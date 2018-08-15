Крым полностью перешел на платежную систему "Мир"

Крым полностью переходит на платежную систему "Мир" и отказывается от карт Visa и MasterСard, выпущенных Генбанком. Как сообщили в среду, 15 августа, представители этой кредитной организации – единственного на территории полуострова финансового института, который выпускал Visa и MasterСard и занимался их заменой на карты "Мир". Этот процесс 14 августа был полностью завершен. При этом, как указали в Генбанке, выпущенные другими российскими кредитными институтами карты Visa и MasterСard, по-прежнему в действии.

Отказ от обслуживания Visa и MasterСard связан с санкциями США, поясняет агентство Reuters. Генбанк, который входит в группу банка Россия, находится под ними с 2015 года. В число акционеров головного банка входят приближенные российского президента Путина Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Геннадий Тимченко. Все они числятся в санкционных списках ЕС и США. В декабре 2014 года сразу вслед за введением США санкций, которые запрещают американским компаниям какую-либо коммерческую деятельность на полуострове, Visa и MasterСard объявили о прекращении работы в Крыму.

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