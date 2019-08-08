Кризис в Киргизии: "Атамбаев и Жээнбеков поспорили, кто главнее"

Политический кризис в Киргизии: экс-президента страны Алмазбека Атамбаева задержали вечером 8 августа в его особняке в селе Кой-Таш под Бишкеком. МВД спустя некоторое время официально подтвердило факт задержания бывшего главы государства.

Операцию по задержанию бывшего президента спецназ начал еще 7 августа, но сторонники Атамбаева оказали сопротивление с применением оружия. В результате столкновений погиб один человек, еще свыше пятидесяти получили ранения, в том числе тяжкие. DW поговорила со знатоком региона Аркадием Дубновым о том, из-за чего разразился нынешний кризис в Киргизии и что он значит для страны и ее соседей.

DW: В тот момент, когда мы с вами говорим, идет второй штурм дома бывшего президента Киргизиив селе Кой-Таш. Зачем власти вообще пошли на силовое решение конфликта с Атамбаевым?

Аркадий Дубнов: Жээнбеков, очевидно, хочет выглядеть успешным руководителем страны, хотя трудно предположить, что в этой ситуации кто-то его таким сочтет. Это происходит накануне открывающегося завтра в Бишкеке саммита премьер-министров стран Евразийского экономического союза. Я даже не обсуждаю беззастенчивую глупость, с которой был отдан этот приказ вчера. Но неудача их подхлестнула, и они решили завершить, чтобы завтра рапортовать, что контролируют ситуацию. Другой причины, почему именно сейчас они залезли в эту авантюру, я пока не могу назвать.

- Для тех, кто не следит за киргизской политикой: в чем суть конфликта между действующим и бывшим президентом страны?

До открытого конфликта: Сооронбай Жээнбеков (слева) и Алмазбек Атамбаев во время инаугурации Жээнбекова в ноябре 2017 года

- Два гордых киргизских аксакала должны были выяснить, кто из них главнее: бывший, который привел в президенты нынешнего, или нынешний, который не хочет слышать указаний бывшего (оба президента вышли из Cоциал-демократической партии Киргизии. - Ред.). Каждый считает себя князем. А Атамбаев за шесть лет правления успел внушить себе и части своего окружения мысль, что он - отец нации. Отказаться от этого статуса трудно, а на кону оказалась целая страна. Соседи, во всяком случае, в Казахстане эту страну считают источником дестабилизации и получили новые тому доказательства.

- А какие цели Атамбаев преследует?

- Он выдумал себе сакральный статус. Он видит себя киргизским Туркменбаши. И это помножено на не очень уравновешенное психофизическое состояние - он неадекватен в реакции на окружающие обстоятельства, в оценке своей личности в постсоветской истории страны. Речь у него опережает мысль - я просто знаю его много лет, как минимум десять, а то и больше. Так что полагаю, что знаю, о чем говорю.

- А влияние у него в стране какое?

Аркадий Дубнов

- Как физическая персона он, конечно, обречен. В целом же, он привел страну на грань еще одного национального потрясения. Сторонники у него, к сожалению, есть - в Киргизии любят таких вот брутальных персонажей, которые ведут себя как японские самураи. Только самураи отвечают за самих себя, а он по статусу должен был бы отвечать за нацию. Многие горячие киргизы будут видеть в нем героя борьбы за справедливость, которую попирает другая сторона. Проблема еще и в том, что Киргизия страна трайбалистская - за всеми личными антипатиями лежит, так или иначе, противостояние кланов - южного и северного (Атамбаев считается представителем северных кланов, Жээнбеков - южных. - Ред.).

- Ранее и Атамбаев, и Жээнбеков летали в Москву. Какая позиция у Москвы?

- Она достаточно тривиальная: пресс-секретарь российского МИДа заявила, что это - внутриполитическое дело. Но сегодня была еще реакция Сергея Нарышкина, главы СВР (Служба внешней разведки РФ. - Ред.), который выразил озабоченность ситуацией. Вторая реакция, на мой взгляд, более весомая и демонстрирует состояние умов в российской власти. Этого ждали в том или ином виде - что в Киргизии снова начнется буча. Конечно, буча в стране, относящейся к ближайшему окружению России, совершенно не красит военно-политический союз ОДКБ, да и ЕАЭС.

Поэтому когда Путин позвал к себе сначала Жээнбекова, а потом Атамбаева, то в Москве не скрывали, что хотят заставить их найти компромисс. Но это оказалось делом невозможным, и прежде всего из-за Атамбаева. Это стало ясно после того, как он абсолютно извратил месседж Путина, сказавшего, что страна должна сплотиться вокруг действующего в Киргизии руководства, имея в виду Жээнбекова. А Атамбаев, зная эту реакцию, изобразил чуть ли не полную поддержку Москвы в стремлении его, Атамбаева, бороться против неправовых методов нынешнего руководства.

- А у Жээнбекова какие цели? Ведь формально конфликт разгорелся из-за нежелания бывшего президента прийти на допрос по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева…

- Конечно, это скорее повод, чем важная политическая составляющая. Обвинение, что он содействовал бегству в Чечню этнического чеченца, вора в законе, как бы он ни был характерен для описания ситуации вообще, он вторичен. Первично другое - убрать Атамбаева из политического пространства. Но в операции по его устранению была доля безответственности. Напомню, что дом Атамбаева, где находились женщины и другие гражданские люди, без предупреждения атаковали силы спецназа, вооруженные резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.

Другое дело, что источником несоразмерной реакции на происходящее является не только Жээнбеков. Часть ответственности лежит на парламенте, раскрутившем ситуацию до экзальтации в течение трех недель после того, как Атамбаев назвал парламент "сопливым". Тоже уровень обеих сторон весьма выразителен. Демократия в Киргизии все чаще и больше дискредитируется самими ее носителями.

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