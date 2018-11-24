 Кошмар энтомолога: как немцы называют божьих коровок (фото) | Кадр дня | DW | 29.05.2019

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Кадр за кадром

Кошмар энтомолога: как немцы называют божьих коровок (фото)

Хлеба с неба божьи коровки немцам не приносят. В Германии они доставляют счастье и удачу.

Божья коровка на ячменном поле

Обермархталь • Эта фотография была сделана в баден-вюртембергской коммуне Обермархталь в конце нынешнего мая. Божьих коровок немцы называют жуками Божьей Матери - Девы Марии (Marienkäfer). Также существует огромное количество региональных названий на разных диалектах - около полутора тысяч. Среди них - Sonnenkäfer (солнечный жук), Himmelmietzchen (небесный котик - полезный, хотя мышей не ловит, но уничтожает тлю), Läusfresser (собственно, пожиратель тли), Glückskäferle (жук удачи), Flimmflämmche (дрожащий огонек), Muttergotteskäfer (жук Богоматери), Gotteskäfer (божий жук), Jesuskäferlein (Иисусов жучок), Goldschäfchen (золотая овечка), а также разные бычки и телята - Motschekiebchen, Marienkälbchen, Gotteskälbchen, Herrgottsöchslein и так далее. В некоторых местах в Германии для них - к ужасу энтомологов (!) - также традиционно используют названия совсем других насекомых - майских жуков (Maikäfer) и июньских хрущей (Junikäfer).

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  • Ногохвостка

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    Еще один портрет ногохвостки. Этим насекомым студент из Штутгарта собирается посвятить свою дипломную работу.

    Автор: Виктория Взятышева



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