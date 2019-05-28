КС России запретил отказ в митинге из-за недостаточных мер безопасности

Российским органам власти запрещено отказывать в проведении митингов и других публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на неопределенность форм и методов обеспечения порядка, постановил во вторник, 18 июня, Конституционный суд России (КС РФ). Суд подчеркнул, что "меры, предпринимаемые органами публичной власти в целях обеспечения права на свободу мирных собраний, не должны приводить к чрезмерному государственному контролю в отношении их организаторов и необоснованному ограничению свободного проведения этих собраний".

В КС РФ обратился 26-летний общественный активист Валерий Тетерин из Иркутска. Он хотел организовать 9 сентября и 7 октября 2018 года митинги на 100-350 человек, но администрация города отказала. Тетерин указал в заявке, что для обеспечения безопасности участников митинга сообщит им номера вызова полиции и скорой помощи, но власти решили, что этого недостаточно и методы обеспечения общественного порядка и организации медпомощи не определены. Суды, в которые обращался активист, приняли сторону администрации.

Подобный подход применяет ЕСПЧ

КС РФ считает, что организатор "в определенной степени оказывается вовлеченным в поддержание общественного порядка и безопасности граждан в пределах имеющихся у него возможностей", но "основная ответственность за правопорядок и безопасность" лежит на органах исполнительной власти, местного самоуправления, внутренних дел или их представителях. Подобный подход применяет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в сообщении.

КС РФ указывает, что если органы власти считают указанные организатором методы обеспечения безопасности недостаточными, то они должны выдвинуть свои предложения по их улучшению, и если сторонам не удается достичь согласия, дело рассматривает суд - "в максимально короткий срок до даты проведения мероприятия".

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