 Крым полностью перешел на платежную систему ″Мир″ | Новости политики из Германии | DW | 15.08.2018

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Политика

Крым полностью перешел на платежную систему "Мир"

В Крыму карты Visa и MasterСard, выпущенные Генбанком, больше не обслуживаются. Фининститут полностью перешел на полуострове на платежную систему "Мир".

Логотип банка Россия и дорожный знак Стоп

Крым полностью переходит на платежную систему "Мир" и отказывается от карт Visa и MasterСard, выпущенных Генбанком. Как сообщили в среду, 15 августа, представители этой кредитной организации – единственного на территории полуострова финансового института, который выпускал Visa и MasterСard и занимался их заменой на карты "Мир". Этот процесс 14 августа был полностью завершен. При этом, как указали в Генбанке, выпущенные другими российскими кредитными институтами карты Visa и MasterСard, по-прежнему в действии.

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Отказ от обслуживания Visa и MasterСard связан с санкциями США, поясняет агентство Reuters. Генбанк, который входит в группу банка Россия, находится под ними с 2015 года. В число акционеров головного банка входят приближенные российского президента Путина Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Геннадий Тимченко. Все они числятся в санкционных списках ЕС и США. В декабре 2014 года сразу вслед за введением США санкций, которые запрещают американским компаниям какую-либо коммерческую деятельность на полуострове, Visa и MasterСard объявили о прекращении работы в Крыму.

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    Автор: Юлия Вишневецкая, Симферополь


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До конца 2014 года жители Крыма должны были поменять украинские документы на российские. Для этого приходилось часами, а иногда и сутками стоять в очередях. Фоторепортаж DW из Симферополя. (25.11.2014)  

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