - "напиток огненных щипцов".
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Немецкая кухня в зимние праздники
После полуночи
В новогоднюю ночь, после традиционного в Германии фейерверка, часто подают согревающий душу суп (Mitternachtssuppe). Новогодний или "полуночный" суп обычно готовят заранее (в оригинале - из фасоли и дичи) и разогревают перед подачей. Современный, "облегченный" вариант - грибной или картофельный суп-пюре.
Автор: Инга Ваннер