Кто и зачем запускает в Армении фейки о премьере Пашиняне

На фоне проблем с эпидемией коронавируса в Армении каждый шаг премьер-министра и правительства подвергается резкой критике оппонентами. Помимо обоснованного недовольства в медиаполе идет и поток дезинформации о Николе Пашиняне и его политике. Кто стоит за фейками, как на них реагирует сам премьер и правоохранительные органы, и насколько они влияют на общественную поддержку главы правительства - у DW.

"Диана" оказалась мужчиной

В июне оппозиционный активист Армен Петросян обнародовал на своей страничке в Facebook информацию о том, что семья Пашинянов приобрела особняк в Канаде, сопроводив свой пост фотографией дома. Публикацию тут же перепечатали многие СМИ. При этом запрос в Google сразу выдавал ответ, что изображенный на фото дом находится в США и имеет другого хозяина.

В Армении нет законодательства, регулирующего распространение дезинформации в СМИ и соцсетях

Опровержений со стороны СМИ, распространивших фейк, не последовало, Петросяну все сошло с рук. Как наказывать авторов таких сообщений, если в стране нет законодательства, регулирующего распространение дезинформации в СМИ и соцсетях, непонятно, признает эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

Судя по всему, ответа на это вопрос нет и у правоохранительных органов Армении. В начале года в аккаунте в Facebook "Дианы Арутюнян" появилась новость о том, что премьер Пашинян якобы поздравил президента США "с успешными действиями в отношении иранского генерала" (убитого американцами Касема Сулеймани. - Ред.). Ее растиражировали не только местные, но и иранские и азербайджанские масс-медиа.

Пашинян, категорически опровергнув указанную информацию, заявил, что это тот случай, когда свобода слова создала угрозу безопасности государства. Служба национальной безопасности (СНБ) нашла и задержала "Диану Арутюнян" - ею оказался мужчина, фамилию которого не назвали. Известно, что с тех пор он находится под стражей, в отношении него ведутся следственные действия.

Пашинян призывает не верить слухам

В последнее время с обвинениями в адрес Пашиняна и членов его семьи обрушился Микаэл Минасян, бывший посол Армении в Ватикане, зять подавшего два года назад в отставку экс-президента Сержа Саргсяна. Минасян в ходе стрима в Facebook обвинил премьера и его родственников в контрабанде сигарет, оружия и бриллиантов. При этом экс-посол сказал, что Никола Пашиняна нужно "изолировать и убрать с должности", поскольку он "провалил борьбу с пандемией".

Серж Саргсян

Минасян предложил сделать это фракции альянса "Мой шаг", у которого в парламенте большинство и лидером которого является сам Пашинян. Высказывания Минасяна, который объявлен в розыск (ему, как и его тестю, предъявлены обвинения по нескольким статьям УК), подхватили большинство телеканалов и онлайн СМИ.

В ответ премьер, как и ранее в подобных случаях, призвал не верить обвинениям. А в парламенте заявил следующее: "Если я буду вовлечен в коррупцию, призываю граждан Армении повесить меня на площади". Но, как и прежде, Никол Пашинян - в отличие от прежних руководителей страны - не обратился в суд, чтобы защитить себя от информации, которую считает клеветнической. Премьер лишь вновь подчеркнул, что свобода слова для Армении - "неоспоримая ценность".

Силы Пашиняна и оппозиции на медиаполе неравны

По его мнению, слухи о вилле в Канаде и об участии его семьи в контрабанде имеют одну цель - спровоцировать кризис доверия к властям. А связаны они, добавил премьер, с уголовными делами, возбужденными в рамках борьбы с коррупцией, а также с подготовкой процедуры конфискации незаконно нажитого имущества.

Борис Навасардян

Президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян полагает, что за распространением дезинформации о Пашиняне и его семье стоят представители прежней политической элиты: "Проиграв на политическом поле, они сосредоточили свои огромные финансовые возможности на противостоянии обидчикам в медийном пространстве". Здесь у них, сообщил Навасардян в интервью DW, сохраняется существенное преимущество - несколько общенациональных телеканалов, множество онлайн изданий, а также активисты и "фабрики троллей" в соцсетях.

Отличительной чертой новой информационной атаки на Пашиняна Навасардян назвал консолидацию нескольких политических сил, пытающихся воспользоваться трудностями, которые вызваны пандемией коронавируса. Помимо бывшей партии власти - Республиканской партии Армении (РПА), это находящийся под арестом экс-президент Роберт Кочарян и лидер второй по численности парламентской партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Проблему с фейками можно решить только законодательным путем

Ереванский политолог Рубен Меграбян констатирует, что "значительная часть информационного ресурса правительства уходит на отпор дезинформации, другой вопрос - насколько эффективно". По его выражению, несколько площадок фактчекинга отдельных НПО неспособны остановить дезинформацию в условиях, когда фактически не работает институт репутации.

В свою очередь, Самвел Мартиросян указывает, что грань между свободой слова и недобросовестностью авторов размыта, и проблему с фейками можно решить только законодательным путем. До последнего времени Николу Пашиняну, по оценке Бориса Навасардяна, удавалось отвечать на пропагандистские удары его противников с помощью прямых видеообращений к гражданам через Facebook, которые собирали аудиторию, превышающую ту, что имеют все вместе взятые оппозиционные СМИ.

Как отражаются участившиеся фейки об армянском премьере на его популярности, эксперты однозначно ответить затруднились, сославшись на то, что в стране давно не проводятся репрезентативные соцопросы. Оппозиция утверждает, что сейчас Пашиняна поддерживают только 13% избирателей, его сторонники говорят о 60%. По ощущениям опрошенных DW аналитиков, новая власть еще не исчерпала кредит доверия населения, но времени у Пашиняна осталось немного. От него ждут конкретных шагов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в стране.

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