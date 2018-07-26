 Крупный лесной пожар подбирается к городку неподалеку от Берлина | Новости из Германии о Германии | DW | 26.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Крупный лесной пожар подбирается к городку неподалеку от Берлина

Власти Бранденбурга призвали население Фихтенвальде приготовиться к возможной эвакуации из-за лесного пожара. Огонь охватил около 90 гектаров сосновых лесов.

Лесной пожар близ Фихтенвальде в Бранденбурге

Лесной пожар близ Фихтенвальде в Бранденбурге

Обширный лесной пожар в Германии угрожает населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом и всего в нескольких десятках километров от Берлина. Власти федеральной земли Бранденбург в четверг, 26 июля, призвали население городка быть готовым к возможной эвакуации.

Контекст

За последние полтора десятка лет в России произошло не менее 11 пожаров, в каждом из которых погибло несколько десятков человек. О шести наиболее крупных пожарах - в материале DW. (26.03.2018)

Смог над Москвой летом 2010 года стал следствием сильных торфяных пожаров. Россия и ФРГ вместе пытаются предотвратить новые подобные случаи. Интервью DW с координатором проекта. (14.11.2017)

В операции по тушению огня, охватившего сосновые леса на площади около 90 гектаров, задействованы около 200 пожарных. Они стараются локализовать распространение пламени и не допустить, чтобы оно перекинулось на жилые районы. В выяснении обстановки помогает полицейский вертолет.

Из-за пожара на автобанах возле Потсдама возникли многокилометровые пробки. Некоторые отрезки трасс были полностью перекрыты из-за опасности, которую представляют клубы дыма, а также для того, чтобы предоставить свободный проезд пожарным машинам.

Из-за длительной засухи угроза лесных пожаров особенно велика в Бранденбурге, покрытом сосняком. Земельные власти объявили высшую степень опасности.

Смотрите также:

  • Котенок под капотом

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Котенок под капотом

    Бригаду спасателей из Дортмунда вызвал владелец машины, который услышал мяуканье из-под капота своего автомобиля, а когда открыл его, то увидел застрявшего глубоко внизу котенка. Спасти котенка удалось лишь после того, как пожарные размонтировали днище автомобиля. Как он туда ухитрился залезть - загадка. По всей видимости, котенок пытался согреться там в холодную декабрьскую ночь.

  • Енот в трубе

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Енот в трубе

    Пожарным города Гёппингена на юге Германии пришлось вызволять этого енота из дымовой трубы камина. Лишь с помощью троса, на который был прикреплен щит, им удалось буквально протолкнуть животное в подвал, в котором его ждали спасатели.

  • Косули провались в шахту

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Косули провались в шахту

    В июне 2017 года пожарные Дортмунда спасли двух молодых косуль, которые упали в шахту бывшей теплоэлектростанции. Косулям повезло, что их рев услышали случайные прохожие, которые и позвали на помощь спасателей.

  • Спасение ежа

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Ежик в заборе

    В сентябре 2017 года в Бонне между прутьями железного забора застрял еж. Приехавшие спасатели смогли освободить его, перекусив толстые металлические прутья с помощью специальных арматурных ножниц

  • Косуля в воротах

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Косуля в воротах

    В закрытых металлических воротах мусороперерабатывающего предприятия города Штендаля в земле Саксония-Анхальт застряла косуля, которая пыталась пролезть между металическими прутьями. Здесь перекусывать прутья не пришлось: пожарные воспользовались специальным расширителем-домкратом: чтобы освободить напуганное животное.

  • Попугай

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Попугай испугался крякающих уток

    Артист цирка Алессио Фохезато из Штутгарта благодарен пожарным за то, что они смогли достать с дерева его попугая по кличке Пако. Двенадцатилетний попугай во время репетиции у озера вырвался из рук артиста и приземлился на верхушке дерева. Он испугался кряканья уток в парке. Пако не подавался уговорам своего хозяина вернуться на землю. На помощь пришли спасатели, поднявшиеся по пожарной лестнице.

  • Кошка из горящей квартиры

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Кошка из горящей квартиры

    Сотрудник пожарной службы Ганновера Штефан Альбрехт (Stefan Albrecht) вынес в июле 2017 года из горящей квартиры кошку. Она отравилась углекислым газом, поэтому ей дали подышать чистым кислородом. И спасли ее.

  • Куры на автобане

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Куры на автобане

    Неподалеко от города Линца потерпел аварию грузовик, который вез клетки с курами.В результате на автостраде оказалось семь тысяч кур. Сотрудникам пожарной службы понадобилось несколько часов на то, чтобы поймать их и водворить обратно в клетки. Все это время движение по автобану было перекрыто.

  • Свиньи под присмотром

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Свиньи под присмотром

    В окрестностях города Ашеберга шофер грузовика, перевозившего 135 свиней, не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик перевернулся, пять свиней погибли сразу, еще пять получили ранения, несовместимые с жизнью, и их пришлось усыпить. За оставшимися в живых 125 свиньями присматривала, а потом загружала их в кузов другого автомобиля бригада пожарных.

    Автор: Виктор Вайц


Смотреть видео 02:28
Now live
02:28 мин

Когда зеваки мешают спасателям (9.01.2018)

Контекст

Как немецкие пожарные спасают животных

Немецкие пожарные не только тушат пожары и спасают людей из огня. По долгу службы они приходят на помощь и животным. В нашей фотогалерее - несколько таких случаев в 2017 году. (12.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Когда зеваки мешают спасателям (9.01.2018)  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)  

В Португалии бушуют пожары  

Также по теме

Waldbrände in Schweden

ФРГ помогает Швеции в борьбе с лесными пожарами 22.07.2018

На борьбу с лесными пожарами в Швецию направят 52 оперативные группы из Нижней Саксонии. Крупнейшие за несколько десятилетий пожары охватили более 20 тысяч гектаров шведских лесов.

Самые читаемые

Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за неожиданную встречу с Лавровым  

Что советуют гипертоникам немецкие эксперты  

Комментарий: Санкции США на долгие десятилетия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно