Ксения Собчак

Реальный размер ФНБ. Как Трамп Луну делил. Возвращение Саакашвили – "Заповедник", выпуск 123, 17.05.20

Путин, Сечин, Мишустин, Собянин, Собчак и Соболь в комедийном сюжете о том, как замаскировать пропажу денег из ФНБ. Трамп, Меркель, Маск, Рогозин, Захарова, Шойгу, Путин и Си Цзиньпин играют главные роли в космической эпопее про договор о добыче ресурсов на Луне. Зеленский, Порошенко, Тимошенко, а также Саакашвили в сюжете о том, как “друг назначил друга”. Смотрите в 123-м выпуске "Заповедника"!