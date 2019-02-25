Кризис в Венесуэле: граница на замке, гумпомощь недоступна (фотогалерея)

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

Дни Мадуро на посту президента сочтены?

ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

Автор: Александра Елкина