 Кровавая Луна и другие небесные феномены 2019 года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.01.2019

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Культура и стиль жизни

Кровавая Луна и другие небесные феномены 2019 года

Полное лунное затмение ночью 21 января будет уникальным. Если пропустите, то следующего придется ждать до 2037 года.

Лунное затмение в июле 2018 года

В ночь с воскресенья на понедельник, точнее, уже под утро 21 января (по московскому времени с 6 часов 34 минут), вся Европа, а также жители Африки и Америки смогут наблюдать удивительный феномен: лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет.

Подобные явления уникальны, хотя предыдущее полное затмение с "кровавой" Луной было в прошлом году. Но если вы пропустите его 21 января, то в следующий раз такая возможность представится только в 2037 году. Исключительность нынешнего затмения еще и в том, что Луна будет огромной. Дело в том, что она подойдет 21 января, в первый день полнолуния, особенно близко к Земле (астрономы называют это Суперлунием). Жители России и Украины смогут наблюдать лишь частные фазы затмения, а не полное, как в Западной и Северной Европе, но и это - впечатляющее зрелище.

Почему Луна красная

Затмения, как лунное, так и солнечное, происходят тогда, когда Солнце, Земля, которая вращается вокруг него, и Луна, которая вращается вокруг Земли, выстраиваются в одну линию. Если наша планета оказывается в этом случае между Солнцем и Луной, то отбрасывает тень на свой спутник. Тогда мы и можем наблюдать частичное или полное лунное затмение. Лучи синей части спектра больше рассеиваются в атмосфере, чем красной, так как у синего более короткая длина волны. Поэтому Луна и окрашивается в кроваво-красный цвет, - как, кстати говоря, восход и закат.

Контекст

Метеоритные дожди Леониды начали озарять небо над Землей прошедшей ночью - со вторника на среду. Звездопад достигнет своего пика в ночь с субботы на воскресенье. (14.11.2018)

В пятницу, 20 марта, примерно в 9.30 по немецкому времени темный диск Луны начал наползать на Солнце. Как встречают немцы солнечное затмение? (19.03.2015)

Несколько лет назад в Германии нашли старинную рукопись, в которой описаны загадочные природные феномены, катастрофы и знамения. DW знакомит вас с этими ужасами. (25.12.2013)

Корабль BepiColombo достигнет цели предположительно в декабре 2025 года. Ученые надеются получить информацию о магнитном поле и свойствах поверхности ближайшей к Солнцу планеты. (20.10.2018)

Полное лунное затмение в перигее - не единственный удивительный небесный феномен, который можно будет увидеть в наступившем году. 2 июля ожидается полное солнечное затмение. Правда, видно оно будет только в Южной Америке и на островах Тихого океана. В ночь с 16 на 17 июля произойдет частное лунное затмение, которое достигнет своей максимальной фазы примерно в 0 часов 30 минут по московскому времени. Его увидят во всей Европе, но жители Восточной Сибири, Чукотки и Камчатки - к сожалению, нет.

Зато 26 декабря так называемое кольцеобразное солнечное затмение можно будет наблюдать только в Юго-Восточной Сибири, прежде всего в Приморье и Забайкалье. Луна, которая окажется в этот день на одной линии с Землей и Солнцем и между ними, будет закрывать часть светила, образуя светящееся кольцо солнечного сияния вокруг темного круга. Выглядит потрясающе!

Падают звезды - загадывайте желание

До этого, 11 ноября, еще одно фантастическое зрелище - астрономический транзит Меркурия. Самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета нашей системы будет двигаться в этот день точно между Землей и Солнцем, так что со второй половины дня и до самого захода Солнца можно будет увидеть черную точку, которая перемещается по солнечному диску. Но ни в коем случае не пытайтесь увидеть это невооруженным глазом или даже в обычных темных очках. Это опасно!  В таких случаях нужны специальные очки, которые, без сомнения, будут продаваться в ноябре, что называется, на каждом углу.

Звездопад Персеидов в августе 2013 года

Ну, и, конечно, в 2019 году нас опять ждут волшебные метеоритные дожди. Готовьтесь загадывать желание в ночь с 22 на 23 апреля, 5-6 мая, 12-13 августа и 17-18 ноября. Особенно "урожайным" будет августовский звездопад Персеидов: до 150 падающих звезд (на самом деле - камушков, льдинок и пыли из хвоста кометы) в час.

В связи с небесными феноменами часто возникает вопрос: насколько опасны они (прежде всего затмения) для здоровья? Многие до сих пор придают им мистический негативный смысл. Особенно напирают на это астрологи. Однако наука, в принципе, не обнаружила никаких следов опасного влияния подобных небесных явлений на физиологию человека и животных. Тем не менее, людям, страдающим хроническими заболеваниями, пенсионерам и беременным женщинам все же надо поостеречься. Дело в том, что в дни затмений несколько выше электромагнитная и гравитационная активность. А вот это на самом деле может сказаться на самочувствии.

Смотрите также:

  • Лунное затмение в Альпах

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    103 минуты

    В XXI веке ожидается 225 лунных затмений, 85 из них будут полными. Однако нынешнее затмение в ночь на 28 июля 2018 года останется самым длительным в этом столетии. Оно началось в 22.30 и завершилось в 0.13 мск, то есть длилось около 103 минут. Таким его увидели в швейцарских Альпах.

  • лунное затмение в Бразилии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В десятках стран мира

    За космическим феноменом следили жители десятков стран мира. Это запоминающееся явление можно было наблюдать - частично или полностью - в Европе, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. Лунное затмение - настоящий подарок для романтиков, таких как запечатленная на этом фото пара из Бразилии.

  • фазы лунного затмения

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Почему "кровавая Луна"?

    Во время затмения Луна, оказавшись полностью в тени Земли, окрасилась в багряно-красный цвет. Этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета. По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

  • лунное затмение в Израиле

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Не всем повезло с погодой

    Самой большой неудачей в этот вечер могла стать непогода. Например, в Германии не повезло многим жителям таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Они увидели на вечернем небе лишь облака и тучи вместо лунного затмения. Облачно было и в Тель-Авиве (на фото), хотя Луну все же можно было разглядеть.

  • лунное затмение в Берлине

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В центре Берлина

    Над столицей Германии тоже было местами облачно. Но в самом центре Берлина покрасневший спутник Земли был отчетливо виден над Бранденбургскими воротами.

  • Лунное затмение в Дрездене

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Хофкирхе в Дрездене

    В Дрездене полюбоваться лунным затмением можно было, например, с такого ракурса. На фото - одна из статуй итальянского скульптора Лоренцо Матиелли на крыше известной церкви Хофкирхе.

  • лунное затмение над замком Гогенцоллерн

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Замком Гогенцоллерн

    А вот так этой ночью багряно-красный диск висел над замком Гогенцоллерн в Хехингене на юге Германии. Этот замок считается родовым гнездом одноименной швабской династии, ее представители в XV-XVI веках стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров.

  • лунное затмение в Баварии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Через 105 лет

    Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

В ночь с 27 на 28 июля 2018 года Луна на 103 минуты окрасилась в багрово-красный цвет. Это было самое продолжительное полное лунное затмение XXI столетия.  

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