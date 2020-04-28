 Кто назвал Америку Америкой, или Самая дорогая карта мира | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.04.2020

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Культура и стиль жизни

Кто назвал Америку Америкой, или Самая дорогая карта мира

В честь кого названа Америка, знают, наверное, все: в честь мореплавателя Америго Веспуччи. Колумба, можно сказать, обидели. Но кто обидел? Кто именно назвал Америку Америкой?

Карта мира 1507 года

Еще со школьных времен нас учили, что Америку открыл не Америго Веспуччи, в честь которого она названа, а Христофор Колумб. Итальянец же Веспуччи был как будто чуть ли не шарлатаном, который пытался отнять славу у знаменитого Колумба. Но откуда тогда название: неужели просто по недоразумению? И кто вообще назвал Америку Америкой?

Имя этого человека известно: это немец Мартин Вальдзеемюллер (Martin Waldseemüller). В этом году исполняется 540 лет со дня его рождения и уже исполнилось 500 лет со дня смерти. Вальдзеемюллер не был великим мореплавателем и путешественником. На путешествия у него просто не хватало денег. Сын скромного мясника из южной Германии, он изучал в университете географию и математику, стал профессором космологии и картографом - за три века до того, как это понятие вообще возникло.

По следам Птолемея и Америго Веспуччи

В 1507 году вместе со своим другом, латинистом Маттиасом Рингманом (Matthias Ringmann) он выпустил, как бы мы сказали сегодня, медийный комплект, в который вошли состоящая из двенадцати листов - гравюр на дереве - карта мира и сегментная карта для глобуса. И, конечно, подробные описания на латыни. Сегменты были сделаны в виде лепестков и склеивались вместе на круглой деревянной "болванке".

Америго Веспуччи на карте мира

Америго Веспуччи на карте мира

Главной основой составления этой карты мира стали труды древнегреческого ученого-универсалиста Птолемея, прежде всего, его восьмитомный трактат "Руководство по географии", а также дневник Америго Веспуччи и его письма лотарингскому герцогу Рене II, который покровительствовал географам. В знак уважения к Птолемею и Веспуччи Вальдзеемюллер поместил их изображения на картуше своей карты мира.

Но Америку он назвал Америкой вовсе не в знак благодарности. Сначала шла речь о том, чтобы поместить на карте традиционное в то время "Терра инкогнита" ("Неизвестная земля"). Но картограф был уверен: прав Веспуччи, писавшей об открытии "Нового света", то есть нового континента, а не Колумб, который до своих последних дней упорно утверждал, что это не новый континент, а Азия, куда он пришел, отправившись из Европы на запад (потому, в частности, и назвал открытые в Карибском море острова Вест-Индией).

Женское имя континента

То есть для немецкого картографа было естественно, что "неизвестной земле" надо дать имя Америго Веспуччи, а не Колумба, который вообще не верил в то, что это отдельная земля.

Фрагмент карты Вальдзеемюллера с названием Америка

Фрагмент карты Вальдзеемюллера с названием "Америка"

Но почему Америка, а не Америго или Америци, как звучало имя Веспуччи на латыни? По традиции. Все известные тогда континенты были названы женскими именами или, во всяком случае, звучавшими, как женские, с "женскими" окончаниями: Европа, Азия, Африка... Вот и Вальдзеемюллер чуть изменил имя Веспуччи, чтобы оно тоже звучало "по-женски".

Сомнения немецкого картографа

Набор карт был напечатан в 1507 году в тысяче экземпляров - очевидно, при финансовой поддержке все того же лотарингского герцога. Рене II рассылал их европейским монархам, богатым купцам, известным путешественникам и в университеты. Так название "Америка" в течение очень короткого времени стало общеупотребительным.

Сам Вальдзеемюллерв конце жизни засомневался в том, что Америго Веспуччи действительно открыл "Новый свет". В дневниках, которые, как оказалось позже, были написаны вовсе не Веспуччи, было много противоречий. Поэтому в более поздних своих картах Вальдзеемюллер вернулся к "Терра инкогнита", но изменить это уже ничего не могло. Уже в первой половине XVI века после смерти картографа комплект был много раз переиздан в несколько уменьшенном виде, и название "Америка" утвердилось навсегда.

А имя Мартина Вальдзеемюллера было на несколько веков забыто. Лишь в середине XIX века знаменитый географ и путешественник Александр фон Гумбольдт (Alexander Freiherr von Humboldt) с гордостью за своего земляка написал о нем. Сама оригинальная карта мира с первым упоминанием Америки уже в те времена считалась утерянной. И только в 1901 году двенадцать легендарных листов Вальдзеемюллера нашли в замке Вольфегг. Его хозяин, герцог Иоганнес цу Вальдбург-Вольфегг (Johannes zu Waldburg-Wolfegg) в 2001 году продал карту Библиотеке Конгресса США за 10 миллионов долларов. Так много ни за одну из старинных карт не платили. И для продажи этого уникального картографического сокровища понадобилось специальное разрешение государства.

Настоящие и поддельные карты

Сейчас первая карта с упоминанием Америки выставлена в специальном зале Библиотеки Конгресса в Вашингтоне, за пуленепробиваемым стеклом, в витрине с особым микроклиматом, чтобы замедлить процесс старения. Для США это национальное достояние, своеобразное свидетельство о рождении, хотя название Америка на карте Вальдзеемюллера находится не в северной, а в южной части континента, а от сегодняшних Соединенных Штатов виден только кусочек Флориды.

Сегментная карта для сборки глобуса из комплекта Вальдзеемюллера

Сегментная карта для сборки глобуса из комплекта Вальдзеемюллера

Карта эта сохранилась в единственном экземпляре. А вот сегментных карт для сборки глобуса из космографического комплекта 1507 года до наших дней дошло четыре. Одна из них находится в подвалах Университетской библиотеки Мюнхена, в хранилище старинных книг, и время от времени выставляется. Еще один приобрела за 2 миллиона марок у вдовы известного антиквара в начале 1990-х годов Государственная библиотека Баварии, но несколько лет назад установили, что это подделка. В типографской краске обнаружили микроскопические следы железа и титана, а до конца XIX века их там быть не могло.

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