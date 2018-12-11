 Крымский адвокат Курбединов вышел на свободу после админареста | Новости из Германии об Украине | DW | 11.12.2018

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Украина

Крымский адвокат Курбединов вышел на свободу после админареста

Адвокат Эмиль Курбединов, известный участием в процессах в аннексированном Крыму, отбыл пять суток административного ареста. Он намерен и далее защищать крымско-татарских активистов.

Флаг крымских татар на фоне забора и колючей проволоки

Флаг крымских татар

Адвокат Эмиль Курбединов, известный своим участием во многих судебных процессах по делам крымских татар в аннексированном Россией Крыму, во вторник, 11 декабря, вышел на свободу после отбытия пяти суток административного ареста. К такой мере наказания на прошлой неделе его приговорил Киевский районный суд Симферополя.

Поводом для задержания и ареста Курбединова стали несколько репостов в Facebook, сделанные им еще в 2013 году. Они касались деятельности политической партии "Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения"), которая в то время официально действовала в Украине, но в России считается террористической организацией. С 2014 года Курбединов защищает нескольких крымских татар, обвиняемых властями Крыма в членстве в "Хизб ут-Тахрир".

В итоге Курбединова был признан виновным в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("пропаганда и демонстрация нацистской, экстремистской или иной запрещенной символики"). При этом его адвокаты утверждали, что символы и надписи на арабском языке в сообщениях в Facebook, которые приводили в суде прокуроры и сотрудники Центра противодействия экстремизму в качестве доказательств, не являются запрещенными.

Месть за правозащитную деятельность

Ранее Эмиль Курбединов уже отбывал наказание за те же репосты в Facebook - в январе 2017 он получил 10 суток ареста. Однако суд рассмотрел его дело снова - после сообщения, которое поступило в Крымскую прокуратуру электронным письмом из Сирии. Сам Курбединов связал свой второй арест с местью крымских властей за его правозащитную деятельность. "Эта тенденция последних лет только усиливается с каждым новым процессом, в котором мы участвуем", - считает адвокат.

Контекст

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Впрочем, отмечает он, одновременно процесс по его делу помогает сплотить оппозиционную часть крымского общества: "Поддержать нас к зданию суда собрались пара сотен граждан, адвокатская коллегия тоже проявила незаурядную солидарность".

Следующие дела адвоката Курбетдинова

Во время обысков у Эмиля Курбединова изъяли компьютер, в котором, по его словам, есть информация, составляющая адвокатскую тайну. Тем не менее уже в среду в Ростове-на Дону он планирует принять участие в судебных прениях, защищая Энвера Мамутова, проходящего по еще одному делу, связанному с "Хизб ут-Тахрир".

А в пятницу Курбединов собирается в Москву, где Следственный комитет РФ планирует провести следственные действия в отношении украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива. В этом деле адвокат защищает Богдана Небылицу, капитана захваченного катера "Никополь".

"Я еще не знаю, что это за следственные действия, - сообщил Курбединов в беседе с DW, - Что касается наших действий, то мы в первую очередь будем добиваться, чтобы российское следствие применяло здесь международное гуманитарное право и относилось к морякам как к военнопленным".

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    Автор: Евгений Тейзе


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