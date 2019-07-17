Кто победит в битве паспортов Путина и Зеленского?

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донбасса. Зеленский в ответ хочет облегчить выдачу украинских паспортов тем, чьи права нарушаются. Взгляд Сергея Елкина.
Кремль не только не поздравил нового президента Украины с победой, но и прилагает усилия для эскалации конфликта в Донбассе, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер в комментарии DW. (26.04.2019)
Что происходит в Станице Луганской после того, как Киев и сепаратисты "ЛНР" договорились развести войска ради восстановления единственного в области моста с пешеходным переходом? Корреспондент DW - с места событий. (13.07.2019)
На фоне выдачи российских паспортов выходцам из Донбасса звучат аргументы, что украинцы нужны России для решения проблемы сокращения населения. А что говорят демографы? (28.05.2019)
Может ли предоставление украинского гражданства россиянам стать адекватным ответом на указ президента Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов в Донбассе, и легко ли это сделать? (06.05.2019)