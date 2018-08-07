 Кто в США выиграет борьбу вокруг новых санкций против России? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.08.2018

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Россия

Кто в США выиграет борьбу вокруг новых санкций против России?

Американские сенаторы требуют наложить на Россию новые санкции. И хотя президент Трамп не спешит с их введением, республиканцы в Конгрессе вполне могут за них проголосовать.

Карикатура Сергея Елкина Введение американских санкций против РФ

Отношения между Соединенными Штатами и Россией достигли исторического дна. В минувший четверг, 2 августа, сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение новый законопроект, предусматривающий введение жестких санкций против РФ. В нем говорится, что Москву необходимо наказать за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американские спецслужбы и силы безопасности одновременно выразили опасения, что Россия может попытаться манипулировать промежуточными выборами, которые пройдут в Америке в ноябре. 

Но принесут ли пользу новые штрафные меры, которые также можно рассматривать как критику в адрес президента США Дональда Трампа? Ведь сам он колеблется, не решаясь привлечь Кремль к ответу. "Есть желание действовать, - объясняет решение сенаторов Крис Миллер, заместитель руководителя российской программы в Университете Тафтса в Бостоне. - Шансы на то, что Конгресс проголосует за законопроект, довольно высоки".

Бремя для Москвы, но не для Вашингтона

Парламентарии хотят продемонстрировать жесткость. Обычно члены Конгресса от Республиканской партии сдержанно реагируют на критику в адрес президента Трампа. Но когда дело касается России, полагает Миллер, они могут быть уверены в поддержке населения. "В стране мало кто поддерживает более мягкую политику в отношении России", - объясняет он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, инициатор введения новых санкций против России

Несмотря на критику в адрес РФ, решиться на новые санкции будет непросто. Штрафные меры, которые дались Вашингтону легко и стали бременем для Москвы, были приняты уже в 2014 году после аннексии украинского полуострова Крым. Кроме того, в 2017 году Конгресс одобрил закон о санкциях против России и ряда других стран, тем самым усилив давление на Трампа.

"Задача Конгресса состоит в том, чтобы найти такие санкции, которые больно ударят по российской экономике, и при этом американским фирмам не придется платить за них высокую цену", - объясняет Крис Миллер. В силу этой причины ввести ограничения на торговлю российскими гособлигациями может оказаться непросто.

Санкции как способ решения проблем

Причина этого очевидна: если Конгресс пойдет на этот шаг, его последствия могут ощутить на себе многие граждане США, поскольку целый ряд американских пенсионных фондов вложились в российские государственные облигации. Поэтому члены Конгресса как минимум дважды подумают, прежде чем согласиться на шаг, который повлечет за собой сокращение пенсионных доходов американских граждан.

Путин и Трамп на встрече в Хельсинки

Настоящими друзьями Путина и Трампа не назовешь: встреча в Хельсинки, 16 июля

И потом, разве международные конфликты можно разрешить с помощью санкций? Тимоти Фрай из Колумбийского университета в Нью-Йорке сомневается в этом. "Уже наложенные на РФ санкции выполняют свою функцию, и сохранять их очень важно, - говорит он. - Но при этом велика опасность того, что каждую новую внешнеполитическую проблему будут пытаться решить с помощью новых санкций".

Конгрессмены автоматически призывали все к новым и новым санкциям, мотивируя свое решение тем, что это эффективный инструмент внутренней политики и что таким образом Россию были бы наложены болезненные штрафные меры, говорит Фрай. "Но соблазнительное ощущение, что с помощью санкций можно решить все проблемы, делает это средство менее эффективным", - уверен политолог.

Контекст

С 2014 года Вашингтон принял против Москвы многочисленные ограничительные меры. Причиной введения санкций были не только аннексия Крыма и позиция России по Украине. (03.08.2018)

Трамп пообещал оставить " как есть" ситуацию со штрафными мерами Вашингтона в отношении Москвы. Премьер Италии в ходе визита в США отметил, что какие-либо изменения в этой сфере "невозможно представить". (30.07.2018)

Санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать политических манипуляций со стороны России, заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррасо. (19.07.2018)

По его мнению, за введенными в 2014 году санкциями стояло ясное намерение и желание достичь ощутимого эффекта: "Это был сигнал Кремлю о том, что аннексия Крыма является нарушением международного права и не может остаться без последствий".

Наказание без явных доказательств вины?

По мнению Фрая, у принятых в 2014 году штрафных мер есть долгосрочные экономические последствия, поскольку они затрудняют России финансирование капиталоемких проектов. В то же время санкции позволяют вознаграждать за желаемое Вашингтоном поведение и наказывать за нежелаемое.

"Санкции за вмешательство в избирательную кампанию - штука непростая, - полагает Фрай, - поскольку собрать доказательства компьютерных атак и проверить все обвинения существенно сложнее, чем в случае очевидной поддержки сепаратистов на востоке Украины или аннексии Крыма". Но, несмотря на все возражения и сомнения в эффективности новых санкций, весьма высока вероятность того, что Конгресс все же проголосует за пакет новых штрафных мер.

Американо-российские отношения никогда еще не были настолько плохими, как сейчас - в этом единодушны все эксперты. "Усилия президента США Трампа улучшить отношения ничего не принесли, - считает Тимоти Фрай. - В 1983 году президент Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла". Но даже во времена холодной войны в некоторых аспектах отношения были лучше".

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    Автор: Илья Коваль


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