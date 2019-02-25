Кризис в Венесуэле: граница на замке, гумпомощь недоступна (фотогалерея)

Убитые и раненые, столкновения с полицией и запрет на поставки гуманитарной помощи в страну: похоже, что до разрешения кризиса в Венесуэле еще далеко. Подробности - в фотогалерее DW.
Кремль будет до последнего помогать режиму Мадуро, какими бы ни были последствия для России, считает Константин Эггерт. (01.02.2019)
В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)
Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех? (25.01.2019)
Немецкое правительство хочет добиться согласованной позиции ЕС. Некоторые политики в ФРГ предлагают не ждать и однозначно встать на сторону председателя венесуэльского парламента. (24.01.2019)