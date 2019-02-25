 Кризис в Венесуэле: граница на замке, гумпомощь недоступна (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.02.2019

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Мир

Кризис в Венесуэле: граница на замке, гумпомощь недоступна (фотогалерея)

Убитые и раненые, столкновения с полицией и запрет на поставки гуманитарной помощи в страну: похоже, что до разрешения кризиса в Венесуэле еще далеко. Подробности - в фотогалерее DW.

  • Перекрытый мост между Венесуэлой и Колумбией

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Граница на замке

    23 и 24 февраля обстановка в Венесуэле серьезно обострилась. Глава страны Николас Мадуро закрыл границы Венесуэлы с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Мадуро категорически отказывается уступить требованиям оппозиции и принять помощь от США, считая ее лишь прикрытием для подготовки военного вторжения в страну.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Слезоточивый газ против гумпомощи

    Приказ Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Пытаясь предотвратить доставку помощи, подконтрольные Мадуро вооруженные отряды применили слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границах были убиты минимум пять человек, более 300 получили ранения.

  • Хуан Гуайдо, а также президенты Чили и Колумбии Себастьян Пинера и Иван Дуке на концерте в поддержку Венесуэлы

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Гуайдо запрещено покидать страну

    22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

  • На концерте Venezuela Aid Live

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Благотворительный концерт

    Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

  • Фестиваль, организованный венесуэльским правительством

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Руки прочь от Венесуэлы"

    Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Мадуро - нелегитимный президент?

    Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


  • Перекрытый мост между Венесуэлой и Колумбией

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Граница на замке

    23 и 24 февраля обстановка в Венесуэле серьезно обострилась. Глава страны Николас Мадуро закрыл границы Венесуэлы с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Мадуро категорически отказывается уступить требованиям оппозиции и принять помощь от США, считая ее лишь прикрытием для подготовки военного вторжения в страну.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Слезоточивый газ против гумпомощи

    Приказ Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Пытаясь предотвратить доставку помощи, подконтрольные Мадуро вооруженные отряды применили слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границах были убиты минимум пять человек, более 300 получили ранения.

  • Хуан Гуайдо, а также президенты Чили и Колумбии Себастьян Пинера и Иван Дуке на концерте в поддержку Венесуэлы

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Гуайдо запрещено покидать страну

    22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

  • На концерте Venezuela Aid Live

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Благотворительный концерт

    Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

  • Фестиваль, организованный венесуэльским правительством

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Руки прочь от Венесуэлы"

    Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Мадуро - нелегитимный президент?

    Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


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Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом

  • Николас Мадуро во время военного парада в Каракасе (фото из архива)

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Женщина в толпе целует Хуана Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


 

Контекст

Комментарий: Путин останется с Мадуро до конца

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Какие деньги Россия может потерять из-за событий в Венесуэле?

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)  

Борьба за власть в Венесуэле: кто такой Хуан Гуайдо?

Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех? (25.01.2019)  

Как реагируют в Германии на двоевластие в Венесуэле?

Немецкое правительство хочет добиться согласованной позиции ЕС. Некоторые политики в ФРГ предлагают не ждать и однозначно встать на сторону председателя венесуэльского парламента. (24.01.2019)  

Расколотая Венесуэла: что происходит в стране

На фоне масштабных протестов 4 августа в Венесуэле впервые соберется учредительное собрание, которое должно переписать конституцию. Главное о последних событиях в стране - в материале DW. (03.08.2017)  

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом  

Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно  

О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone  

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Насилия необходимо избежать любой ценой, заявил Антониу Гутерриш. В Венесуэле обострилось противостояние между силами оппозиции и правительством Николаса Мадуро.

Brasilien Grenze zu Venezuela

Бразилия не предоставит свою территорию для вторжения в Венесуэлу 22.02.2019

Вице-президент Бразилии назвал бессмысленным возможное военное вторжение США в Венесуэлу. Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро распорядился полностью закрыть границу с Бразилией.

Venezuela Anti-Regierungs- Proteste in Caracas

Венесуэльцы против Мадуро (фотогалерея) 31.01.2019

В Венесуэле проходят массовые акции протеста. Их участники требуют отставки действующего президента страны Николаса Мадуро. О политическом кризисе в стране - в фотогалерее DW.

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