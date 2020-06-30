Котик-альбинос - белоснежная сенсация Гамбургского зоопарка (фото)

Гамбург • Южноамериканские морские котики, как можно догадаться по названию этого вида, в дикой природе обитают где-то очень далеко от Европы. Они встречаются около берегов Уругвая, Перу, Чили и Аргентины. Там в большинстве стран эти представители семейства ушастых тюленей находятся под строгой защитой - включены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Раньше на них велась активная охота, в результате чего в первой половине прошлого века они были почти полностью истреблены. Сейчас численность популяции оценивается примерно в четыреста тысяч животных. Из них около двухсот тысяч - в Уругвае, где режим охраны уже немного ослаблен.

Новая необычная обитательница Гамбургского зоопарка

Однако первые две фотографии сделаны в Гамбурге, где в середине июня произошла небольшая сенсация. Здесь прямо на глазах у посетителей появилась на свет эта очаровательная девочка - южноамериканский котик-альбинос. Такие генетические мутации происходят очень редко, а в неволе среди представителей данного вида это случилось впервые в мире, как заявили в самом зоопарке, проверив данные в международных регистрах. Во всем мире южноамериканских морских котиков можно увидеть лишь в 19-ти зоопарках.

Как отмечает агентство dpa, в дикой природе котик-альбинос не имела бы больших шансов на выживание из-за слишком заметного окраса, но в неволе это роли не играет. Имя для этой девочки пока не придумали. Первые недели жизни она проводит вместе с мамой Люси отдельно от сородичей. К сожалению, при рождении она была наполовину сиротой. Отец по кличке Гринго умер от старости в 2019 году, беременность же этого вида продолжается двенадцать месяцев.

P.S. Южноамериканский морской котик в естественной среде обитания

Гамбургский зоопарк - один из старейших в Германии

Гамбургский зоопарк (Tierpark Hagenbeck) носит имя его основателя - ученого, владельца цирка и дрессировщика Карла Хагенбека. Был открыт в 1907 году и стал первым в мире зоопарком, в котором предприняли попытку содержать животных не в клетках, а максимально воссоздать для них природные условия обитания.

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