Кровавая Луна и другие небесные феномены 2019 года

В ночь с воскресенья на понедельник, точнее, уже под утро 21 января (по московскому времени с 6 часов 34 минут), вся Европа, а также жители Африки и Америки смогут наблюдать удивительный феномен: лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет.

Подобные явления уникальны, хотя предыдущее полное затмение с "кровавой" Луной было в прошлом году. Но если вы пропустите его 21 января, то в следующий раз такая возможность представится только в 2037 году. Исключительность нынешнего затмения еще и в том, что Луна будет огромной. Дело в том, что она подойдет 21 января, в первый день полнолуния, особенно близко к Земле (астрономы называют это Суперлунием). Жители России и Украины смогут наблюдать лишь частные фазы затмения, а не полное, как в Западной и Северной Европе, но и это - впечатляющее зрелище.

Почему Луна красная

Затмения, как лунное, так и солнечное, происходят тогда, когда Солнце, Земля, которая вращается вокруг него, и Луна, которая вращается вокруг Земли, выстраиваются в одну линию. Если наша планета оказывается в этом случае между Солнцем и Луной, то отбрасывает тень на свой спутник. Тогда мы и можем наблюдать частичное или полное лунное затмение. Лучи синей части спектра больше рассеиваются в атмосфере, чем красной, так как у синего более короткая длина волны. Поэтому Луна и окрашивается в кроваво-красный цвет, - как, кстати говоря, восход и закат.

Полное лунное затмение в перигее - не единственный удивительный небесный феномен, который можно будет увидеть в наступившем году. 2 июля ожидается полное солнечное затмение. Правда, видно оно будет только в Южной Америке и на островах Тихого океана. В ночь с 16 на 17 июля произойдет частное лунное затмение, которое достигнет своей максимальной фазы примерно в 0 часов 30 минут по московскому времени. Его увидят во всей Европе, но жители Восточной Сибири, Чукотки и Камчатки - к сожалению, нет.

Зато 26 декабря так называемое кольцеобразное солнечное затмение можно будет наблюдать только в Юго-Восточной Сибири, прежде всего в Приморье и Забайкалье. Луна, которая окажется в этот день на одной линии с Землей и Солнцем и между ними, будет закрывать часть светила, образуя светящееся кольцо солнечного сияния вокруг темного круга. Выглядит потрясающе!

Падают звезды - загадывайте желание

До этого, 11 ноября, еще одно фантастическое зрелище - астрономический транзит Меркурия. Самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета нашей системы будет двигаться в этот день точно между Землей и Солнцем, так что со второй половины дня и до самого захода Солнца можно будет увидеть черную точку, которая перемещается по солнечному диску. Но ни в коем случае не пытайтесь увидеть это невооруженным глазом или даже в обычных темных очках. Это опасно! В таких случаях нужны специальные очки, которые, без сомнения, будут продаваться в ноябре, что называется, на каждом углу.

Ну, и, конечно, в 2019 году нас опять ждут волшебные метеоритные дожди. Готовьтесь загадывать желание в ночь с 22 на 23 апреля, 5-6 мая, 12-13 августа и 17-18 ноября. Особенно "урожайным" будет августовский звездопад Персеидов: до 150 падающих звезд (на самом деле - камушков, льдинок и пыли из хвоста кометы) в час.

В связи с небесными феноменами часто возникает вопрос: насколько опасны они (прежде всего затмения) для здоровья? Многие до сих пор придают им мистический негативный смысл. Особенно напирают на это астрологи. Однако наука, в принципе, не обнаружила никаких следов опасного влияния подобных небесных явлений на физиологию человека и животных. Тем не менее, людям, страдающим хроническими заболеваниями, пенсионерам и беременным женщинам все же надо поостеречься. Дело в том, что в дни затмений несколько выше электромагнитная и гравитационная активность. А вот это на самом деле может сказаться на самочувствии.

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