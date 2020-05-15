 Кризис из-за коронавируса: что ляжет на плечи начальника | Учеба и работа в Германии | DW | 18.05.2020

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Учеба и карьера

Кризис из-за коронавируса: что ляжет на плечи начальника

Руководящая должность обязывает. Мужество, ответственность, эмпатия, а что еще поможет пережить кризис в бизнесе из-за пандемии? Крэш-курс немецкого менеджмента.

Марио Нойман

Марио Нойман

В социальных сетях любят шутить и с юмором реагировать на любую кризисную ситуацию: "авиаперевозчики в пролете", "турагенты ждут у моря погоды", зато "производители масок зашиваются", у "производителей ИВЛ открылось второе дыхание". Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды... "Кто-то сейчас из-за кризиса заключает самые успешные сделки за всю историю существования своего бизнеса, а кому-то не хватает попросту кислорода, например авиакомпаниям и туристической отрасли. Я ожидаю экономического спада в двухзначных размерах. Но думаю, самый главный вопрос не в том, каким глубоким будет это падение, а сможем ли мы восстановиться и как быстро", - считает Марио Нойман (Mario Neumann), немецкий предприниматель. В ситуации экономического кризиса огромная нагрузка ложится на руководящее звено. В 2018 году предприниматель Марио Нойман издал книгу "Abenteuer Führung. Der Survival Guide für den ersten Führungsjob", название которой можно перевести как "Стать начальником и остаться в живых". Сегодня это название можно перефразировать: "Остаться начальником и в живых".

Такой многослойный кризис

Автор сам проработал 20 лет на руководящих позициях в Hewlett Packard. Сегодня он консультирует и проводит семинары для руководящих кадров. Многочисленные проекты в сфере менеджмента принесли ему награды немецкого и европейского уровня.

"Мои контакты и общение, конечно, сегодня также ограничены, как у всех других людей во время локдауна. Я вижу, что нынешний экономический кризис будет фундаментально отличаться от финансового кризиса 2008 года. Тогда мы применяли классические стратегии управления во времена кризиса. Перед каждым предприятием стояли специфические проблемы: падение оборота, проблемы с ликвидностью. Мы садились за стол переговоров и принимали решения. Экономический кризис из-за коронавируса - многослойный. Клиенты не покупают товар, цепочка доставки прервана, производство остановилось", - отмечает бывший менеджер. Кроме того, добавляет он, этот кризис не просто экономический, он захватил и всю частную сферу. Закрылись детские сады, школы, возникла угроза для здоровья пожилых членов семьи. "В такой ситуации, когда приходится каждые две недели заново анализировать положение дел, сложно работать над успешной стратегией по выходу из кризиса. Это уже маневренный кризис-менеджмент. К этому многим еще предстоит приспособиться“, - уверен Марио Нойман.

Что делать топ-менеджерам

В Германии все привыкли к тому, что сначала план действий прорабатывается до малейших деталей, а потом этот план надо претворять в жизнь. "И как раз это сейчас не работает. Некоторые руководители впадают из-за этого в отчаяние", - делится своими наблюдениями бизнес-консультант. При этом он не думает, что многие топ-менеджеры потерпят крах во время этого кризиса.

Главное - сохранять спокойствие

Главное - сохранять спокойствие

Сейчас руководители гораздо больше открыты и у них сильнее развита эмпатия. Это помогает им принимать правильные решения. Тот, кому удастся поддержать своих сотрудников и не дать им опустить руки, выйдет победителем из ситуации, уверен консультант. В "обычной" ситуации успеха добиваются молодые, амбициозные люди, у которых есть идеи. Сейчас скорее востребованы руководители, которые излучают спокойствие и уверенность, уверен Марио Нойман.

Для руководителей, которым предстоит в тяжелое время вести за собой всю команду, он советует отнестись серьезно к своим главным задачам. "Успокоить сотрудников и при этом не замалчивать возможные риски. Конечно, руководящее звено само пребывает в такой же сложной ситуации, но капитан команды не может позволить себе проявить неуверенность", - считает немецкий предприниматель. Он подчеркивает: мужество, готовность принимать решения и нести ответственность, - сейчас именно этого ждут от начальства.

Как раз во времена кризиса важно поддерживать хорошую связь с коллективом. Когда многие работают на удаленке, легко потерять чувство общности. Коммуникация с помощью современных технологий должна продолжаться, уверен Марио Нойман. Он по своему опыту знает, как легко во время кризиса лишиться квалифицированных кадров. Когда руководство теряет поддержку и доверие, первыми уходят как раз самые сильные профессионалы. Не бойтесь говорить о рисках со своими сотрудниками, не пренебрегайте советом и мнением коллег, уверенно открывайте новую главу вместе со своей командой, подбадривает немецкий менеджер.

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  • Волки

    Кто с кем работает, или Восемь типов коллег

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  • Менеджер

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  • Виски и сигара

    Кто с кем работает, или Восемь типов коллег

    Пижон

    Выставляет напоказ то, чем гордится. Новый автомобиль, сложный проект, повышение не останутся в тайне. Он обязательно расскажет об этом своим коллегам. Но в глубине его душе - неуверенность. Ему нужно признание коллег и их восхищение.

  • Сотрудник

    Кто с кем работает, или Восемь типов коллег

    Жертва

    С этим типом коллег встречался каждый из нас. Для них виноватых лучше искать на стороне. Они всегда чувствуют себя обиженными. Если их нет в списке ответственных за новый проект, они будут обиженно смотреть на коллег и начальство. Добровольная запись была на прошлой неделе? Так они же болели.

  • Консультирование

    Кто с кем работает, или Восемь типов коллег

    Болтун

    Такие коллеги есть в любом офисе. Без особых знаний, тем не менее, часто им удается добиться успехов в карьере. Если сотрудник такого типа попадает в начальники, он соберет команду консультантов, которые научат его, что делать. Средний уровень знаний он старается скрыть за красноречием. Употребление англицизмов - его любимое занятие. Он очень хочет казаться компетентным.

  • Офис

    Кто с кем работает, или Восемь типов коллег

    Душа компании

    Общительный и открытый сотрудник - источник оптимизма для коллектива. Он любит общее, а не детали. Когда надо представить работу над проектом, он приглашает на сцену всю команду. Коллектив для него важнее личных амбиций. Его офис, как правило, - самое креативное место в компании.

    Автор: Марина Борисова


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