Кто придумал украшать елку

Под украшенной яркими игрушками, разноцветными гирляндами и мишурой елкой собираются взрослые и дети. Хоть маленькая, хоть пластмассовая, но на Рождество елка должна быть обязательно. Не случайно она на немецком языке так и называется: Weihnachtsbaum - "рождественское дерево".

Елка как языческое дерево

Но елка была обязательным атрибутом рождественских праздников не всегда. Обычай наряжать ее существует всего несколько сот лет. И зародился он в Германии. Правда, вечнозеленая ель издревле использовалась человеком в различных обрядах. Еловые ветви украшали жилища германских племен еще до принятия ими христианства: они должны были отгонять злых духов тьмы и холода.

Однако упоминание о первых наряженных, украшенных елках относится к 1605 году. Летописец так описывал праздник Рождества в немецкоязычном Эльзасе (на территории сегодняшней Франции): "На Рождество здесь устанавливают в домах елки, а на их ветвях навешивают розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишуру".

"Рождественские деревья" появились сначала в домах богатых купцов и дворян. Кроме того, позолоченными яблоками и гирляндами из орехов в средневековой Германии украшали не только ели, но и сосны, а также ветки вишневых деревьев и буков. К тому же этот обычай получил сначала распространение в протестантских областях Германии. В католических же регионах елка еще долгие десятилетия считалась языческим символом.

Елочные шары, гирлянды и орехи

Обязательным атрибутом Рождества елка окончательно стала только в XIX веке. В первой его половине ели стали регулярно устанавливать в королевских и царских дворцах Франции, Германии, Англии, Дании, Норвегии и России. Но позже празднично украшенные елки потеряли свою элитарность: их начал покупать на рождественских базарах и простой люд.

Украшалась елка в разных регионах Германии по-разному. Первый стеклянный шар для нее был выдут в Тюрингии около 400 лет назад. Где-то на ветки вешали картофелины или яблоки, где-то - пряники, морковь и орехи. Праздничное убранство дополняли бумажные звезды, снежинки, гирлянды, фигурки ангелов.

В 1850 году в той же Тюрингии началось промышленное производство елочных игрушек: мастера делали из стекла и дерева колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи и прочую всячину.

Мода на елочные игрушки

Примерно в то же время появилось на елке и освещение. Украшать ее свечами считалось в течение долгого времени привилегией дворянской знати и богатого бюргерства. Остальные просто не могли позволить себе сжигать "для красоты" дорогие свечи из натурального пчелиного воска и поэтому вынуждены были любоваться великолепием елочных огней в окнах домов богатых соседей.

Лишь в XIX веке, когда свечи намного подешевели, потому что изготовлять их стали из стеарина, они появились на елках и в домах людей более скромного достатка. А позже, конечно, уступили место гирляндам электрических лампочек.

Классика из моды не выходит: натуральные материалы и красный цвет

Примерно в 1870 году рождественская елка окончательно приобрела знакомый нам сегодня вид: с шарами, фигурками, огнями и мишурой. Однако ее убранство, как у кокетливой девицы, подвержено постоянным изменениям капризной моды. Так, в XVII веке у людей богатых в почете были баснословно дорогие тогда игрушки из стекла и фарфора, расписанные вручную известными мастерами, а бедняки обходились фруктами и бумажными украшениями. Во время промышленной революции в конце XIX - начале XX веков на елочных ветвях появились модели велосипедов, автомобилей, паровозов и аэропланов.

Чутко следить за капризами рождественской моды немцам помогает созданная в Германии мощная отрасль по производству елочных украшений. Их выпускают десяток крупных и около сорока мелких предприятий. В данной области Германия пока не знает в Европейском Союзе серьезных конкурентов. Причем, немцы не только сами пользуются игрушками, но еще и экспортируют их.

В другие страны каждый год продается елочных украшений на несколько десятков миллионов евро. Более половины экспорта идет в США. Постоянными крупными клиентами немецких мастеров являются также Австрия, Швейцария и Италия.

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