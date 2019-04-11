Кто и почему требует в Германии национализации жилья

Призрак бродит по Германии - призрак экспроприации приватизированных квартир. В поддержку этой идеи в ряде городов уже прошли массовые демонстрации, в Берлине за неделю собрали необходимые для проведения городского референдума 20 тысяч подписей, вопрос выносился на дебаты в бундестаге.

"Экспроприировать Deutsche Wohnen и Ко"

Стоит сразу сказать, что речь идет не о тех, кто владеет одним или даже несколькими объектами жилой недвижимости, короче говоря, не о мелких собственниках. Набирающая силу кампания направлена против крупных фирм, которым принадлежат свыше 3 тысяч квартир. Прежде всего - против котирующегося на бирже акционерного общества Deutsche Wohnen AG, у которого в одном только Берлине арендуют жилье свыше 100 тысяч домохозяйств.

Берлин, 6 апреля 2019 года: демонстранты требуют "экспроприировать Deutsche Wohnen и Ко"

Тем не менее, факт остается фактом: в 21-м веке в столице благополучной демократической страны с рыночной экономикой, конституция которой гарантирует право собственности и допускает ее отчуждение только в интересах всего общества, громко зазвучали призывы отторгнуть недвижимое имущество у частных фирм и передать его в руки государства, а точнее, местным властям.

Одни наблюдатели видят в этом опасное стремление прибегнуть к чисто социалистическим методам времен ГДР, другие воспринимают происходящее как естественную реакцию общества на резко обостряющуюся проблему, которую политики пока так и не смогли решить другими способами.

Рост квартплаты на десятки и даже сотни процентов

А проблема действительно есть: в Германии, где в силу целого ряда исторических причин больше половины населения пользуется съемным жильем, арендная плата быстро - а в важнейших экономических центрах даже стремительно - растет. В результате, как отмечалось в одном из недавних исследований, дорогое жилье выдавливает молодые семьи из больших городов Германии.

Согласно различным данным, арендная плата в целом по стране увеличилась с 2007 года примерно на 37 процентов, а, скажем, в Мюнхене, самом дорогом из крупных городов ФРГ, в среднем на 61 процент. Однако наиболее остро данная проблема встала сейчас в Берлине, где еще долгое время после воссоединения Германии в 1990 году можно было найти жилье по весьма умеренным для столичного города ценам. Но за последние семь лет средняя квартплата подскочила здесь на 71 процент, а в некоторых районах, где раньше было особенно много выгодной жилплощади, она за десять лет взлетела на 100-150 процентов.

Жить в новых домах с квартирами повышенной комфорности в центре Берлина многим не по карману

Главная причина - быстрый рост числа жителей столицы при низких темпах строительства социального жилья. Население Берлина, имеющего статус федеральной земли, растет из-за притока студентов и трудовых мигрантов - как внутренних, так и иностранных - ведь городу в условиях экономического бума нужны как высококвалифицированные кадры, так и рабочие руки.

В то же время власти Берлина, которым с 2001 года правят социал-демократы (в данный момент в коалиции с левыми и зелеными), уже не первый год слишком мало внимания уделяют строительству социального и просто общедоступного жилья.

Зато частные компании уже многие годы активно сооружают в Берлине (инвестируя, в частности, значительные средства в санацию недвижимости на территории бывшей ГДР) жилье повышенной комфортности или бизнес-класса, и эти квартиры охотно скупают инвесторы, среди которых немало иностранцев, в том числе и россиян. Это подогревает рост цен на жилую недвижимость.

Власти Берлина мало строили и много приватизировали

Многолетние низкие объемы социального жилищного строительства привели теперь к тому, что число находящихся в распоряжении города квартир быстро сокращается. Дело в том, что в Западной Германии и, в частности, в Западном Берлине с послевоенных лет успешно действовала система, при которой жилье для малообеспеченных слоев населения строили частные фирмы, но власти предоставляли им различные льготы, что позволяло инвесторам брать с жильцов сниженную арендную плату.

