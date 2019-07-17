 Кто победит в битве паспортов Путина и Зеленского? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 18.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Кто победит в битве паспортов Путина и Зеленского?

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донбасса. Зеленский в ответ хочет облегчить выдачу украинских паспортов тем, чьи права нарушаются. Взгляд Сергея Елкина.

Зеленский и Путин замахиваются паспортами своих стран - карикатура Сергея Елкина

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

  • Мост в Станице Луганской

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Мост через линию разграничения

    Мост через Северский Донец в Станице Луганской был разрушен в 2015 году. Президент Украины Владимир Зеленский, который 7 июля совместно с главой Европейского совета Дональдом Туском посетил КПП, обещал как можно быстрее его восстановить. Для этого сепаратисты должны демонтировать свои укрепления. В "ЛНР" уже заявили, что односторонние действия по ремонту моста сорвут разведение сил.

  • На КПВВ Станица Луганская

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Граница, созданная войной

    Пункт пропуска через линию разграничения в Станице Луганской - единственный в Луганской области и один из пяти функционирующих в Донбассе. Ежедневно его пересекают в среднем 5-6 тысяч человек. Они идут на подконтрольную Киеву территорию пешком, чтобы получить пенсию, сделать покупки или проведать родных. Большинство в тот же день возвращается обратно.

  • Пожилые люди пересекают КПВВ Станица Луганская

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Вынужденные переселенцы

    Многие люди на переходе официально считаются переселенцами, хотя большинство из них по-прежнему живет в "ЛНР". Фиктивный статус беженцев необходим им, чтобы получать пенсии и социальные выплаты на подконтрольной Киеву территории. Чтобы не потерять этот статус, люди раз в два месяца обязаны пересекать линию разграничения. Президент Владимир Зеленский предложил увеличить этот срок до года.

  • Пожилые люди и инвалиды пересекают КПВВ Станция Луганская

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Наиболее уязвимые

    На переходе много людей в инвалидных колясках. Обычно на улицах украинских городов, не приспособленных для инвалидов, их не увидишь. Но жителям подконтрольных сепаратистам территорий, имеющим инвалидность, тоже приходится периодически пересекать линию разграничения, чтобы подтвердить фиктивный статус переселенца и получить пенсию.

  • Женщине стало плохо во время перехода КПВВ

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Убийственная жара

    Люди в очередях страдают от сильной жары. Медики говорят, что в летние дни в пункте пропуска "Станица Луганская" десятки мирных жителей получают тепловые удары. Бывают и смертельные случаи. 22 июня от инсульта здесь умер пожилой мужчина, который хотел попасть из "ЛНР" на подконтрольную правительству Украины территорию.

  • Бывшие передовые укрепления украинской армии

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Между двумя "нулями"

    Это - бывшие передовые укрепления украинской армии, так называемый "ноль". Позиции остались после недавнего разведения сил. Люди говорят, что теперь переходить на другую сторону стало психологически легче - они чувствуют себя в большей безопасности. Раньше часть пути пролегала между передовыми позициями ВСУ и сепаратистов, находившихся на расстоянии всего 400 метров друг от друга.

  • Разрушенный дом в Станице Луганской

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Напоминание о военных действиях

    По обе стороны дороги - дома, разрушенные во время активных военных действий. Станица Луганская относится к населенным пунктам, наиболее сильно пострадавшим от обстрелов. Всего в Станично-Луганском районе было повреждено или разрушено почти 4000 зданий - примерно пятая часть всего жилого фонда.

  • Остаток снаряда

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Опасные сюрпризы

    Остаток снаряда, который виден на фотографии, не опасен - в отличие от мин и неразорвавшихся боеприпасов, лежащих в земле или на обочине дороги. Сколько их - точно не знает никто.

  • Памятник погибшим бойцам Национальной гвардии Украины, оказавшийся в серой зоне

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Опасения вандализма

    До разведения сторон памятник погибшим бойцам Национальной гвардии Украины находился на контролируемой украинской армией части перехода. Теперь он оказался в "серой зоне". Военные опасались, что сторонники сепаратистов могут повредить памятник. Но этого не произошло. Нетронутыми остались и флаги Украины на прежних передовых позициях ВСУ.

