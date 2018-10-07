Кризис доверия на "Петербургском диалоге"

В Москве открылся форум гражданских обществ ФРГ и РФ "Петербургский диалог". Главная тема этого года - доверие. Очевидно, что страны по-разному понимают, на чем это доверие можно развивать. Репортаж DW с открытия форума.
В воскресенье, 7 октября, в 17-й раз открылся форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог". Более трехсот участников форума собрались в одной из московских сталинских высоток - гостинице "Украина". "Свое название она получила в честь 300-летия присоединения Украины", - не забыл добавить Виктор Зубков, сопредседатель "Петербургского диалога" с российской стороны.
За отсутствием ведущего, Зубков сам в микрофон комментировал выступления спикеров, просил аплодировать музыкантам и Путину по случаю его дня рождения. Тон неформальной обстановки продолжил член немецкого правительства - министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier). На трибуне он снял пиджак и скинул его на пол. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ответ снял галстук.
Оба зачитывали приветственные обращения Ангелы Меркель и Владимира Путина. После Крыма, Донбасса и санкций в 2014 году лидеры двух стран перестали встречаться на форуме лично. Закончились и межправительственные консультации двух государств.
Доверие - с политикой или без?
Изначально форум был создан, чтобы сосредоточиться на развитии гражданского общества в России и Германии, а не на политических вопросах. Об этом несколько раз напомнил сопредседатель "Петербургского диалога" с немецкой стороны, бывший руководитель ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла (Ronald Pofalla). Он выказал обеспокоенность тем, что НКО, даже немецкие, в России называют иностранными агентами.
Впрочем, вечер открытия получился исключительно политическим. Можно ли выстраивать доверительные отношения, если не решены главные политические вопросы? У каждой страны был свой ответ. Пофалла осудил поддержку сепаратистов в Украине и призвал учитывать ответственность России по ситуации со Скрипалями.
Министр Альтмайер, в свою очередь, посетовал, что без решения принципиальных политических вопросов не будет полноценного движения. В частности, в его профильном вопросе - экономике. "Огонь прекратился, но конфликт перешел в стадию замороженного. Люди друг в друга, может быть, не стреляют, не режут глотки друг другу, но невозможно восстанавливать экономику страны", - уточнил он.
Петер Альтмайер, Рональд Пофалла, Виктор Зубков и Михаил Швыдкой среди участников "Петербургского диалога"
Михаил Швыдкой призвал отложить в сторону вопросы, в которых нельзя договориться, и обратить внимание на менее конфликтные темы. Например, науку или образование. "Вы будете называть то, что произошло с Крымом - аннексией, а мы - воссоединением с Россией", - объяснил Швыдкой. На первых рядах коротко, но бурно зааплодировали. Он так же попросил немецких делегатов принять, что ценности в России отличаются от гипертолерантности немецкого общества. "Например, в отношении меньшинств. Или большинств? Как их сейчас называть?", - добавил спецпредставитель Путина по международному культурному сотрудничеству.
О санкциях и "Северном потоке-2"
Экономические вопросы обсуждали и на отдельной пресс-конференции. На ответ Пофаллы, что санкции в отношении России - это правильно, Зубков, как глава совета директоров "Газпрома", привел пример об успешном импортозамещении в газовой отрасли. По его утверждению, русские перестали закупать оборудование из-за рубежа и научились делать его сами. "Лучше "Сименса"! Все рты поразевали, что мы там сделали за четыре года", - похвастался он.
Продолжая газовую тему, журналисты спрашивали о "Северном потоке-2". На вопрос одной из журналисток о том, как Россия будет решать экологические проблемы из-за строительство газопровода, Зубков раздраженно бросил: "Мало того, что политические всякие препятствия, так еще и экология. Ерунда это все".
О Сенцове и митингах в России
Вопросы именно гражданского общества, о которых почти не говорили на открытии форума, пообещали рассмотреть в отдельной рабочей группе. По предложению немецкой стороны в этом году особенно будет обсуждаться участие молодежи в формировании гражданского общества.
Модератор рабочей группы, глава СПЧ Михаил Федотов, в беседе с корреспондентом DW рассказал, что делегаты, к примеру, уже обсуждали проблемы прав заключенных в российских тюрьмах.
"О Сенцове мы с участниками пока не говорили, но если спросят - пожалуйста, у нас свобода слова, - добавил он. - Есть же и другие темы. Давайте обсуждать проблемы свободы собраний, то, что происходит на митингах в Хемнице, в России. Хотя я не считаю нужным, какие-то вопросы навязывать. Если эта тема будет поднята, мы ее обсудим".
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