Демонстрация против роста квартплат в Берлине собрала свыше 20 тысяч участников

Одно из условий таких сделок между властями и бизнесом состояло в том, что по истечении довольно длительного срока инвесторы получали право сдавать освобождающиеся льготные квартиры уже по рыночным ценам. Этим (а также ремонтом и модернизацией домов) во многом объясняется удорожание жилья на 100-150 процентов в некоторых районах западной части Берлина, считавшихся раньше "дешевыми", например, в Кройцберге, Веддинге и Нойкёльне.

Ситуацию серьезно усугубило еще и то, что столица ФРГ и другие немецкие города, накопившие особо крупные долги, в начале 2000-х годов решили поправить свое финансовое положение путем приватизации значительной части муниципального жилищного фонда. В Берлине он оказался особенно большим, потому что к социальным квартирам в западных районах добавилось бывшее государственное жилье в восточной, гэдээровской части.

За полтора десятилетия власти Берлина сократили принадлежавший им жилищный фонд примерно вдвое. Реприватизировать именно эти проданные в свое время крупным частным фирмам многоквартирные дома и целые кварталы как раз и требуют теперь те, кто участвует в акциях протеста и подписывает петицию в поддержку городского референдума.

Немецкие политики реагируют по-разному

Немецкие консерваторы и либералы решительно раскритиковали эту инициативу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила во время дебатов в бундестаге 10 апреля, что правительство считает экспроприацию "совершенно неправильным путем".

Объявление о сдаче 1-4-комнатных квартир в доме в районе Нойкёльн обклеено призывами к протесту

Ее однопартиец по ХДС, министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), назвал идею "чисто левым популизмом", способным нанести реальный ущерб экономической конъюнктуре и интересам миллионов квартиросъемщиков, поскольку может отбить у частных инвесторов желание строить жилье. Лидер либеральной партии СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) подчеркнул, что "экспроприация не создаст ни единой дополнительной квартиры".

В то же время один из самых популярных в настоящее время немецких политических деятелей, сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck), заявил, что "в крайнем случае" можно прибегнуть и к инструменту экспроприации, и указал на Основной закон ФРГ, который предусматривает такую меру. По мнению политика, "было бы просто абсурдным, если бы мы пользовались этой возможностью только для того, чтобы строить новые автобаны, но не для того, чтобы бороться с острейшим дефицитом жилья".

На что потратить 36 миллиардов евро?

Защищая частную собственность, конституция ФРГ в то же время действительно допускает и ее отчуждение "в целях общего блага" (статьи 14 и 15). Однако там же сказано, что при этом должно выплачиваться возмещение, размеры которого могут быть оспорены в суде. Так что берлинским властям, если они все-таки пойдут по пути экспроприации, придется настроиться на длительные юридические разбирательства в различных инстанциях и серьезные судебные расходы.

Реагируя на идею экспроприации, головное объединение немецкой строительной промышленности (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie) подсчитало, что городским властям Берлина придется выплатить концернам компенсацию предположительно в размере до 36 миллиардов евро. На эти деньги, утверждает отраслевой союз, в столице на муниципальных земельных участках можно было бы соорудить около 220 тысяч новых квартир, отвечающих к тому же новейшим стандартам энергосбережения.

Профессор политологии Высшей школы Дюссельдорфа (HSD) Фолькер Айхенер (Volker Eichener) в беседе с DW высказался против того, чтобы тратить "ограниченные и очень ценные средства" налогоплательщиков на приобретение жилья на вторичном рынке: от этого, возможно, у довольно ограниченного числа жильцов снизится квартплата, но это никак не поможет всем тем, кто находится в поиске доступной квартиры.

Вместо этого профессор Айхенер предлагает в масштабах всей Германии радикально, в четыре раза, увеличить федеральные и муниципальные инвестиции в социальное жилищное строительство. "Бороться с крайностями на рынке жилья следует, во-первых, с помощью многообразной структуры арендодателей и, во-вторых, с помощью большой доли квартир, построенных при поддержке государства", - убежден ученый.

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