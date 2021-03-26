Российская журналистка, телеведущая, активистка. Дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой. Российская журналистка, телеведущая. Впервые стала известна широкой публике как одна из ведущих реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Среди других проектов: "Блондинка в Шоколаде" (Муз-ТВ), "Последний герой" (Первый канал), передачи "Госдеп 2" ("Сноб"), "Собчак живьем" на сетевом телеканале "Дождь", "Барабака и Серый Волк" на радиостанции "Серебряный дождь". Ксения Собчак являлась членом Координационного совета российской оппозиции (2012 - 2013 года). В 2018 году зарегистрировалась кандидатом на выборах президента Российской Федерации.
Путин, Сечин, Мишустин, Собянин, Собчак и Соболь в комедийном сюжете о том, как замаскировать пропажу денег из ФНБ. Трамп, Меркель, Маск, Рогозин, Захарова, Шойгу, Путин и Си Цзиньпин играют главные роли в космической эпопее про договор о добыче ресурсов на Луне. Зеленский, Порошенко, Тимошенко, а также Саакашвили в сюжете о том, как “друг назначил друга”. Смотрите в 123-м выпуске "Заповедника"!