 Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 24.07.2019

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Германия

Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны Германии

Предыдущий министр обороны Германии, Урсула фон дер Ляйен, покинула свой пост, став председателем Еврокомиссии.

Ангела Меркель поздравляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр с вступлением в должность главы Минобороны ФРГ

Ангела Меркель поздравляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр с вступлением в должность главы Минобороны ФРГ

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) официально вступила в должность министра обороны Германии. Она принесла присягу на внеочередном заседании бундестага в среду, 24 июля.

Контекст

Новая председатель ХДС придерживается более консервативных взглядов, чем ее предшественница Ангела Меркель. DW - о политическом курсе Аннегрет Крамп-Карренбауэр в первые 100 дней на посту лидера христианских демократов. (17.03.2019)

Следующим председателем ХДС, преемницей Ангелы Меркель стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Репортаж корреспондента DW со съезда консерваторов в Гамбурге. (07.12.2018)

Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту главы немецких консерваторов в декабре 2018 года. До этого она в качестве премьер-министра руководила самой маленькой федеральной землей ФРГ - Саар.

17 июля Крамп-Карренбауэр стала главой Минобороны ФРГ, сменив Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), избранную главой Еврокомиссии. Решение назначить ее министром обороны оказалось для многих неожиданным, так как ранее политик неоднократно заявляла, что не будет занимать никаких министерских постов в кабинете Меркель, чтобы сохранить независимость действий в качестве председателя ХДС.

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    С родителями и братьями

    На этом фото 1976 года Урсула запечатлена с отцом, матерью и братьями. Трудолюбия и усердия в учебе требовали от своих детей Хайди и Эрнст Альбрехт. И поблажек в этом отношении не делали никому. Отец приложил немало усилий и к тому, чтобы его дети научились разбираться в политике.

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  • Веселая компания

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Веселая компания

    Как признается Урсула фон дер Ляйен в интервью журналистам, она, как и ее родители, всегда хотела иметь много детей. Семью без детей она просто не представляет. Этот снимок сделан в марте 2003 года, когда Урсула была министром земли Нижняя Саксония по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья. В компании мужа Хайко, сыновей и дочерей она запечатлена в саду своего дома под Ганновером.

  • Урсула фон дер Ляйен с дочерью

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    Семеро по лавкам

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  • В родных пенатах

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

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    Урсула фон дер Ляйен всегда любила проводить свободное время вместе с детьми и мужем. Многие немецкие политики предпочитают отправляться в отпуск на морское побережье или в горы. А Урсула с удовольствием остается дома, хотя дети уже стали совсем большие: младшей дочери - уже 20 лет.

    Автор: Наталия Королева


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