  • Станичные рикши за деньги подвозят людей к КПВВ на инвалидных колясках

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Станичные "рикши"

    Людей, которым тяжело добраться до КПП пешком, за деньги подвозят так называемые "рикши" или "бабковозы". Внимание журналистов им явно не по душе - их бизнес нелегален. Впрочем, помешать им некому - власти в "серой зоне" нет. На саммите Украина - ЕС президент Владимир Зеленский пообещал пустить по переходу автобусы и электрокары. Но пока "рикши" остаются здесь единственным транспортом.

  • Мужчина, за деньги довозящий людей от моста к украинскому КПВВ в инвалидной коляске

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Руслан и его коляска

    "Бабковоз" Руслан работает на переходе уже более четырех лет. Поездка от разрушенного моста до контрольного пункта украинских пограничников - а это около километра - стоит 50 гривен или 100 российских рублей, которые в ходу в "ЛНР". Как уверяет Руслан, он может подвезти и бесплатно, если у "пассажира" нет денег. Рассказывает, что услугами "рикш" иногда пользуется и молодежь - ради развлечения.

  • Тележки с товарами, которые перевозят через КПВВ в ЛНР

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Торговля несмотря на блокаду

    Еще один распространенный на КПП бизнес - доставка товаров с подконтрольной Киеву территории в "ЛНР". Людей, которые этим занимаются, называют "тачечниками". В "ЛНР" везут в основном продукты питания и средства личной гигиены: на подконтрольной Киеву территории они дешевле и качественнее. Один человек может провезти не более 75 килограммов в сутки.

  • Мужчина, перевозящий товар через линию разграничения

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    "Тачечник" -поэт

    "Тачечник" Евгений Вальдман когда-то работал бухгалтером. Теперь он возит продукты из Станицы Луганской в "ЛНР". На фотографии в его тележке - 22 килограмма сыра. Он рассчитывает заработать 250 гривен (около 600 рублей - Ред.). Евгений пишет стихи о войне в Донбассе. Говорит, что после разведения сил атмосфера на переходе стала менее напряженной. И, как и все здесь, мечтает о мире.

    Автор: Николай Бердник


Смотреть видео 03:44

Паспорта РФ для жителей Донбасса: Путин проверяет Зеленского?

Контекст

Комментарий: Указ Путина о паспортах - провокация по отношению к Украине

Кремль не только не поздравил нового президента Украины с победой, но и прилагает усилия для эскалации конфликта в Донбассе, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер в комментарии DW. (26.04.2019)  

Разрушенный мост у Станицы Луганской: жители ждут, когда начнется ремонт

Что происходит в Станице Луганской после того, как Киев и сепаратисты "ЛНР" договорились развести войска ради восстановления единственного в области моста с пешеходным переходом? Корреспондент DW - с места событий. (13.07.2019)  

"Новые русские", или Вытянут ли украинцы РФ из демографической ямы

На фоне выдачи российских паспортов выходцам из Донбасса звучат аргументы, что украинцы нужны России для решения проблемы сокращения населения. А что говорят демографы? (28.05.2019)  

Украинский паспорт от президента - не для всех желающих

Может ли предоставление украинского гражданства россиянам стать адекватным ответом на указ президента Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов в Донбассе, и легко ли это сделать? (06.05.2019)  

Российские паспорта в Украине: шантаж в рамках международного права?

Путин обещал распространить указ о паспортизации жителей Донбасса на всех граждан Украины. Есть ли у Киева способ остановить Москву, и зачем России украинские граждане - в материале DW. (02.05.2019)  

Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

Чтобы попасть из "ЛНР" в Станицу Луганскую, тысячи людей ежедневно переходят разрушенный мост. Наиболее драматичные моменты из жизни самого проблемного КПП через линию фронта в Донбассе - в фотогалерее DW. (12.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Паспорта РФ для жителей Донбасса: Путин проверяет Зеленского?  

Зачем Москве нужен указ о российских паспортах в Донбассе  

Берлин критикует признание Россией паспортов так называемых "ДНР-ЛНР"  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Немецкий автопром: резкое торможение после долгого бума  

Турция окончательно отстранена от производства истребителей F-35  

Зеленский хочет давать гражданство украинцам из других стран  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно