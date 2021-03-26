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Ксения Собчак

Российская журналистка, телеведущая, активистка. Дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой. Российская журналистка, телеведущая. Впервые стала известна широкой публике как одна из ведущих реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Среди других проектов: "Блондинка в Шоколаде" (Муз-ТВ), "Последний герой" (Первый канал), передачи "Госдеп 2" ("Сноб"), "Собчак живьем" на сетевом телеканале "Дождь", "Барабака и Серый Волк" на радиостанции "Серебряный дождь". Ксения Собчак являлась членом Координационного совета российской оппозиции (2012 - 2013 года). В 2018 году зарегистрировалась кандидатом на выборах президента Российской Федерации.

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 24, 2017: L'Officiel Russia Magazine editor-in-chief and TV presenter Ksenia Sobchak during a news conference on her decision to run in the 2018 Russian presidential election. Stanislav Krasilnikov/TASS Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa |

Интервью со "скопинским маньяком" не вышло бы в ФРГ. Почему? 26.03.2021

Интервью с преступником, совершившим тяжкие преступления? Крайне проблематично, говорят немецкие эксперты по журналистской этике, с которыми поговорила DW.
March 18, 2018*** Presidential candidate, Russian TV journalist Ksenia Sobchak talks to the media as she visits Alexei Navalny's office in Moscow on March 18, 2018. / AFP PHOTO / Maxim ZMEYEV (Photo credit should read MAXIM ZMEYEV/AFP via Getty Images)

Комментарий: Интервью Собчак со "скопинским маньяком" - легализация зла 25.03.2021

Интервью с маньяком Моховым нужно удалить со всех ресурсов, а Ксения Собчак должна перестать называть себя журналистом и извиниться перед жертвами и женскими правозащитными организациями, считает Лола Тагаева.
15.12.2017 3257847 12/15/2017 A view of snow-clad Khabarovsk. Igor Onuchin/Sputnik Foto: Igor Onuchin/Sputnik/dpa |

В Хабаровске арестовали самого богатого депутата России 01.03.2021

Арестованный в Хабаровске депутат Дмитрий Пашов - владелец крабодобывающей компании "Монерон", долю в которой в 2020 году пыталась купить Ксения Собчак.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 24, 2017: L'Officiel Russia Magazine editor-in-chief and TV presenter Ksenia Sobchak during a news conference on her decision to run in the 2018 Russian presidential election. Stanislav Krasilnikov/TASS Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa |

Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за подозрений в расизме 24.06.2020

Ксения Собчак раскритиковала в Instagram акции в поддержку движения Black Lives Matter. Телеведущая была рекламным лицом Audi в РФ. Компания не приемлет ее поведение, так как отвергает расизм и дискриминацию.

Реальный размер ФНБ. Как Трамп Луну делил. Возвращение Саакашвили – "Заповедник", выпуск 123, 17.05.20 17.05.2020

Путин, Сечин, Мишустин, Собянин, Собчак и Соболь в комедийном сюжете о том, как замаскировать пропажу денег из ФНБ. Трамп, Меркель, Маск, Рогозин, Захарова, Шойгу, Путин и Си Цзиньпин играют главные роли в космической эпопее про договор о добыче ресурсов на Луне. Зеленский, Порошенко, Тимошенко, а также Саакашвили в сюжете о том, как “друг назначил друга”. Смотрите в 123-м выпуске "Заповедника"!
Russian opposition figure Dmitry Gudkov addresses his supporters at a rally to protest against alleged violations ahead of elections to Moscow City Duma, the capital's regional parliament, in Moscow, Russia July 14, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Гудков и его соратники вышли из "Гражданской инициативы" 30.03.2020

Политик объяснил свое решение невозможностью зарегистрировать "Партию перемен". Гудков и его соратники вышли из партии и начали подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Der russische Fernsehmoderator Wladislaw Listjew im Juli 1992 während seiner Sendung Theme. Im Hintergrund die Anwälte Y. Iwanow (l) und A. Makarow (r). Listjew wurde am 1.3.1995 von Unbekannten vor seinem Haus erschossen.

