Кошмар энтомолога: как немцы называют божьих коровок (фото)

Хлеба с неба божьи коровки немцам не приносят. В Германии они доставляют счастье и удачу.
Обермархталь • Эта фотография была сделана в баден-вюртембергской коммуне Обермархталь в конце нынешнего мая. Божьих коровок немцы называют жуками Божьей Матери - Девы Марии (Marienkäfer). Также существует огромное количество региональных названий на разных диалектах - около полутора тысяч. Среди них - Sonnenkäfer (солнечный жук), Himmelmietzchen (небесный котик - полезный, хотя мышей не ловит, но уничтожает тлю), Läusfresser (собственно, пожиратель тли), Glückskäferle (жук удачи), Flimmflämmche (дрожащий огонек), Muttergotteskäfer (жук Богоматери), Gotteskäfer (божий жук), Jesuskäferlein (Иисусов жучок), Goldschäfchen (золотая овечка), а также разные бычки и телята - Motschekiebchen, Marienkälbchen, Gotteskälbchen, Herrgottsöchslein и так далее. В некоторых местах в Германии для них - к ужасу энтомологов (!) - также традиционно используют названия совсем других насекомых - майских жуков (Maikäfer) и июньских хрущей (Junikäfer).
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