Кризис в Венесуэле, или Сказки Путина для Мадуро

Николас Мадуро отказался проводить новые выборы. В ответ страны ЕС поочередно признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Карикатурист Сергей Елкин - о реакции России.
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