Авторы фильмов о Листьеве призвали возобновить расследование убийства 01.03.2020

Журналисты Пивоваров, Собчак и Чепель уверены, что на следствие оказывалось давление, а дело Владислава Листьева было развалено. Они считают, что у госорганов есть все возможности закончить расследование.
Beschreibung: Russische Liberale Politiker Gudkov, Sobchak auf dem Kongress der Partei Partei für Veränderung Schlagworte: Moskau, Russland, Liberale Politiker Jahr/Ort: 2018, Moskau Foto: Korrespondent in Moskau Elena Barysheva

Верховный суд приостановил деятельность партии Гудкова 14.01.2020

Следующим шагом станет ликвидация "Гражданской инициативы", уверен ее председатель Дмитрий Гудков. Эта партия ранее выдвигала кандидатом в президенты РФ Ксению Собчак.
23.06.2018, Moskau Dmitrij Gudkow, der Vorsitzender einer neuen oppositionellen Partei Russlands

Комментарий: "Гражданская инициатива" больше не нужна Кремлю 14.01.2020

В начале нового электорального цикла власти России озабочены зачисткой системной политики от ненадежных партий. Цель - помешать "умному голосованию", считает Федор Крашенинников.
10.08.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 10, 2019: Riot police detain a young man during an unsanctioned protest in central Moscow against the disqualification of opposition candidates from the forthcoming Moscow City Duma election. Sergei Savostyanov/TASS Foto: Sergei Savostyanov/TASS/dpa |

Оппозиция в Москве подала заявку на митинг против политического преследования 09.09.2019

Возглавляемая Дмитрием Гудковым "Партия перемен" собирается провести в Москве 21 и 22 сентября митинг и шествие в поддержку находящихся под следствием активистов оппозиции.
Junge, attraktive Frau mit Cocktail im Swimmingpool - young, attractive woman with cocktail in swimming pool | Verwendung weltweit

Флешмоб #учителятожелюди поддержали по всей России 30.03.2019

Педагоги выкладывают в Сеть свои фотографии в поддержку коллеги, уволенной после размещения в соцсети снимка в спортивном купальнике. Инициативу поддержали женщины-политики.

2581360 03/01/2015 Russian State Duma deputy Dmitry Gudkov attends the march staged to mourn politician Boris Nemtsov, who was killed in downtown Moscow on February 28, 2015. Vladimir Astapkovich/RIA Novosti

Оппозиционеру Гудкову отказали в регистрации председателем партии 30.11.2018

Минюст РФ не разрешил переименовать "Гражданскую инициативу" в "Партию перемен". Член политсовета партии Ксения Собчак назвала отказ "политически ангажированным".
24.08.2018, Berlin: Aus Plasterscheinen wird eine kleine Mauer vor dem Brandenburger Tor errichtet (Illustration). Ein geheimes Kunstprojekt, bei dem in Berlin mit dem Bau einer Mauer eine Diktatur nachgespielt werden soll, sorgt weiter für Wirbel. Bei dem Projekt «Dau» soll vom 12. Oktober bis 9. November 2018 ein ganzes Straßenviertel am Boulevard Unter den Linden mit einer rekonstruierten Berliner Mauer abgesperrt werden. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

Кто и зачем построит "советский диснейленд" в центре Берлина 29.08.2018

Британский фонд, связанный с российским спонсором предвыборной кампании Ксении Собчак, оплатит повторное строительство Берлинской стены на месяц.
Moskau, 31.07.2018 Streit in den Reihen der russischen Opposition: Alexej Navalny gegen Dmitry Gudkov und Xenia Sobtschak

Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая 31.07.2018

Алексей Навальный и Дмитрий Гудков опять поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак. Взгляд Сергея Елкина.
Beschreibung: Russische Liberale Politiker Gudkov, Sobchak auf dem Kongress der Partei Partei für Veränderung Schlagworte: Moskau, Russland, Liberale Politiker Jahr/Ort: 2018, Moskau Foto: Korrespondent in Moskau Elena Barysheva

"Понравиться молодым": Дмитрий Гудков возглавил новую "Партию перемен" 23.06.2018

"Гражданскую инициативу" переименовали в "Партию перемен", а вместо основателя Андрея Нечаева председателем назначили Дмитрия Гудкова. Чем еще партия будет отличаться от старой, выясняла DW.
ROSTOV-ON-DON, RUSSIA - NOVEMBER 29, 2017: TV presenter Ksenia Sobchak attends the opening of her first 'Ksenia Sobchak Against All' regional campaign headquarters. On October 18, 2017 Sobchak announced her decision to run in the 2018 Russian presidential election. Valery Matytsin/TASS Foto: Valery Matytsin/TASS/dpa |

Комментарий: Ксения Собчак вновь идет на помощь Путину 22.06.2018

Целое поколение молодых политиков в РФ рискует навсегда остаться людьми вчерашнего дня, которые говорят не о том и не с теми, участвуя в играх Кремля, считает Константин Эггерт.
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